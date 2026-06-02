Bekábítószerezve ugrált a tetőn egy férfi - több ingatlanban is kár keletkezett

Rongálás és kábítószerfogyasztás miatt indítottak eljárást egy férfi ellen, aki több épületet is megrongált kábítószerfogyasztás után. Az ingatlanokban anyagi kárt is okozott, végül a rendőrség az egyik ház padlásterében fogta el a férfit.

A rongálás következtében az egyik ingatlan tetején is kár keletkezett

Rongálást rendezett bódult állapotban több házban is

Az Érdi Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki miután kábítószert fogyasztott, több házat rongált meg - közölte az Ügyészség.

Az Érdi Járási Ügyészség vádiratában közölte, hogy a férfi még 2024 áprilisában kábítószert fogyasztott, majd bódult állapotban egy ikerház udvarába ugrott. Itt megrongálta a térelválasztó elemet, majd a ház tetejére mászott, ahol több tetőcserepet is megrongált.

A férfi ezután a tetőről egy napvitorlára ugrott, amely a garázs elé volt kifüggesztve. A férfi a fizikai behatás miatt megrongálta a napvitorlát, ami elszakadt, a tartóoszlop pedig kimozdult a helyéről. A vádlott a napvitorlán lecsúszva hagyta el az ingatlant, ahol 200 ezer forintot meghaladó árt okozott.

A padlástérben érték tetten a férfit

Egy óra múlva a férfi egy másik ház tetejére is felmászott, ahol a tetőszerkezetet megbontotta, megrongálta az ereszcsatornát, valamint betört két tetőtéri ablakot is. A férfi a szomszédos ingatlan területére dobta át a megbontott tetőcserepet, ezzel 10 ezer forintos kárt okozott azon az ingatlanon. A férfi a megbontott tetőszerkezeten keresztül bejutott az ingatlan padlásterébe, itt akadt végül rendőrkézre.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli rongálás bűntette és vétsége mellett kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni. - áll az Ügyészség honlapján közzétett közleményben.