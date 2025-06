Dexter kvíz: vérre menő teszt csak fanatikusoknak!

Valld be, hogy te is imádod a bűnügyi sorozatokat. A következő kvíz az egyik legkedveltebb sorozatról, a Dexterről szól, aminek minden percét imádtuk. Ha te is izgalommal telve nézted Dexter Morgant, ahogy levadássza a gazfickókat, akkor ez a kvíz neked szól!

Dexter kvíz:most kiderül, mennyire emlékszel a gyilkosról szóló sorozatból!

Fotó: CBS Photo Archive / GettyImages

Kvíz: 8 kérdés és kiderül, mennyire vagy otthon a Dexter sorozatban!

A főszereplő, Michael C. Hall a sorozat által lett világhírű. Dexter Morgan története milliókat ültetett a tévéképernyők elé. Zseniálisan alakít egy sorozatgyilkost, akit egyszerűen nem tudunk elítélni tetteiért. Dexter a rendőrségnek dolgozik. Kollégái nem is sejtik, hogy Dexter nem elfogni, hanem megölni akarja a keresett bűnözőket. Ő az etikus gyilkos, akitől nem kell félned, csak ha gyilkos vagy. A legtöbb rémisztő sorozat félelmet kelt bennünk, de Dexter karaktere inkább nyugalmat és biztonságérzetet ébreszt. Miért? Mert Dexter – annak ellenére, hogy sorozatgyilkos – védelmező karakterként szerepel a sorozatban. Ő az, aki elkapja a rosszfiúkat, akik végül elnyerik méltó büntetésüket. Készen állsz? Itt a kvíz, amivel tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus sorozatból!