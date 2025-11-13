Hihetetlen felfedezés: régészek megtalálhatták Noé bárkáját

A Biblia szerint Noé bárkája több mint 4 300 évvel ezelőtt megmentette az emberiséget és minden állatfajt a pusztító özönvíztől. Az amerikai kutatócsoport a Durupinar-formáció közelében, a Törökország legmagasabb hegyének számító Ararát-hegy lábánál vizsgálódva most szögletes szerkezetekre és egy üregre bukkant a hegy belsejében.
Andrew Jones, a Noah’s Ark Scans független kutatója földradarral fedezte fel, hogy a formáció közepén egy mintegy 13 láb széles átjáró húzódik. A régészeket lenyűgözte egy további, felfedezés, amely kulcsfontosságú lehet Noé bárkájának bizonyításához. A csapat GPR-adatainak elemzése szerint központi és oldalsó folyosókat találtak, amelyek a hajó egészében végighúzódnak, és három külön réteget is azonosítottak a föld alatt, ami összhangban van a Biblia leírásával a bárka három szintjéről.
Készíts a bárkának tetőt, és fejezd be egy könyöknyivel a felső része felett, és állítsd a bárka ajtaját az oldalára. Készítsd alsó, második és harmadik fedélzettel
- áll a Teremtés könyvében.
A Christian Broadcasting Networknek (CBN) nyilatkozva Andrew elmondta: „Nem várunk teljesen épen maradt tárgyat. Ami maradt, az a kémiai lenyomat, a fa darabkák a földben, és egy terem alakja.”
A Durupinar-formáció mindössze 18 mérföldre délre található az Ararát-hegytől, és a modern világ kevesebb mint egy évszázada ismeri. A jelentések szerint 1948 májusában a heves esőzés és a szeizmikus tevékenység lemosta a takaró iszapot, így a titokzatos formáció felszínre került, amelyet később egy kurd pásztor fedezett fel.
A Szentírás szerint Noé bárkája az Ararát hegységén állt meg, miután egy pusztító, 150 napig tartó özönvíz elpusztította mindazt az életet, ami nem volt a hajóban. A formáció közel fekszik egy olyan hegyhez, amelynek csúcsa figyelemre méltóan hasonlít a bárka bibliai alakjára és méreteire.
Bár egyes szakértők természetes geológiai képződménynek tartják a formációt, mások meggyőződésesek arról, hogy valami sokkal rendkívülibbre utal.
Andrew egy interjúban új információkat osztott meg a Durupinar-formációban végzett vizsgálataikról az elmúlt években. Eddig a szkennerek 20 láb mélyen szögletes képződményeket tártak fel, amelyek fedélzet-szerű struktúrák alatti kamrákra utalhatnak - számolt be róla a Daily Express.
A Teremtés könyve szerint: „Készíts magadnak bárkát gopher-fából; helyiségeket készíts a bárkában, és bitumennel borítsd be belül és kívül.”
Ez nem az, amit egy egyszerű kőblokktól vagy véletlenszerű iszapsodródástól várnánk. De pontosan az, amit egy ember által épített hajótól várnánk, ami megfelel Noé bárkájának bibliai leírásának
- mondta Andrew.
