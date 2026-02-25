Egy kutatás szerint, ha ilyen emberek vesznek körül, gyorsabban öregszel

Mind ismerünk fárasztó embereket. Olyanokat, akikkel miután találkoztunk, sokkal kimerültebbnek vagy stresszesebbnek érezzük magunkat, mint azelőtt. Egy kutatás eredményeiből most kiderült, hogy a tartós feszültséget okozó kapcsolatok valóban rányomják a bélyegüket az öregedés folyamatára – és nem is akárhogyan!

Egy kutatással bizonyították, hogyan gyorsítják az öregedést a mérgező rokoni és baráti kapcsolatok.

Fotó: BearFotos / Shutterstock

A tartós stresszt okozó kapcsolatok gyorsíthatják a biológiai öregedést.

Már egyetlen toxikus személy jelenléte is kimutatható hatást gyakorolhat a szervezetre.

A jelenség mögött gyulladásos folyamatok és stresszreakciók állnak.

A rossz kapcsolatok hatásai: gyorsítja az öregedést egy mérgező rokon vagy barát?

Az egészséges emberi kapcsolatok jó hatással vannak az egészségünkre, hiszen az azokból nyert biztonságérzet, közelség és segítség mind csökkentik a stresszt.

A barátokkal és családtagokkal ápolt támogató és pozitív kapcsolatok számos kedvező hatással lehetnek az egészségre és a mentális jólétedre

– írja Dr. Sebastian Ocklenburg, a hamburgi MSH Orvostudományi Egyetem Pszichológiai Tanszékének professzora a Psychology Today-en.

Azonban a rossz kapcsolatok is befolyásolhatják egészségi állapotunkat.

Az ellenséges, állandóan passzív-agresszíven viselkedő vagy szándékosan nehéz természetű, mérgező barátok vagy családtagok hatalmas stresszforrásokká válhatnak. A krónikus stressz mindenféle negatív hatással van mind a mentális, mind a fizikai egészségre

– figyelmeztet a szakember.

A New York University szociológusa, Byungkyu Lee által vezetett kutatásban több mint 2300 egyesült államokbeli felnőtt adatait elemezték. A résztvevők feltérképezték saját kapcsolati hálójukat, és megjelölték azokat az embereket, akik tartós stresszt, konfliktust vagy bármilyen nehézséget okoznak nekik.

A kutatócsoport tagjai a résztvevőktől nyálmintát vettek, és egy DNS-metiláción alapuló módszerrel meghatározták a biológiai életkorukat. Ez a mutató jelezte, milyen idősnek felel meg az adott alany szervezete valójában – függetlenül a születési dátumtól. Ezt a két adatot vetették össze a tanulmányban.