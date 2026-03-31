Malac vagy cica van a képen? Tudd meg, mit árul el rólad ez a képrejtvény

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 09:45
Ez a kép az internet új kedvence, amin még a legélesebb szeműek is képesek percekig vitatkozni. Elsőre talán egyértelműnek tűnik a válasz, de már sokaknak beletört a bicskája. Te átmennél ezen a teszten?
Pópity Balázs
Nem mindegy ugyanis, hogy az agyad a kerekded idomokra vagy a rejtett részletekre fókuszál-e először a fűben. Ez a vizuális teszt tökéletesen rávilágít arra, hogyan kezeled a váratlan helyzeteket és a szerelmi életedet a mindennapokban.

Viátnámi tötpe malac, tesztünk témája
Ő lenne a képen? Tesztünkből kiderül! / Fotó: New York Daily News Archive /  Getty Images
Cat or Pig?
by u/warux2 in confusing_perspective
  • Mire utal, ha elsőre egy husis kismalacot vettél észre a bokrok tövében.
  • Kiderül, hogy mit árul el a kifinomult jellemedről, hogy mit veszel észre a képen.
  • Kiderül, hogyan használhatod az intuíciódat a legbonyolultabb élethelyzetekben is.

A fenti fotó kering a közösségi médiában. A pszichológia szerint az első benyomás sosem a véletlen műve, és sok mindent elárul rólunk. Lássuk, te melyik táborba tartozol, mit árul el ez rólad és az ítélőképességedről.

Mit árul el rólad a teszt?

Ha a kismalacot láttad meg először

Amennyiben egy duci, foltos kismalacot látsz, aki épp a vacsorája után túrja a földet, akkor te valószínűleg ízig-vérig gyakorlatias vagy. Nem szereted túlbonyolítani a dolgokat, és általában az első megérzésedre hallgatsz, ami ritkán hagy cserben. Számodra fontos a biztonság és a harmónia, és hajlamos vagy a nagy egészet nézni ahelyett, hogy elvesznél a jelentéktelennek tulajdonított részletekben. 

Ha azonnal kiszúrtad a macskát

Ha egyből macskára tippeltél, az azt jelenti, hogy rendkívül éles az eszed, és a legkisebb ellentmondásokat is észreveszed. Független, szabad szellem vagy, aki szeret a dolgok mélyére ásni, és addig kutatni, amíg meg nem találja az igazságot. Számodra a világ tele van rejtett összefüggésekkel, és imádod megfejteni az embereket.

Mi az igazság, mi van a képen?

Bár a sziluett egy kismalacot formáz, ha jobban megnézzük, ez igazából egy fehér, fekete foltos macska, aki éppen szaglászik a fűben, csak a fülén lévő sötét folt tréfál meg minket. Ez a kép is azt bizonyítja: néha a legnyilvánvalóbbnak tűnő dolgok is átverhetnek minket. Nos, téged sikerült átvernie ennek a képrejtvénynek?

Elbújt a cica
A cica, aki elbújt. Fotó: Houston Chronicle/Hearst Newspapers /   GettyImages

