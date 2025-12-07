Trónok harca személyiségteszt: derítsd ki, melyik híres karakter lennél a sorozatból

Nem mindennapi személyiségtesztet hoztunk kizárólag a legnagyobb Trónok harca-rajongóknak, akik szeretnék tudni, hogy melyik szereplőre hasonlítanak leginkább. Ha te is azok közé tartozol, akik epekedve várták az újabbnál újabb epizódok debütálását, akkor valószínűleg neked is volt kedvenc karaktered; de vajon melyikre hasonlítasz a legjobban?
A Trónok harca – amelyet George R. R. Martin nagy sikerű regényei alapján filmesítettek meg – több szálon futott, ezért rengeteg főszereplő bukkant fel a történetben. Voltak azonban olyanok, akik jellemükkel, gondolkodásmódjukkal vagy éppen tetteikkel messze kitűntek a többi karakter közül. Vajon te melyik főszereplő lennél a sorozatban? Netán Havas John, esetleg Arya Stark? Töltsd ki az alábbi személyiségtesztet és derítsd ki!
Nagyon jó vezetői képességgel rendelkezel és nagyra értékeled a hűséget. Általában a megérzéseidre hagyatkozol, valamint meggyőzően érvelsz.
Folyamatosan hajt a tudásvágy, emellett erényed a megfontoltság és a következetesség. Mindig szem előtt tartod az igazságosságot, még akkor is, ha ez kegyetlen őszinteséggel párosul.
Számodra az első a család és a barátaid, akiktől nem félsz tanácsot kérni. Nagyon védelmező típus vagy, ezért fő feladatodnak tartod a másokról való gondoskodást.
A tettek ember vagy, akiben szüntelenül ég a kalandvágy. Nem sok mindentől riadsz meg és szeretsz sodródni az árral, bármit is hoz a holnap.
Az alábbi videó a Trónok harca színfalai mögé enged bepillantást:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.