Tiltott könyv árulja el a Bibliából kihagyott történetet: a bosszúálló gyermek Jézus miatt rejtették el évszázadokig

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 15:00
Valóban igaz lehet? Furcsa képet fest Jézusról tiltott könyv.

Egy közel kétezer éves, a Bibliából tudatosan kihagyott szöveg került újra a figyelem középpontjába,  és olyan történeteket mesél el Jézus gyermekkoráról, amelyek alapjaiban rengették meg az őskeresztény egyházat. Az Infanciai Tamás-evangéliumként ismert irat nemcsak csodákat ír le, hanem egy sötétebb, félelmetesebb oldalát is bemutatja az akkor még ötéves Jézusnak ez pedig elegendő ok volt arra, hogy a könyvet évszázadokra elhallgassák és eretneknek bélyegezzék.

Különös dolgot állít Jézusról a könyv
Fotó: Axel Heimken / northfoto

Jézus másik arca

A tiltott könyv szerint Jézus már kisgyermekként is természetfeletti erővel bírt: agyagmadarakat keltett életre, vízzel töltötte meg köpenyét, megsokszorozott egyetlen búzaszemet, sőt halottakat támasztott fel. Ám a szöveg ennél jóval meglepőbb epizódokat is tartalmaz. Egy jelenetben egy fiú véletlenül a vállának ütközik – mire Jézus megátkozza és halálra sújtja. A falu lakói felháborodnak, de Jézus őket is vaksággal sújtja. Egy másik történetben a főpap fiát átkozza meg, akinek gyümölcse „elszárad, mint az égett ág”.

A korai egyház ezt a képet elfogadhatatlannak tartotta: egy lobbanékony, bosszúálló gyermek Jézus alapvetően ütközött a kanonikus evangéliumok tanításaival. Ezért a szöveget már keletkezése után rövid idővel elutasították, gnosztikus, hiteltelen műnek minősítve. Mindezt csak megerősítette, hogy szerzője „Tamás Izraelita”, akinek az apostol Tamáshoz semmi köze nincs.

A könyv szerint József is próbálta fékezni a gyermek viselkedését, ám Jézus ellenállt: 

„Ne haragíts fel! Te nem birtokolsz engem”

 – válaszolta apjának. 

Egy tanító is megpróbálta oktatni az ifjú Jézust, ám a fiú kinevette, majd olyan mély szellemi tudásról tett tanúbizonyságot, hogy a férfi végül azt mondta: 

„Ez a gyermek nem ebből a világból való.”

Ám a szöveg nem csupán sötét jeleneteket tartalmaz. A gyermek Jézus számos gyógyító csodát tesz: meggyógyít egy favágót, akinek balta sértette a lábát, helyreállít egy törött vizeskorsót, megmenti kígyómarástól testvérét, Jakabot, sőt több halott gyermeket is feltámaszt.

Az Infanciai Tamás-evangélium így kétarcú képet mutat: egy mindenható, de még fejlődő, tanuló és indulatokkal teli gyermek Jézust. Épp ez a kettősség volt az, amit az egyház évszázadokig veszélyesnek ítélt – és ami miatt a könyv végül soha nem kerülhetett be a Bibliába, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

