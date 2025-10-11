Ezekkel a szemtorna gyakorlatokkal megőrizhetjük az éleslátásunkat

A szemtorna gyakorlatok, a tudatos szemmozgatás javítja a fókuszálást, serkenti a vérkeringést és nyugtató hatással van az idegrendszerre is. Nem igényel semmilyen eszközt, csak néhány percet a napunkból. Ha eddig még nem próbáltuk most itt az idő, hogy megtegyük – írja a Fanny magzin.

A szemtorna gyakorlatok erősítik a szem izmait

Fotó: BearFotos / Shutterstock

A szemünkben apró izmok dolgoznak folyamatosan: összehangolják a fókuszálást, a tágulást és követik a mozgó tárgyakat. Ha túl sokat nézünk közelre – például monitort, telefont vagy könyvet bámulunk –, ezek az izmok folyamatos feszülés alatt állnak, ami fáradtságot, fejfájást és homályos látást okozhat. A szemtorna egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy ellazítsuk és megerősítsük ezeket az izmokat. Rendszeres gyakorlás mellett javulhat a koncentráció, a látásélesség fenntartása és csökkenhet a szemfáradtság. Tegyünk egy próbát 4 egyszerű, otthon vagy a munkahelyen végezhető gyakorlattal.

1. Kell egy kis pihentetés!

Üljünk kényelmesen, dörzsöljük össze a tenyerünket, míg jó meleg nem lesz.

Finoman helyezzük a meleg kezünket a csukott szemünkre, anélkül, hogy nyomnánk azt. Lélegezzünk mélyen, és maradjunk így 1-2 percig. Ez a gyakorlat segít ellazítani a szemeket és csökkenti a feszültséget.

2. Váltogassuk a fókuszt

Nyújtsuk ki az egyik karunkat, és tartsuk fel a mutatóujjunkat szemmagasságban.

Nézzük az ujjunk hegyét, majd váltsunk át egy távolabbi tárgyra a szobában vagy akár az ablakon keresztül egy még távolabbi pontra. Váltogassuk a fókuszt az ujjunk és kinézett távolabbi pont között legalább 15 alkalommal. Ez a szemtorna feladat erősíti a szem alkalmazkodóképességét.

3. Körözzünk egyszerűen!

Üljünk egyenes háttal, lazán. Nézzünk felfelé, majd lassan körözzünk a szemünkkel az óramutató járásával megegyező irányban. Ismételjük 5-ször, majd végezzük el az ellenkező irányba is. Ez a hatékony szemtorna gyakorlat fejleszti a szemizmok rugalmasságát és mozgástartományát.

4. Most már pisloghatunk!

Üljünk le, és csak nézzünk előre szemmagasságban. Pislogjunk amilyen gyorsan csak tudunk 10 másodpercig, majd csukjuk be a szemünket és lazítsunk legalább fél percet. Ismételjük meg egymás után 3–4 alkalommal. Ez a módszer csökkenti a szemszárazságot, javítja a könnyfilm eloszlását, a szem nedvesítését és frissítő hatású.

Még több szemgyakorlatot találunk az alábbi videóban.