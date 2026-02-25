Egy kutatás szerint, ha ilyen emberek vesznek körül, gyorsabban öregszel

Mind ismerünk fárasztó embereket. Olyanokat, akikkel miután találkoztunk, sokkal kimerültebbnek vagy stresszesebbnek érezzük magunkat, mint azelőtt. Egy kutatás eredményeiből most kiderült, hogy a tartós feszültséget okozó kapcsolatok valóban rányomják a bélyegüket az öregedés folyamatára – és nem is akárhogyan!
Az egészséges emberi kapcsolatok jó hatással vannak az egészségünkre, hiszen az azokból nyert biztonságérzet, közelség és segítség mind csökkentik a stresszt.
A barátokkal és családtagokkal ápolt támogató és pozitív kapcsolatok számos kedvező hatással lehetnek az egészségre és a mentális jólétedre
– írja Dr. Sebastian Ocklenburg, a hamburgi MSH Orvostudományi Egyetem Pszichológiai Tanszékének professzora a Psychology Today-en.
Azonban a rossz kapcsolatok is befolyásolhatják egészségi állapotunkat.
Az ellenséges, állandóan passzív-agresszíven viselkedő vagy szándékosan nehéz természetű, mérgező barátok vagy családtagok hatalmas stresszforrásokká válhatnak. A krónikus stressz mindenféle negatív hatással van mind a mentális, mind a fizikai egészségre
– figyelmeztet a szakember.
A New York University szociológusa, Byungkyu Lee által vezetett kutatásban több mint 2300 egyesült államokbeli felnőtt adatait elemezték. A résztvevők feltérképezték saját kapcsolati hálójukat, és megjelölték azokat az embereket, akik tartós stresszt, konfliktust vagy bármilyen nehézséget okoznak nekik.
A kutatócsoport tagjai a résztvevőktől nyálmintát vettek, és egy DNS-metiláción alapuló módszerrel meghatározták a biológiai életkorukat. Ez a mutató jelezte, milyen idősnek felel meg az adott alany szervezete valójában – függetlenül a születési dátumtól. Ezt a két adatot vetették össze a tanulmányban.
Minden egyes problémás kapcsolat átlagosan 1,5%-kal gyorsabb öregedési folyamatot jelentett. Azoknál, akiknek volt legalább egy mérgező ember az életében, a biológiai kor átlagosan 9 hónappal magasabb volt az azonos korú, konfliktusmentesebb kapcsolati hálóval rendelkező alanyokhoz képest.
A vizsgálat rámutatott, hogy a toxikus kapcsolatok és a magas gyulladási szint, illetve krónikus egészségügyi problémák között is összefüggések lehetnek.
Érdekes módon a barátok és családtagok által okozott feszültség erősebben befolyásolta az öregedési mutatókat, mint a házastársi vagy más párkapcsolati konfliktusok. Miért lehet ez?
Mert bár a párkapcsolatok sok feszültséget szülhetnek, szinte minden esetben nyújtanak támaszt és segítséget is, amelyek pozitív hatása valószínűleg kompenzálja az előbbiek negatív befolyásoló tényezőit.
A vizsgálat tanulsága, hogy a nehéz kapcsolataink, megoldatlan konfliktusaink nem csupán a lelkünket terhelik. A tartós stressz hat a hormonrendszerre, az immunműködésre, az alvásra. Mindezek pedig hatással vannak egész szervezetünk működésére.
Az egészséges öregedés és az általános jóllét érdekében rendkívül fontos a mérgező emberekkel tartott kapcsolatok csökkentése
– tanácsolja a pszichológus professzor.
A következő videóból megismerheted a mérgező barátságok 10 intő jelét:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.