Trónok harca személyiségteszt: derítsd ki, melyik híres karakter lennél a sorozatból

Nem mindennapi személyiségtesztet hoztunk kizárólag a legnagyobb Trónok harca-rajongóknak, akik szeretnék tudni, hogy melyik szereplőre hasonlítanak leginkább. Ha te is azok közé tartozol, akik epekedve várták az újabbnál újabb epizódok debütálását, akkor valószínűleg neked is volt kedvenc karaktered; de vajon melyikre hasonlítasz a legjobban?

Személyiségtesztünk elvégzésével megtudhatod, te melyik Trónok harca-karakter lennél!

Fotó: Shutterstock

A Trónok harca sorozat az egész világon óriási sikert aratott.

A sorozatban olyan szereplőket ismerhettünk meg, akik gyorsan a szívünkbe lopták magukat.

Kvízünk segítségével kiderítheted, hogy igazi rajongó vagy-e.

Trónok harca személyiségteszt: számodra is meglepő lehet az eredmény

A Trónok harca – amelyet George R. R. Martin nagy sikerű regényei alapján filmesítettek meg – több szálon futott, ezért rengeteg főszereplő bukkant fel a történetben. Voltak azonban olyanok, akik jellemükkel, gondolkodásmódjukkal vagy éppen tetteikkel messze kitűntek a többi karakter közül. Vajon te melyik főszereplő lennél a sorozatban? Netán Havas John, esetleg Arya Stark? Töltsd ki az alábbi személyiségtesztet és derítsd ki!

Ha nehéz döntés előtt állsz, hogyan cselekszel?

A. Követem a megérzéseimet.

B. Gondosan mérlegelek, mielőtt döntök.

C. Megbízható emberek segítségét kérem.

D. A sorsra bízom magam. Hogyan cselekszel, ha egy szeretted elárul?

A. Megbocsátok, de nem felejtek.

B. Kielemzem a történteket.

C. Megszakítom vele a kapcsolatot és továbblépek.

D. Könyörtelenül bosszút állok. Szerinted mi a legfontosabb szerep egy csoportban?

A. Egy erős vezető.

B. Egy diplomata.

C. Egy védelmező és gondoskodó személy.

D. Egy kalandvágyó személy, aki nyitott az újdonságokra. Melyik tulajdonságot tartod a legnagyobb értéknek?

A. Hűség

B. Intelligencia

C. Ambíció

D. Bátorság Hogy néz ki számodra egy ideális hétvége?

A. Képzés és készségek csiszolása

B. Olvasás és tanulás

C. Barátokkal való társasági élet

D. Kalandkeresés Egy vitában mi a fő hajtóerőd?

A. Személyes haszon és hatalom

B. Igazságosság

C. Túlélés és a szeretteid védelme

D. Bosszú Melyik helyszínt választanád a Trónok harcából otthonodnak?

A. Sárkánykő

B. Királyvár

C. A Fal

D. Deres Mi a leghatékonyabb kommunikációs módszered?

A. Meggyőző érvelés

B. Diplomatikus tárgyalás

C. Őszinte beszéd

D. Csend, a tettek hangosabbak a szavaknál

Eredmények

Ha a legtöbb válaszod „A”: Daenerys Targaryen

Nagyon jó vezetői képességgel rendelkezel és nagyra értékeled a hűséget. Általában a megérzéseidre hagyatkozol, valamint meggyőzően érvelsz.