KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan tudsz kapcsolódni másokhoz? A személyiségteszt eredménye téged is meg fog lepni

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 15:45
barátságkapcsolódásLélektükör
Beszélgetsz, jelen vagy, hatást gyakorolsz? Ez a személyiségteszt megmutatja, hogyan tudsz kapcsolódni másokhoz, mi az, ami számodra természetes, nem pedig egy álarc vagy megfelelési kényszer. Felkészültél az igazságra?
Bata Kata
A szerző cikkei

Ez a személyiségteszt segít jobban megérteni önmagad. Van, aki szavakkal teremt közelséget, mások csenddel. Egyesek azonnal biztonságot sugároznak, mások inspirálnak. A kapcsolódási stílusod gyakran ösztönös, mégis mélyen hat a kapcsolataidra. Meghatározza, mennyire éreznek téged nyitottnak mások, mennyire vagy megértő vagy éppen erős. Ez a személyiségteszt segít felismerni, hogyan lépsz be mások világába. Nem jó vagy rossz mintákról szól, hanem különböző utakról. Töltsd ki, és tudd meg, te hogyan tudsz mély és valódi kapcsolatot teremteni.

Személyiségteszt, két nő beszélget a reggelijük mellett.
Hogyan tudsz kapcsolódni másokhoz? A személyiségtesztből megtudhatod.
Fotó: 123RF
  • A személyiségteszt megmutatja, milyen ösztönös kapcsolódási minták szerint működsz.
  • Segít felismerni, hogyan hat rád és másokra a jelenléted.
  • Rávilágít arra, miért reagálsz bizonyos helyzetekben úgy, ahogy.

Személyiségteszt – Hogyan kapcsolódsz másokhoz?

A kapcsolódás nemcsak kommunikáció, hanem energia, figyelem és jelenlét. Néha egy mondat számít, máskor egy tekintet. Nézd meg, te milyen „csatornán” érsz el másokat.

1. Egy új társaságba kerülsz. Mit teszel? 

A) Beszélgetést kezdeményezek
B) Figyelek, és hagyom kibontakozni a helyzetet
C) A megérzéseimre hallgatok és azzal az emberrel beszélgetek, akiről úgy érzem, vele tudok kapcsolódni

2. Hogyan reagálsz, ha valaki őszintén kiönti neked a szívét?

A) Azonnal reagálok, kérdéseket teszek fel
B) Teret adok és figyelmesen hallgatok
C) Megosztok vele egy hasonló személyes élményt, hogy érezze a bizalmat, a kölcsönösséget

3. Mit csinálsz konfliktushelyzetben?

A) Leültetek mindenkit, hogy tisztázzuk együtt a helyzetet
B) Megértem mindkét oldal álláspontját
C) Érzelmi szinten próbálok kapcsolódni

4. Mit gondolnak rólad mások?

A) Kommunikatív és nyitott vagyok
B) Nyugodt és elfogadó vagyok
C) Intenzív és mély érzések vannak bennem

5. Mi érdekel leginkább egy beszélgetésben?

A) A gondolatmenet
B) Az érzelmi hangulat
C) A mögöttes történet

6. Ha a társaságban csend áll be, mit teszel?

A) Megtöröm, beszélni kezdek vagy kérdezek
B) Nem zavar, komfortosan benne maradok
C) Azt gondolom ennek oka van. Próbálok rájönni, mi lehet az

7. Kapcsolódáskor mi a legfontosabb számodra?

A) Az őszinte kommunikáció
B) A biztonságos tér
C) Az érzelmi mélység

8. Ha valaki rosszul érzi magát lelkileg, mit teszel?

A) Megoldásokat keresek
B) Ott maradok mellette, hogy ne legyen egyedül 
C) Együtt érzek vele, próbálok a lelki támasza lenni

9. Mi zavar leginkább egy baráti körben?

A) Ha az emberek nem mondják ki, amit gondolnak 
B) Ha feszültség van a levegőben
C) A felszínes kapcsolatok

10. Mit jelent számodra a jó kapcsolódás?

A) Ha megértjük egymást
B) Ha elfogadjuk egymást, a hibákkal, hiányosságokkal együtt
C) Ha lelkileg tudunk kapcsolódni

Készen állsz, hogy megtudd, hogyan kapcsolódsz másokhoz?

Számold össze melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében A válasz – A KOMMUNIKÁTOR

Te szavakkal, gondolatokkal és kérdésekkel teremtesz kapcsolatot. Könnyen megnyílsz, és másokat is erre bátorítasz. A jelenléted élénk, inspiráló, gyakran te indítod el a beszélgetéseket. Szupererőd az egyértelműség és az őszinte kommunikáció, amellyel hidakat építesz emberek között.

Többségében B válaszok – A BIZTONSÁGOT TEREMTŐ

A te kapcsolódásod csendes, mégis rendkívül erős. Figyelmeddel és nyugalmaddal biztonságos teret teremtesz másoknak. Nem sietsz, nem tolakszol – egyszerűen jelen vagy. Az emberek gyakran azért nyílnak meg neked, mert érzik: nálad rendben vannak úgy, ahogy vannak. Hagyod kiteljesedni a rejtett erődet és ez fantasztikus dolog.

Többségében C válaszok – Az ÉRZELMI KAPCSOLAT

Te érzelmileg, intenzíven és mélyen kapcsolódsz. Nem félsz sebezhetőnek lenni, nem félsz attól, mit gondolnak rólad mások és ezt mások is megérzik. Kapcsolataid gyakran transzformatívak, mert valódi önmagukat hozhatják melletted. A szupererőd az empátia és az érzelmi jelenlét. Néha azonban neked is szükséged lehet a lélektisztításra.

Ha szeretnél többet is megtudni a kapcsolódások dinamikájáról, nézd meg ezt a videót!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu