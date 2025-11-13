Hihetetlen felfedezés: régészek megtalálhatták Noé bárkáját

A Biblia szerint Noé bárkája több mint 4 300 évvel ezelőtt megmentette az emberiséget és minden állatfajt a pusztító özönvíztől. Az amerikai kutatócsoport a Durupinar-formáció közelében, a Törökország legmagasabb hegyének számító Ararát-hegy lábánál vizsgálódva most szögletes szerkezetekre és egy üregre bukkant a hegy belsejében.

Noé bárkája nyomára bukkantak a Durupinar-formációban / Fotó: NoahsArkScans

Földradar jelei szerint Noé bárkája lehet a hegy belsejében

Andrew Jones, a Noah’s Ark Scans független kutatója földradarral fedezte fel, hogy a formáció közepén egy mintegy 13 láb széles átjáró húzódik. A régészeket lenyűgözte egy további, felfedezés, amely kulcsfontosságú lehet Noé bárkájának bizonyításához. A csapat GPR-adatainak elemzése szerint központi és oldalsó folyosókat találtak, amelyek a hajó egészében végighúzódnak, és három külön réteget is azonosítottak a föld alatt, ami összhangban van a Biblia leírásával a bárka három szintjéről.

Készíts a bárkának tetőt, és fejezd be egy könyöknyivel a felső része felett, és állítsd a bárka ajtaját az oldalára. Készítsd alsó, második és harmadik fedélzettel

- áll a Teremtés könyvében.

A Christian Broadcasting Networknek (CBN) nyilatkozva Andrew elmondta: „Nem várunk teljesen épen maradt tárgyat. Ami maradt, az a kémiai lenyomat, a fa darabkák a földben, és egy terem alakja.”

A Durupinar-formáció mindössze 18 mérföldre délre található az Ararát-hegytől, és a modern világ kevesebb mint egy évszázada ismeri. A jelentések szerint 1948 májusában a heves esőzés és a szeizmikus tevékenység lemosta a takaró iszapot, így a titokzatos formáció felszínre került, amelyet később egy kurd pásztor fedezett fel.

A Szentírás szerint Noé bárkája az Ararát hegységén állt meg, miután egy pusztító, 150 napig tartó özönvíz elpusztította mindazt az életet, ami nem volt a hajóban. A formáció közel fekszik egy olyan hegyhez, amelynek csúcsa figyelemre méltóan hasonlít a bárka bibliai alakjára és méreteire.

Bár egyes szakértők természetes geológiai képződménynek tartják a formációt, mások meggyőződésesek arról, hogy valami sokkal rendkívülibbre utal.