A párjának virágot adó férfi, akinek a személyiségteszt alapján az ajándékozás a szeretetnyelve.

Valentin-napi személyiségteszt pároknak – Most kiderül, hogy közös szeretetnyelvet beszéltek-e

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 13:45
A szerelem egy különleges érzés, amit azonban mindannyian másképp adunk és kapunk. Ebből a személyiségtesztből ezért most megtudhatjátok, hogy ti hogyan adtok hangot az érzéseiteknek. Vajon közös nevezőn vagytok?
Lévaffy Luna
Rohamosan közeleg a Valentin-nap, ezért a különleges alkalom kapcsán egy nem mindennapi, vizuális személyiségteszttel készültünk nektek, ami másodpercek alatt felfedi a szeretetnyelveteket. Vajon egy hullámhosszon vagytok? Derítsétek ki együtt!

A párját megajándékozó férfi, akinek a személyiségteszt alapján az ajándékozás a szeretetnyelve.
A személyiségtesztből kiderül, hogy közös nevezőn vagytok-e!
Fotó: Shutterstock 
  • Úgy tartják, hogy a párunkkal közös szeretetnyelv hozzájárul a harmonikus kapcsolathoz.
  • 5 szeretetnyelv létezik, ezért könnyen lehet, hogy a tiétek eltér egymástól.
  • Ebből a személyiségtesztből szinte azonnal kiderül, hogy hogyan szeretitek a másikat.

Valentin-napi személyiségteszt: ti hogyan fejezitek ki a szerelmeteket?

Valószínűleg már ti is találkoztatok Gary Chapman elhíresült elméletével, miszerint minden ember másként fejezi ki a szeretetét. Ennek kapcsán pedig sokan úgy vélik, hogy azok a párok, akik hasonlóan mutatják ki a szeretetüket, harmonikusabb kapcsolatban élnek, mint azok, akik másképp mutatják ki az érzéseiket. Vajon nektek megegyezik a szeretetnyelvetek? Derítsétek ki ezzel a vizuális személyiségteszttel! Nincs más dolgotok, mint rápillantani az alábbi képre és kiválasztani azt a párt, aki a legszerelmesebbnek tűnik.

Első pár: minőségi idő

Ez a kép a minőségi időt, mint szeretetnyelvet szimbolizálja, melynek középpontjában azok a különleges pillanatok állnak, amiket közösen éltek át. Ide tartozik egy vacsorafőzés, egy hétvégi kiruccanás vagy egy séta is.  

Tipp: Ha ez a párod szeretetnyelve, akkor vesd fel, hogy nézzetek meg egy filmet, vagy vigyétek el együtt sétálni a kutyát.

Második pár: ajándékozás

Ez a kép az ajándékozást mint szeretetnyelvet ábrázolja. Aki így fejezi ki az érzelmeit, az képes az ünnepek és különleges események alkalmával még nagyobb hangsúlyt fektetni a meglepetésekre.

Tipp: Ha ez a párod szeretetnyelve, akkor lepd meg a kedvenc csokijával vagy egy romantikus vacsorával.

Harmadik pár: elismerő szavak

Ez a szerelmespár az elismerő szavakat mint szeretetnyelvet jelképezi, ami igaz mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli kommunikációra, mely a bátorításra, a szeretet kimutatására és a megbecsülésre helyezi a hangsúlyt.

Tipp: Ha ez a párod szeretetnyelve, akkor dicsérd meg, vagy küldj neki egy kedves SMS-t a nap folyamán.

Negyedik pár: szívesség

A negyedik kép a szívességet, mint szeretetnyelvet szimbolizálja, mely az önzetlen cselekedetekről szól, egy csipetnyi felelősségvállalással fűszerezve.

Tipp: Ha ez a párod szeretetnyelve, akkor segíts be neki a házimunkában, vagy készíts neki reggelit egy rohanósabb reggelen.

Ötödik pár: érintés

Ez a kép az érintésre, mint szeretetnyelvre utal, melynek középpontjában a fizikai kontaktus áll, a vonzalomra építkezve. Ide sorolható az ölelkezés, a kézfogás, a csók és a testi intimitás is.

Tipp: Ha ez a párod szeretetnyelve, akkor simogasd meg, vagy öleld át, amikor elmész mellette a lakásban, filmezésnél pedig bújj hozzá.

Az alábbi videó megtekintésével jobban is megismerheted az 5 szeretetnyelvet:

