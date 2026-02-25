Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gyorsítják az öregedési folyamatát a nagypapával veszekedő rokonok.

Egy kutatás szerint, ha ilyen emberek vesznek körül, gyorsabban öregszel

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 11:15
Úgy tűnik, nemcsak az idegeidet viselik meg a toxikus emberek. Egy tanulmányból most derült ki, hogy az egészségtelen kapcsolataid képesek akár az öregedési folyamatokat is felgyorsítani. Mutatjuk, milyen kockázatot jelenthetnek a szervezetedre nézve!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Mind ismerünk fárasztó embereket. Olyanokat, akikkel miután találkoztunk, sokkal kimerültebbnek vagy stresszesebbnek érezzük magunkat, mint azelőtt. Egy kutatás eredményeiből most kiderült, hogy a tartós feszültséget okozó kapcsolatok valóban rányomják a bélyegüket az öregedés folyamatára – és nem is akárhogyan!

A rokonokkal való veszekedés és konfliktus gyorsítja az öregedést.
Egy kutatással bizonyították, hogyan gyorsítják az öregedést a mérgező rokoni és baráti kapcsolatok.
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 
  • A tartós stresszt okozó kapcsolatok gyorsíthatják a biológiai öregedést.
  • Már egyetlen toxikus személy jelenléte is kimutatható hatást gyakorolhat a szervezetre.
  • A jelenség mögött gyulladásos folyamatok és stresszreakciók állnak.

A rossz kapcsolatok hatásai: gyorsítja az öregedést egy mérgező rokon vagy barát?

Az egészséges emberi kapcsolatok jó hatással vannak az egészségünkre, hiszen az azokból nyert biztonságérzet, közelség és segítség mind csökkentik a stresszt. 

A barátokkal és családtagokkal ápolt támogató és pozitív kapcsolatok számos kedvező hatással lehetnek az egészségre és a mentális jólétedre

– írja Dr. Sebastian Ocklenburg, a hamburgi MSH Orvostudományi Egyetem Pszichológiai Tanszékének professzora a Psychology Today-en.

Azonban a rossz kapcsolatok is befolyásolhatják egészségi állapotunkat.

Az ellenséges, állandóan passzív-agresszíven viselkedő vagy szándékosan nehéz természetű, mérgező barátok vagy családtagok hatalmas stresszforrásokká válhatnak. A krónikus stressz mindenféle negatív hatással van mind a mentális, mind a fizikai egészségre

– figyelmeztet a szakember.

A New York University szociológusa, Byungkyu Lee által vezetett kutatásban több mint 2300 egyesült államokbeli felnőtt adatait elemezték. A résztvevők feltérképezték saját kapcsolati hálójukat, és megjelölték azokat az embereket, akik tartós stresszt, konfliktust vagy bármilyen nehézséget okoznak nekik.

A kutatócsoport tagjai a résztvevőktől nyálmintát vettek, és egy DNS-metiláción alapuló módszerrel meghatározták a biológiai életkorukat. Ez a mutató jelezte, milyen idősnek felel meg az adott alany szervezete valójában – függetlenül a születési dátumtól. Ezt a két adatot vetették össze a tanulmányban.

Az eredmények megdöbbentőek voltak

Minden egyes problémás kapcsolat átlagosan 1,5%-kal gyorsabb öregedési folyamatot jelentett. Azoknál, akiknek volt legalább egy mérgező ember az életében, a biológiai kor átlagosan 9 hónappal magasabb volt az azonos korú, konfliktusmentesebb kapcsolati hálóval rendelkező alanyokhoz képest.

A párok veszekedése is gyorsíthatja az öregedést.
A résztvevők közel harmada számolt be legalább egy ilyen személyről a környezetében, és minden tizedik embernek pedig kettőnél is több toxikus személy szerepelt a kapcsolati hálójában.
Fotó: 123RF

A vizsgálat rámutatott, hogy a toxikus kapcsolatok és a magas gyulladási szint, illetve krónikus egészségügyi problémák között is összefüggések lehetnek.

Ki van ránk rossz hatással?

Érdekes módon a barátok és családtagok által okozott feszültség erősebben befolyásolta az öregedési mutatókat, mint a házastársi vagy más párkapcsolati konfliktusok. Miért lehet ez?

Mert bár a párkapcsolatok sok feszültséget szülhetnek, szinte minden esetben nyújtanak támaszt és segítséget is, amelyek pozitív hatása valószínűleg kompenzálja az előbbiek negatív befolyásoló tényezőit.

Hogyan kezeljük a mérgező kapcsolatainkat?

A vizsgálat tanulsága, hogy a nehéz kapcsolataink, megoldatlan konfliktusaink nem csupán a lelkünket terhelik. A tartós stressz hat a hormonrendszerre, az immunműködésre, az alvásra. Mindezek pedig hatással vannak egész szervezetünk működésére.

Az egészséges öregedés és az általános jóllét érdekében rendkívül fontos a mérgező emberekkel tartott kapcsolatok csökkentése

– tanácsolja a pszichológus professzor.

A következő videóból megismerheted a mérgező barátságok 10 intő jelét:

