Négy típusú társkereső létezik – te melyik vagy? Tesztünkből kiderül

Fedezd fel személyiségtesztünkből, melyik társkereső típusba tartozol, és mi mozgat valójában az ismerkedésben.

Ismerd meg a négy alaptípus gondolkodását, viselkedését és rejtett motivációit.

Tudd meg, hogyan befolyásolja a személyiséged a kapcsolataid alakulását, és mire érdemes figyelned a sikeres párkereséshez.

Nincs két egyforma szív, és nincs két azonos motiváció sem. Van, aki az „igazi” nyomában járva nem ismer kompromisszumot, más egy precízen összeállított listával a zsebében indul randizni. Készen állsz egy kis önismereti kalandra? Személyiségtesztünk segítségével most mélyebbre áshatsz és megtudhatod, te melyik társkereső típushoz tartozol a négy alaptípus közül.

Tudd meg személyiségtesztünkből, milyen társkereső vagy.

Fotó: 123RF

Társkeresési személyiségteszt: te milyen típusú randipartner vagy?

Éreztél már vibrálást rögtön az első üzenetváltásnál? Te vagy az az örök romantikus, aki pillanatok alatt ráhangolódik a másikra, és hagyja, hogy a szíve átvegye az irányítást az észérvek felett? Vagy épp ellenkezőleg: egy tudatos stratéga vagy, aki egy párkapcsolatról nemcsak érzelmi alapon dönt, hanem különböző szempontok alapján, felelősségteljesen? Sokan vannak, akiket nem a cél, hanem maga a kaland éltet, mert imádják az ismerkedéssel járó zsongást és a végtelen lehetőségek szabadságát. Mások arra vágynak, hogy végre révbe érjenek, mégis mintha önmaguk előtt építenének akadályokat. Habár önmagadról valószínűleg pontosan tudod, milyen céljaid vannak egy-egy ismerkedés során, és a randizási szokásaiddal is tisztában vagy, a következő személyiségteszt elvégzésével azt is megtudhatod, hogy milyen helyet foglalsz el a társkeresők négy alaptípusa között. Felkészültél? Akkor induljon a teszt!

1. Villan egy értesítés: új match az appban! Mi az első gondolatod?

A) Lehet, hogy pont őt kerestem eddig?

B) Gyors csekk: magasság, lakhely, foglalkozás... – jöhet.

C) Újabb szimpatikus arc, nézzük, tud-e valami újat mondani!

D) Felsóhajtok: kezdődhet az egész elölről...

2. Hány aktív chatablak nyílik meg a telefonodon egy átlagos kedden?

A) Csak egyre fókuszálok – ha valaki megfogott, nincs szükségem „tartalékra”.