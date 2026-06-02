Egy nap győzte le a rákot és érettségizett le a tini: családja valóságos hősként tekint a fiatalra

Különleges napot élt át Omar Mendoza: a 17 éves amerikai fiút középiskolai ballagásának reggelén hivatalosan is rákmentesnek nyilvánították, néhány órával később pedig átvehette a bizonyítványát a Trevor G. Browne High School ünnepségén.

Legyőzte a rákot, majd leérettségizett a tini

A rák sem tudta legyőzni a fiút

Omar a Phoenix Children's Hospitalban tudta meg a hírt, hogy befejeződött a kezelése, és már nincs nyoma a betegségnek a szervezetében. A család számára ez különösen nagy megkönnyebbülést jelentett, mivel néhány hónappal korábban az orvosok még két daganatot találtak nála, ami miatt kemoterápiás kezelésre volt szükség. A kezelések jelentősen befolyásolták a fiú középiskolai éveit. Saját elmondása szerint több fontos iskolai eseményről, köztük a bálról is lemaradt, mert idejének nagy részét a kezelések töltötték ki. Ennek ellenére igyekezett lépést tartani tanulmányaival.

Omar arról beszélt, hogy a kemoterápia gyakran rendkívüli fáradtságot okozott számára, mégsem hagyta abba az iskolai munkát. Elmondása szerint akkor is elvégezte feladatait, amikor a kezelések miatt különösen nehéznek érezte a mindennapokat. Édesapja, Horacio Mendoza szerint fia kitartása az egész család számára példát mutatott. Édesanyja, Brianda Verdugo pedig felidézte, hogy Omar korábban többször kijelentette: nem fogja feladni, és mindenképpen le fog érettségizni.

A fiatal végül ugyanazon a napon ünnepelhette a gyógyulását és a középiskola befejezését. Elmondása szerint a jövőben szeretne másokat is inspirálni történetével, emellett főiskolán autótechnológiai tanulmányokat tervez folytatni. Édesanyja szerint fia a betegség és a kezelések ellenére sem adta fel céljait, ezért rendkívül büszke rá, derült ki a People cikkéből.