Milyen az önértékelésed? Ebből a párkapcsolati tesztből rögtön kiderül!

A párkapcsolati teszt segít tisztábban látni a jelenlegi helyzetedet. Lehet, hogy észrevétlenül hagyod, hogy a szerelmed véleménye, kritikája vagy viselkedése aláássa az önbizalmadat? Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, mennyire engeded, hogy a kedvesed befolyásolja az önértékelésedet. Itt az ideje egy kis önvizsgálatnak.
A teszt kitöltése nem csupán abban segít, hogy kiderítsd, eléggé értékel-e a párod, de számodra is egy önellenőrzés, önismereti út kezdete lehet. Készen állsz a kezdéshez?
a) Megsértődöm és nem beszélek vele egy ideig.
b) Elgondolkodom rajta, de nem hagyom, hogy ő határozza meg, mit veszek fel.
c) Azonnal átöltözöm, hogy neki tetszen.
a) Általában az enyém – ha igazam van, ki is állok érte.
b) Törekszem a békére, de nem mindig adok neki igazat.
c) Inkább hallgatok, csak ne legyen feszültség.
a) Azonnal jelzem, hogy ez nem volt rendben.
b) Abban a pillanatban elviselem, de később szóvá teszem.
c) Inkább elnézem neki, nem akarok jelenetet.
a) Közösen, mindketten elmondjuk a véleményünket.
b) Többnyire ő mondja ki a végső szót.
c) Szinte mindig ő dönt, én alkalmazkodom.
a) Megbeszélem vele őszintén.
b) Próbálom magamban rendezni.
c) Úgy teszek, mintha nem érdekelne.
a) Csak egy vélemény a sok közül.
b) Fontos nekem, de nem döntő.
c) Nagyon – ha ő elégedetlen velem, akkor én is rosszul érzem magam.
a) Büszke vagyok rá, és örülök neki, nem befolyásolja a saját önbecsülésemet.
b) Néha kisebbnek érzem magam, de próbálom nem hagyni, hogy elnyomjon.
c) Sokszor érzem azt, hogy én kevesebb vagyok nála.
a) Nyíltan elmondom minden esetben, nem kertelek.
b) Attól függ, mennyire fontos dologról van szó.
c) Inkább elhallgatom, hogy ne legyen vita.
Ha leginkább „a” válaszokat adtad: Tudod, milyen értékes vagy, és nem engeded, hogy bárki – akár a szerelmed – leértékeljen. Egészséges önbizalommal rendelkezel, és ez a stabilitás erőt ad mindkettőtöknek a párkapcsolatban is. Valószínűleg te egy igazán izgalmas ember vagy.
Ha leginkább „b” válaszokat adtad: Igyekszel megtalálni az egyensúlyt, hogy senki ne kerekedhessen fölül a másikon a kapcsolatban. Ez jó, de néha túl sokat mérlegelsz, mielőtt kiállnál magadért. Lehet, hogy hogy mások véleménye túlságosan fontos neked. Ne feledd, a te véleményed is számít!
Ha leginkább „c” válaszokat adtad: Veszélyzónában vagy: túl sokat engedsz, és közben észrevétlenül elveszítheted önmagad. Érdemes átgondolnod, miért félsz kiállni magadért, és ezen igyekezz mihamarabb változtatni. A szeretet nem jelenthet alárendeltséget. Az is megeshet, hogy a párod kissé nárcisztikus, ezt érdemes idejében felismerned.
Ha szeretnél többet megtudni arról, hogyan növelheted az önbizalmadat, nézd meg a videót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.