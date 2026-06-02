BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy nap győzte le a rákot és érettségizett le a tini: családja valóságos hősként tekint a fiatalra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors érettségi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 11:30
tinirák
A fiú mindenkinek példát mutat. Rákbetegsége ellenére is megcsinálta a középiskolát.

Különleges napot élt át Omar Mendoza: a 17 éves amerikai fiút középiskolai ballagásának reggelén hivatalosan is rákmentesnek nyilvánították, néhány órával később pedig átvehette a bizonyítványát a Trevor G. Browne High School ünnepségén.

Legyőzte a rákot, majd leérettségizett a tini
Legyőzte a rákot, majd leérettségizett a tini
Fotó: FOX 10/Youtube

A rák sem tudta legyőzni a fiút

Omar a Phoenix Children's Hospitalban tudta meg a hírt, hogy befejeződött a kezelése, és már nincs nyoma a betegségnek a szervezetében. A család számára ez különösen nagy megkönnyebbülést jelentett, mivel néhány hónappal korábban az orvosok még két daganatot találtak nála, ami miatt kemoterápiás kezelésre volt szükség. A kezelések jelentősen befolyásolták a fiú középiskolai éveit. Saját elmondása szerint több fontos iskolai eseményről, köztük a bálról is lemaradt, mert idejének nagy részét a kezelések töltötték ki. Ennek ellenére igyekezett lépést tartani tanulmányaival.

Omar arról beszélt, hogy a kemoterápia gyakran rendkívüli fáradtságot okozott számára, mégsem hagyta abba az iskolai munkát. Elmondása szerint akkor is elvégezte feladatait, amikor a kezelések miatt különösen nehéznek érezte a mindennapokat. Édesapja, Horacio Mendoza szerint fia kitartása az egész család számára példát mutatott. Édesanyja, Brianda Verdugo pedig felidézte, hogy Omar korábban többször kijelentette: nem fogja feladni, és mindenképpen le fog érettségizni.

A fiatal végül ugyanazon a napon ünnepelhette a gyógyulását és a középiskola befejezését. Elmondása szerint a jövőben szeretne másokat is inspirálni történetével, emellett főiskolán autótechnológiai tanulmányokat tervez folytatni. Édesanyja szerint fia a betegség és a kezelések ellenére sem adta fel céljait, ezért rendkívül büszke rá, derült ki a People cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu