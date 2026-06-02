Emberek életét mentette meg a dunai hajózás legszörnyűbb katasztrófájában Emőke – a Hableány-tragédia után nem bírta tovább, kiszállt

2019. május 29-én, este a Margit hídnál a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a Hableány sétahajót. A kisebb jármű másodpercek alatt elsüllyedt. A Hableány magyar kapitánya és matróza mellett 25 koreai turista holttestét emelték ki a Dunából, de bizonyos, hogy eggyel több a halottak száma, mert az egyik áldozat azóta sem került elő. A katasztrófa után több, a közelben tartózkodó hajó legénysége teljesítette a kötelességét, vagyis az útjukat megszakítva a helyszínre sietett, hogy embereke mentsen ki a vízből. A Borsnak egy női volt hajókapitány mesélt a történtekről.

Emőke részt vett a Hableány utasainak mentésében. Ezután szállt ki a szakmából

Segíteni próbált a női hajóskapitány a Hableány-katasztrófa után

Emőke éppen a Hullám nevű hajó kapitányaként dolgozott hét évvel ezelőtt, amikor a katasztrófa történt. A baleset után nem sokkal, éppen a Margit hídnál tartózkodott járművével, amikor hívás érkezett hozzá.

Annyit közöltek, hogy ember a vízben, attól kezdve pedig felpörögtek az események. Éppen kikötni készültünk, de végül természetesen a mentésben vettünk részt. Kapitányként annyi volt a feladatom, hogy a hajót ott tartsam, a matróz kollégáim az emlékeim szerint két ember sikeresen kimentettek a Dunából

– mondta Emőke, aki szerencsésnek érzi magát, hogy holttesteket aznap nem látott.

"Közvetlenül a mentés közben igazából fel sem fogtam, hogy emberek haltak meg a helyszínen, erről csak utólag értesültem. Akkor nagyon rossz érzés töltött el. Talán ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy már nem dolgozom a szakmában. A hajózás persze hiányzik, mert éveket töltöttem el tanulással, hogy kapitány lehessek, de tudomásul kellett vennem, hogy az élet máshogy alakult" – fejezte be Emőke.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ma megemlékezést tartott a Margit hídnál a Hableány-baleset áldozatainak emlékére.

A Margit híd előtt Terdik Tamás Budapest rendőrfőkapitánya és a BRFK munkatársai koszorút engedtek a vízbe.