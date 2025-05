Ugyan ekkor a korábban fogalommá vált "3,60-as kenyér" már csak múlt volt, azért egész más árakkal kellett számolnunk, ha vásárolni mentünk közvetlenül a rendszerváltást követő években – ugyanakkor az is igaz, hogy a postás is egész más összegekkel csöngetett fizetés vagy nyugdíj címén. Emlékszel még, mi mennyibe került 1991-ben? Tesztünkből most minden kiderül!