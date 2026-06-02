BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Emberek életét mentette meg a dunai hajózás legszörnyűbb katasztrófájában Emőke – a Hableány-tragédia után nem bírta tovább, kiszállt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hableány hajó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 11:22
balesethalálkatasztrófa
2019 májusában történt a dunai hajózás egyik legsúlyosabb katasztrófája. A Viking Sigyn letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, heten azonban túlélték. A Borsnak most az egyik, mentésben résztvevő hajó kapitánya beszélt a történtekről. Közben ma megemlékezést tartottak a hét évvel ezelőtti hajókatasztrófa áldozatainak tiszteletére.
Kóré Károly
A szerző cikkei

2019. május 29-én, este a Margit hídnál a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a Hableány sétahajót. A kisebb jármű másodpercek alatt elsüllyedt. A Hableány magyar kapitánya és matróza mellett 25 koreai turista holttestét emelték ki a Dunából, de bizonyos, hogy eggyel több a halottak száma, mert az egyik áldozat azóta sem került elő. A katasztrófa után több, a közelben tartózkodó hajó legénysége teljesítette a kötelességét, vagyis az útjukat megszakítva a helyszínre sietett, hogy embereke mentsen ki a vízből. A Borsnak egy női volt hajókapitány mesélt a történtekről.

hableány, mentés, Duna
Emőke részt vett a Hableány utasainak mentésében. Ezután szállt ki a szakmából  
Fotó: MEDIAWORKS

Segíteni próbált a női hajóskapitány a Hableány-katasztrófa után

Emőke éppen a Hullám nevű hajó kapitányaként dolgozott hét évvel ezelőtt, amikor a katasztrófa történt. A baleset után nem sokkal, éppen a Margit hídnál tartózkodott járművével, amikor hívás érkezett hozzá.

Annyit közöltek, hogy ember a vízben, attól kezdve pedig felpörögtek az események. Éppen kikötni készültünk, de végül természetesen a mentésben vettünk részt. Kapitányként annyi volt a feladatom, hogy a hajót ott tartsam, a matróz kollégáim az emlékeim szerint két ember sikeresen kimentettek a Dunából

 – mondta Emőke, aki szerencsésnek érzi magát, hogy holttesteket aznap nem látott.

"Közvetlenül a mentés közben igazából fel sem fogtam, hogy emberek haltak meg a helyszínen, erről csak utólag értesültem. Akkor nagyon rossz érzés töltött el. Talán ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy már nem dolgozom a szakmában. A hajózás persze hiányzik, mert éveket töltöttem el tanulással, hogy kapitány lehessek, de tudomásul kellett vennem, hogy az élet máshogy alakult" – fejezte be Emőke.

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ma megemlékezést tartott a Margit hídnál a Hableány-baleset áldozatainak emlékére. 

Fotó: Gabor Zoltan

A Margit híd előtt Terdik Tamás Budapest rendőrfőkapitánya és a BRFK munkatársai koszorút engedtek a vízbe.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu