Kutyás vagy macskás típus vagy? A személyiségteszt, ami felfedi, milyen vagy a szerelemben

Egy állatos személyiségteszt, ami felfedi milyen is vagy valójában a szerelemben. A macskások gyakran függetlenebbek, a kutyás emberek pedig ragaszkodóbbak, és amikor a két véglet találkozik, különösen izgalmas dinamika alakulhat ki. Vajon ezek a különbségek kioltják a lángot, vagy épp még jobban felszítják a tüzet? Az alábbi cikkből minden kiderül, neked, nincs más dolgod, mint választani a kutyák és a cicák közül. Felkészültél?
A macskapárti emberek általában önállóak és kissé titokzatosak. Nem véletlen, hiszen a cicák világában is ez az alapállás: ők döntik el, mikor engednek közel magukhoz valakit, mikor vágynak magányra – és ezt bátran ki is nyilvánítják. Az ebbe az archetípusba tartozó emberek számára a szerelemben is fontos a szabadság: nehezen viselik a túlzott ragaszkodást, ugyanakkor képesek mély és bensőséges kötődést kialakítani, ha biztonságban érzik magukat. Hajlamosak intellektuális kapcsolatokra törekedni, szeretnek beszélgetni, megosztani gondolataikat, ám a befelé fordulás is jellemző rájuk. Mellettük izgalmas, sokszor kihívásokkal teli kapcsolatban találhatjuk magunkat, ahol a meghittség és a szabadság folyamatosan váltakozik. Bár néha kiszámíthatatlanok, épp emiatt az élet sosem unalmas velük.
Az ebek rajongóira leginkább a nyitottság, az őszinte érzelemkifejezés és a ragaszkodás jellemző. Ahogyan négylábú kedvenceik is feltétel nélkül szeretik gazdájukat, úgy ez a típus is kész a szívét-lelkét beleadni a kapcsolatba. Számukra a közös élmények, az együtt töltött minőségi idő és a társaság a legfontosabb. Legyen szó kirándulásról, közös vacsoráról vagy épp csak egy összebújós filmnézésről, mindennél jobban értékelik, ha a párjuk mellettük van. A kutyások általában megbízhatóak és lojálisak, ugyanakkor néha túlságosan is ragaszkodóvá válhatnak, és nehezen viselik, ha a másik fél több szabadságra vágyik. Párkapcsolati mintájuk gyakran arról szól, hogy állandóan erősíteni akarják a köteléket, és folyamatosan keresik az összetartozás érzését. Ez a típusú szeretet rengeteg biztonságot adhat, de időnként túláradó lehet annak, aki inkább a visszafogottabb kötődés híve.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a kutyás és a macskás emberek két külön világban élnek, ha szerelemről van szó, szinte ellentétes kötődési mintát követnek. Az egyik mindent belead, mindig jelen van, a másik pedig néha eltűnik a maga kis kuckójába, és nagyra értékeli a privát szférát. Mégis, éppen ez a különbség teremtheti meg a kapcsolat dinamikáját. A kutyás fél megtaníthatja partnerének, hogy a ragaszkodás és az állandó jelenlét biztonságot adhat, a macskás pedig rávezetheti a másikat arra, hogy a szabadság és a függetlenség nem feltétlenül a szeretet hiányát jelenti. A kiegyensúlyozott kapcsolat titka itt is az arany középút: ha a ragaszkodóbb fél képes egy kis teret engedni, a független pedig időnként kifejezi elkötelezettségét, a két világ szépen kiegészíti egymást. A különbségekből tanulhatnak is: a ragaszkodóbb megtapasztalja az önállóság értékét, a magának valóbb pedig a feltétel nélküli szeretet erejét. A legfontosabb, hogy képesek legyünk elfogadni és tisztelni egymás szeretetnyelvét, hiszen ahogy az állatokhoz fűződő kapcsolatainkban, a szerelemben is a kölcsönös odafigyelés, türelem és elfogadás teszi tartóssá a köteléket.
