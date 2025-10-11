Ezekkel a szemtorna gyakorlatokkal megőrizhetjük az éleslátásunkat

A szemtorna gyakorlatok, a tudatos szemmozgatás javítja a fókuszálást, serkenti a vérkeringést és nyugtató hatással van az idegrendszerre is. Nem igényel semmilyen eszközt, csak néhány percet a napunkból. Ha eddig még nem próbáltuk most itt az idő, hogy megtegyük – írja a Fanny magzin.
A szemünkben apró izmok dolgoznak folyamatosan: összehangolják a fókuszálást, a tágulást és követik a mozgó tárgyakat. Ha túl sokat nézünk közelre – például monitort, telefont vagy könyvet bámulunk –, ezek az izmok folyamatos feszülés alatt állnak, ami fáradtságot, fejfájást és homályos látást okozhat. A szemtorna egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy ellazítsuk és megerősítsük ezeket az izmokat. Rendszeres gyakorlás mellett javulhat a koncentráció, a látásélesség fenntartása és csökkenhet a szemfáradtság. Tegyünk egy próbát 4 egyszerű, otthon vagy a munkahelyen végezhető gyakorlattal.
Üljünk kényelmesen, dörzsöljük össze a tenyerünket, míg jó meleg nem lesz.
Finoman helyezzük a meleg kezünket a csukott szemünkre, anélkül, hogy nyomnánk azt. Lélegezzünk mélyen, és maradjunk így 1-2 percig. Ez a gyakorlat segít ellazítani a szemeket és csökkenti a feszültséget.
Nyújtsuk ki az egyik karunkat, és tartsuk fel a mutatóujjunkat szemmagasságban.
Nézzük az ujjunk hegyét, majd váltsunk át egy távolabbi tárgyra a szobában vagy akár az ablakon keresztül egy még távolabbi pontra. Váltogassuk a fókuszt az ujjunk és kinézett távolabbi pont között legalább 15 alkalommal. Ez a szemtorna feladat erősíti a szem alkalmazkodóképességét.
Üljünk egyenes háttal, lazán. Nézzünk felfelé, majd lassan körözzünk a szemünkkel az óramutató járásával megegyező irányban. Ismételjük 5-ször, majd végezzük el az ellenkező irányba is. Ez a hatékony szemtorna gyakorlat fejleszti a szemizmok rugalmasságát és mozgástartományát.
Üljünk le, és csak nézzünk előre szemmagasságban. Pislogjunk amilyen gyorsan csak tudunk 10 másodpercig, majd csukjuk be a szemünket és lazítsunk legalább fél percet. Ismételjük meg egymás után 3–4 alkalommal. Ez a módszer csökkenti a szemszárazságot, javítja a könnyfilm eloszlását, a szem nedvesítését és frissítő hatású.
Még több szemgyakorlatot találunk az alábbi videóban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.