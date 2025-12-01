Milyen az önértékelésed? Ebből a párkapcsolati tesztből rögtön kiderül!

A párkapcsolati teszt megmutatja, mennyire hagyod, hogy a párod véleménye formálja az egyéniségedet.

A tesztkérdések segítségével önvizsgálatot tarthatsz.

Az eredmény elárulja, szükséges-e változtatnod a hozzáállásodon.

A párkapcsolati teszt segít tisztábban látni a jelenlegi helyzetedet. Lehet, hogy észrevétlenül hagyod, hogy a szerelmed véleménye, kritikája vagy viselkedése aláássa az önbizalmadat? Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, mennyire engeded, hogy a kedvesed befolyásolja az önértékelésedet. Itt az ideje egy kis önvizsgálatnak.

Ha készen állsz arra, hogy szembesülj a valósággal, akkor hozzá is láthatsz a párkapcsolati teszt kitöltéséhez

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A párkapcsolati teszt: Lehet, hogy túlságosan engedékeny vagy?

A teszt kitöltése nem csupán abban segít, hogy kiderítsd, eléggé értékel-e a párod, de számodra is egy önellenőrzés, önismereti út kezdete lehet. Készen állsz a kezdéshez?

Ha a párod megjegyzést tesz a külsődre, akkor mit csinálsz?

a) Megsértődöm és nem beszélek vele egy ideig.

b) Elgondolkodom rajta, de nem hagyom, hogy ő határozza meg, mit veszek fel.

c) Azonnal átöltözöm, hogy neki tetszen.

Amikor vitáztok, kié az utolsó szó?

a) Általában az enyém – ha igazam van, ki is állok érte.

b) Törekszem a békére, de nem mindig adok neki igazat.

c) Inkább hallgatok, csak ne legyen feszültség.

Hogyan reagálsz, ha a kedvesed mások előtt kezd el kedvesen kritizálni?

a) Azonnal jelzem, hogy ez nem volt rendben.

b) Abban a pillanatban elviselem, de később szóvá teszem.

c) Inkább elnézem neki, nem akarok jelenetet.

A döntéseket a kapcsolatotokban hogyan hozzátok meg?

a) Közösen, mindketten elmondjuk a véleményünket.

b) Többnyire ő mondja ki a végső szót.

c) Szinte mindig ő dönt, én alkalmazkodom.

Amennyiben bánt valami, amit a párod mondott, mit teszel?

a) Megbeszélem vele őszintén.

b) Próbálom magamban rendezni.

c) Úgy teszek, mintha nem érdekelne.

A másik véleménye mennyire befolyásolja az önbizalmadat?

a) Csak egy vélemény a sok közül.

b) Fontos nekem, de nem döntő.

c) Nagyon – ha ő elégedetlen velem, akkor én is rosszul érzem magam.

Ha a partnered sikeresebb vagy határozottabb, hogyan érzed magad mellette?

a) Büszke vagyok rá, és örülök neki, nem befolyásolja a saját önbecsülésemet.

b) Néha kisebbnek érzem magam, de próbálom nem hagyni, hogy elnyomjon.

c) Sokszor érzem azt, hogy én kevesebb vagyok nála.