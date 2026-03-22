Négy típusú társkereső létezik – te melyik vagy? Tesztünkből kiderül

Nincs két egyforma szív, és nincs két azonos motiváció sem. Van, aki az „igazi” nyomában járva nem ismer kompromisszumot, más egy precízen összeállított listával a zsebében indul randizni. Készen állsz egy kis önismereti kalandra? Személyiségtesztünk segítségével most mélyebbre áshatsz és megtudhatod, te melyik társkereső típushoz tartozol a négy alaptípus közül.
Éreztél már vibrálást rögtön az első üzenetváltásnál? Te vagy az az örök romantikus, aki pillanatok alatt ráhangolódik a másikra, és hagyja, hogy a szíve átvegye az irányítást az észérvek felett? Vagy épp ellenkezőleg: egy tudatos stratéga vagy, aki egy párkapcsolatról nemcsak érzelmi alapon dönt, hanem különböző szempontok alapján, felelősségteljesen? Sokan vannak, akiket nem a cél, hanem maga a kaland éltet, mert imádják az ismerkedéssel járó zsongást és a végtelen lehetőségek szabadságát. Mások arra vágynak, hogy végre révbe érjenek, mégis mintha önmaguk előtt építenének akadályokat. Habár önmagadról valószínűleg pontosan tudod, milyen céljaid vannak egy-egy ismerkedés során, és a randizási szokásaiddal is tisztában vagy, a következő személyiségteszt elvégzésével azt is megtudhatod, hogy milyen helyet foglalsz el a társkeresők négy alaptípusa között. Felkészültél? Akkor induljon a teszt!
1. Villan egy értesítés: új match az appban! Mi az első gondolatod?
A) Lehet, hogy pont őt kerestem eddig?
B) Gyors csekk: magasság, lakhely, foglalkozás... – jöhet.
C) Újabb szimpatikus arc, nézzük, tud-e valami újat mondani!
D) Felsóhajtok: kezdődhet az egész elölről...
2. Hány aktív chatablak nyílik meg a telefonodon egy átlagos kedden?
A) Csak egyre fókuszálok – ha valaki megfogott, nincs szükségem „tartalékra”.
B) Szigorúan 2-3 szálat futtatok, hogy legyen viszonyítási alapom.
C) Rengeteg! Imádom a zsongást, néha már bele is zavarodok a nevekbe.
D) Elvileg van egy, de már három napja nem válaszolt, szóval...
3. Tíz percet késik a randipartnered. Mi fut át az agyadon?
A) Biztos valami közbejött, de sebaj, az érkeztéig hangolódóm az estére.
B) Az első fekete pont. A pontosság nálam az intelligencia jele.
C) Nem gond, az érkeztéig legfeljebb flörtölök a felszolgálóval.
D) Tudtam... ez egy jel, hogy ma este sem nekem áll a zászló.
4. Ki választja ki a helyszínt az első találkozóra?
A) Szeretem, ha meglepnek valamilyen hangulatos, gyertyafényes helyen tett foglalással.
B) Én javaslok egy csendes bisztrót, ahol zavartalanul tudunk beszélgetni.
C) Mindig én dobok be egy új, trendi bárt vagy egy izgalmas kiállítást.
D) Rábízom a másikra, nekem minden jó, csak ne legyen túl zsúfolt a hely.
5. Vége a randinak, elköszöntök. Mikor nyúlsz a telefonodhoz?
A) Azonnal írok egy kedves üzenetet, hogy milyen jól éreztem magam.
B) Másnap délelőtt – hagyom, hogy leülepedjenek a dolgok.
C) Ha hazaérve még a fejemben van, de nem csinálok belőle nagy ügyet.
D) Várok türelmesen, amíg ő jelentkezik, nehogy tolakodónak tűnjek.
6. Három hónap után elhangzik az „elköteleződés” szó. Hogyan reagálsz?
A) Végre! Már azt hittem, sosem jutunk el idáig!
B) Előveszem a listámat és megnézem, stimmelnek-e a közös célok.
C) Kicsit megriadok – szeretem a szabadságomat, nem akarom, hogy kalitkába zárjanak.
D) Meglepődöm: tényleg engem választott és nem futott el?
7. Mi a véleményed a modern társkeresésről úgy általában?
A) Egy digitális tündérmese, amelyben bárki megtalálhatja a párját.
B) Hatékony eszköz, ha érzelemmentesen és logikusan használjuk.
C) Egy végtelen játszótér, tele izgalmas és furcsa karakterekkel.
D) Egy fárasztó labirintus, amelyből nem találom a kiutat.
8. Mitől tartasz leginkább?
A) Hogy lemaradok a nagy Ő-ről.
B) Hogy olyasvalaki mellett horgonyzok le, aki nem passzol hozzám.
C) Hogy unalmassá és rutinszerűvé válik az életem.
D) Hogy végül mindenki rájön: nem vagyok elég jó partnernek.
9. Mit válaszolsz, ha a barátaid a szingliségedről faggatnak?
A) Még várok a sorsszerű találkozásra, nem adom fel.
B) Magasak az elvárásaim, és nem fogok kompromisszumot kötni.
C) Élvezem a függetlenséget, miért kellene siettetnem bármit?
D) Vállat vonok és inkább rendelek még egy kört a pultnál.
10. Mit jelent számodra egy „hosszú távú kapcsolat”?
A) Két lélek teljes összefonódását, a biztonságos kikötőt.
B) Egy jól működő szövetséget, amelyben közösek a célok és az értékek.
C) Egy bázist, ahonnan együtt indulhatunk új kalandokra.
D) Valamit, ami másoknak könnyen megy, nekem viszont nehéz terep.
Számodra a társkeresés nem stratégia, a boldogságod a sorsra bízod. Hiszel az első látásra szerelemben és abban, hogy egyszer megtalálod a másik feled. Lelkes vagy, odaadó, és ha valaki megtetszik, hajlamos vagy azonnal a közös jövőt tervezgetni.
Pontosan tudod, mit akarsz, és nem vesztegeted az időd felesleges körökre. Számodra a párkapcsolat egy komoly szövetség, amelynek szilárd alapokon kell nyugodnia. Logikus vagy, megfontolt, és nem hagyod, hogy az érzelmeid elhomályosítsák az ítélőképességed.
Imádod a játékot, az ismerkedés zsongását és azt a szabadságot, amit a szinglilét nyújt. Számodra a randizás egy kaland, egy lehetőség, hogy érdekes embereket ismerj meg, de a „holtomiglan-holtodiglan” gondolatától néha futkos a hideg a hátadon.
Kicsit óvatosan, néha szinte lábujjhegyen közlekedsz a társkeresők világában. Hajlamos vagy túlgondolni a dolgokat, és néha hamarabb látod meg a hibát önmagadban vagy egy adott helyzetben, mint a lehetőséget. Félve nyitsz, mert félsz a sérüléstől, de közben vágysz a kapcsolódásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.