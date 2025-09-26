Boldog párkapcsolatra vágsz? A pszichológus szerint ennyi emberrel kellene randizz az igazi előtt

Mielőtt komoly kapcsolatba kezdesz, érdemes minél több randin részt venned. Veheted ezt úgy, mint egy gyakorló fázist vagy próbaidőszakot, ami alatt tanulsz, hogy később készen állj egy hosszú távú, komoly elköteleződéssel járó párkapcsolatra.

Így segíthet a randizás megtalálni a nagy Ő-t a terapeuta szerint.

Így juss el a randiig:

Ma már mindenki appok és online társkeresők segítségével lép kapcsolatba másokkal, pedig a valóban hasznos találkozók sokkal inkább az offline világban történnek meg. A legjobb, ha a randira invitálás előtt kisebb beszélgetést kezdeményezel, amik segítenek, hogy egy természetes, ismerkedős kommunikáció elinduljon kettőtök között. Ha pedig ezalatt úgy érzed megtaláltátok a közös hangot, jöhet a randi ötlete.

De akkor se keseredj el, ha ne adj isten kosarat kapnál. Ez épp arra való, hogy megtapasztaljátok, mindketten éreztek-e egymás iránt érdeklődést, pozitív kisugárzást vagy bármit, ami megragad a másikban.

Az első randi

Az első randi lényege, hogy ellazuljatok és jól érezzétek magatokat.

Véletlen se foszd ki a bankkártyádat, csak azért, hogy az első randi alkalmával lenyűgözd a partneredet. Nem kell puccos étterem sem; épp elég, ha tesztek egy sétát kávéval a kézben, vagy esztek valamit egy lazább kajáldában. Így tudtok beszélgetni, koncentrálni a másikra, és sokkal könnyebben feloldódtok, mint egy kötött és kissé mesterkélt klasszikus randevún.

Steven Ing, házassági és családterapeuta a szándékos interjú módszerét javasolja az első randis beszélgetésekhez.

„Ez egy nyílt és őszinte beszélgetés, amelynek segítségével mindketten egyértelműen láthatjátok, hogy egy hosszú távú kapcsolat jó ötlet-e vagy sem.”

Ehhez konkrét kérdésekre van szükség, amelyek abban segítenek, hogy eldöntsétek, van-e értelme folytatni az ismerkedést. Érdemes arra fókuszálni a kérdések megfogalmazása alatt, hogy pontosan milyen kapcsolatra vágysz, mit vársz el egy pártól, hogy viselkedsz te a partnereddel stb.

Ezért kellene minimum 30 emberrel randiznod mielőtt elköteleződnél

„Egy sikeres, hosszú távú, elkötelezett kapcsolat kiépítése nem arról szól, hogy találjunk egy barátot vagy barátnőt, hanem arról, hogy megtaláljuk a megfelelő barátot vagy barátnőt. Ezért mondom, hogy legyél laza, és randizz legalább 30 különböző emberrel.” – írja Ing a Psychology Today-en.