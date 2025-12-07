Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Trónok harca személyiségteszt: derítsd ki, melyik híres karakter lennél a sorozatból

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 20:15
Pillanatok alatt hódította meg az egész világot, a szereplői pedig milliók szívébe lopták be magukat. Ha te is szeretted a Trónok harca című sorozatot, ne habozz: végezd el a személyiségtesztünket és tudd meg, melyik híres karakter lennél!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Nem mindennapi személyiségtesztet hoztunk kizárólag a legnagyobb Trónok harca-rajongóknak, akik szeretnék tudni, hogy melyik szereplőre hasonlítanak leginkább. Ha te is azok közé tartozol, akik epekedve várták az újabbnál újabb epizódok debütálását, akkor valószínűleg neked is volt kedvenc karaktered; de vajon melyikre hasonlítasz a legjobban?

Korona a Trónok harca személyiségteszthez
Személyiségtesztünk elvégzésével megtudhatod, te melyik Trónok harca-karakter lennél!
Fotó: Shutterstock 
  • A Trónok harca sorozat az egész világon óriási sikert aratott.
  • A sorozatban olyan szereplőket ismerhettünk meg, akik gyorsan a szívünkbe lopták magukat.
  • Kvízünk segítségével kiderítheted, hogy igazi rajongó vagy-e.

Trónok harca személyiségteszt: számodra is meglepő lehet az eredmény

A Trónok harca – amelyet George R. R. Martin nagy sikerű regényei alapján filmesítettek meg – több szálon futott, ezért rengeteg főszereplő bukkant fel a történetben. Voltak azonban olyanok, akik jellemükkel, gondolkodásmódjukkal vagy éppen tetteikkel messze kitűntek a többi karakter közül. Vajon te melyik főszereplő lennél a sorozatban? Netán Havas John, esetleg Arya Stark? Töltsd ki az alábbi személyiségtesztet és derítsd ki!

  1. Ha nehéz döntés előtt állsz, hogyan cselekszel?
    A. Követem a megérzéseimet.
    B. Gondosan mérlegelek, mielőtt döntök.
    C. Megbízható emberek segítségét kérem.
    D. A sorsra bízom magam.
  2. Hogyan cselekszel, ha egy szeretted elárul?
    A. Megbocsátok, de nem felejtek.
    B. Kielemzem a történteket.
    C. Megszakítom vele a kapcsolatot és továbblépek.
    D. Könyörtelenül bosszút állok.
  3. Szerinted mi a legfontosabb szerep egy csoportban?
    A. Egy erős vezető.
    B. Egy diplomata.
    C. Egy védelmező és gondoskodó személy.
    D. Egy kalandvágyó személy, aki nyitott az újdonságokra.
  4. Melyik tulajdonságot tartod a legnagyobb értéknek?
    A. Hűség
    B. Intelligencia
    C. Ambíció
    D. Bátorság
  5. Hogy néz ki számodra egy ideális hétvége?
    A. Képzés és készségek csiszolása
    B. Olvasás és tanulás
    C. Barátokkal való társasági élet
    D. Kalandkeresés
  6. Egy vitában mi a fő hajtóerőd?
    A. Személyes haszon és hatalom
    B. Igazságosság
    C. Túlélés és a szeretteid védelme
    D. Bosszú
  7. Melyik helyszínt választanád a Trónok harcából otthonodnak?
    A. Sárkánykő
    B. Királyvár
    C. A Fal
    D. Deres
  8. Mi a leghatékonyabb kommunikációs módszered?
    A. Meggyőző érvelés
    B. Diplomatikus tárgyalás
    C. Őszinte beszéd
    D. Csend, a tettek hangosabbak a szavaknál

Eredmények

  • Ha a legtöbb válaszod „A”: Daenerys Targaryen 

Nagyon jó vezetői képességgel rendelkezel és nagyra értékeled a hűséget. Általában a megérzéseidre hagyatkozol, valamint meggyőzően érvelsz.

Daenerys Targaryen, Trónok harca
Daenerys Targaryen, Trónok harca
Fotó: HBO /  Northfoto
  • Ha a legtöbb válaszod „B”: Tyrion Lannister

Folyamatosan hajt a tudásvágy, emellett erényed a megfontoltság és a következetesség. Mindig szem előtt tartod az igazságosságot, még akkor is, ha ez kegyetlen őszinteséggel párosul.

Tyrion Lannister, Trónok harca
Tyrion Lannister, Trónok harca
Fotó: HBO /  Northfoto
  • Ha a legtöbb válaszod „C”: Havas John

Számodra az első a család és a barátaid, akiktől nem félsz tanácsot kérni. Nagyon védelmező típus vagy, ezért fő feladatodnak tartod a másokról való gondoskodást.

Havas John, Trónok harca
Havas John, Trónok harca
Fotó: Hbo /  Northfoto
  • Ha a legtöbb válaszod „D”: Arya Stark

A tettek ember vagy, akiben szüntelenül ég a kalandvágy. Nem sok mindentől riadsz meg és szeretsz sodródni az árral, bármit is hoz a holnap.

Arya Stark, Trónok harca
Arya Stark, Trónok harca
Fotó: HBO /  Northfoto

Az alábbi videó a Trónok harca színfalai mögé enged bepillantást: 

