Halhatatlan a kedvenc sorozatgyilkosunk, érkezik a Dexter: Feltámadás

Kedvenc sorozatgyilkosunk kálváriája folytatódik. Dexter: Feltámadás címmel érkezik a Dexter-franchise új sorozata júliusban a Paramount+ és a Showtime közös produkciójában. A hazai rajongók számára a széria a SkyShowtime kínálatában lesz elérhető.

Dexter Morgan immár sokadjára feltámad a franchise következő szériájában (Fotó: CBS Photo Archive / GettyImages)

Brutális a Dexter szereposztása

Az előző széria utolsó epizódjában a közkedvelt véranalízis-specialista és hobbi-sorozatgyilkos Dexter Morgan saját fiától, Harrisontól kap egy golyót a mellkasába. Innen keveseknek van visszaút, de természetesen a rajongóknak nem kell aggódni, a Dexter: Feltámadás előzeteséből kiderül, hogy főszereplőnk túléli az egyébként halálos lövést. Miután felébred a kómából, Dexternek (Michael C. Hall) szembesülnie kell a ténnyel, hogy múltja kérlelhetetlenül liheg a sarkában és tetteinek következményei bármikor utolérhetik. Az eredeti szériából ismert és kedvelt Angel Batista őrmester (David Zayas) is megjelenik a kórházban és egy baráti ölelést követően tájékoztatja Dextert, hogy több, évekkel ezelőtti ügyben is vezeti a gyanúsítottak listáját. Ez egy olyan mozzanat, amire a rajongók is felkapták a fejüket és hosszas vitákba bocsátkoztak a Redditen. Jogos a felvetés, vajon miért ölelgeti az őrmester a sorozatgyilkost, aki számos kollégájának haláláért felelős lehet?

Dexter sorozat: Irány New York!

A helyszín ezúttal nem a napfényes Miami. Az eredeti széria végén Dexter eltűnik a hurrikánban, majd a Dexter: Új vér című sorozatban, 10 évvel később megtudjuk, hogy túlélte és New York államban kezdett új életet. A Feltámadás is New Yorkban fog játszódni, ahol főhősünk belekeveredik egy válogatott gyilkosokból és egyéb bűnözőkből álló bandába. A banda feje nem más, mint a Trónok harca sztárja, Peter Dinklage, és olyanokat gyűjtött maga köré, mint Uma Thurman, Neil Patrick Harris, vagy a Modern család színésze Eric Stonestreet. A sorozatgyilkosra nem kis feladat hárul. El kell döntenie, csatlakozik-e az Öngyilkos osztagra hajazó bűnbandához, miközben múltja elől menekül a New York-i dzsungelben és próbál eltűnt fia, Harrison (Jack Alcott) nyomára bukkanni.