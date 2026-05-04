Üzennek a jegeskávék: egy doboz, ami feldobhat egy pillanatot

A feliratok között vannak vicces, motiváló, kedves és kicsit odamondós mondatok is. Olyan rövid üzenetek, amelyek elsőre csak játékos részletnek tűnnek, de könnyen személyes jelentést kaphatnak.

Mert innentől a doboz nemcsak egy jegeskávés csomagolás. Hanem valami, amit észreveszel. Elolvasol. És lehet, hogy rögtön eszedbe jut róla valaki.

Egy barát. Egy kolléga. Egy tesó. Valaki, akinek pont jól jönne egy kedves mondat, egy közös poén vagy egy apró „ez most neked szól” gesztus.

A márka szerint pontosan ez volt a cél: kilépni a klasszikus reklámüzenetek világából, és közvetlenebb módon kapcsolódni az emberekhez. Nem nagy üzenetekkel, hanem olyan rövid mondatokkal, amelyek beleférnek egy hétköznapi pillanatba is.

Szerettünk volna kilépni a klasszikus reklámüzenetek világából, és még közelebb kerülni a fogyasztóinkhoz. A HELL ICE COFFEE mindig is egy karakteres, lendületes márka volt, most pedig ezt a hangot még személyesebbé tesszük. A dobozokon megjelenő üzenetek játékosak, motiválóak és könnyen kapcsolódnak a nyári pillanatokhoz

– mondta Popovics Adrienn, a HELL ENERGY nemzetközi kommunikációs és marketingigazgatója.

A kampány különlegessége, hogy a HELL ICE COFFEE most először használja ilyen közvetlen formában a csomagolást üzenőfelületként. A több mint 60 különböző felirat felfedezésre és megosztásra ösztönöz, miközben a Latte dobozok játékosabb, személyesebb szerepet kapnak a nyári szezonban.