Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Neked mi a szupererőd a munkában? – Ez a személyiségteszt megsúgja az igazat

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 13:45
képességmunkaszupererő
Vajon te akkor sziporkázol, amikor káosz van, vagy akkor, amikor előre kell gondolkodni? Ez a személyiségteszt segít felismerni, miben vagy igazán különleges. A munkában megjelenő erősségeid gyakran ösztönösek, mégis meghatározzák a sikeredet.
Bata Kata
A szerző cikkei

A személyiségteszt elárulja, mi a valódi szupererőd a munkádban. Ez nem a betöltött pozíciókról szól, hanem a működésedről, ahogyan reagálsz, döntesz és amilyen hatással vagy másokra. Kiderül, miben és mikor tudsz igazán a teljes fényedben ragyogni. A teszt eredménye megmutatja neked az erősségedet, amelyben kibontakozhatsz, és ha tudod miben vagy jó, és azt erősíted, akkor a teljesítményed is a csúcsra törhet. Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, mi a te munkahelyi szupererőd!

Személyiségtesztet kitöltő szupererővel rendelkező nő.
Mi a munkádban a szupererőd? A személyiségtesztből most azonnal megtudhatod. 
Fotó: New Africa / Shutterstock 
  • Kiderül, milyen belső erő mozgat téged a munkában, nemcsak az, amit csinálsz, hanem az is, hogyan.
  • Segít felismerni, milyen helyzetekben teljesítesz a legjobban.
  • Rávilágít arra, miben vagy más, mint a kollégáid – és miért érték ez.
  • Hasznos önismereti kapaszkodót kapsz a karrierépítéshez és a döntési helyzetekhez.

Személyiségteszt – Készen állsz, hogy kiderítsd, mi a te szupererőd a munkádban?

Nem az a legsikeresebb a munkában, aki a leghangosabb, és nem is mindig az, aki a vezetői székben ül. Gyakran sokkal finomabb készségek tesznek igazán nélkülözhetetlenné. Ez a teszt nem skatulyáz, hanem megmutatja, te miben vagy jobb másoknál. Olvasd el a kérdéseket, majd jegyezd fel egy papírra annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Ha szoros határidő közeleg, mit teszel?

A) Gyors tervet készítek és ahhoz tartom magam
B) Összefogom a csapatot, hogy együtt oldjuk meg a feladatot
C) Rögtön belevágok, majd menet közben alakítom a teendők listáját

2. Egy új feladatnál mi motivál leginkább?

A) Logika és átláthatóság
B) A csapatmunka, ha másokkal együtt dolgozhatok rajta
C) Élvezem a kihívást, főleg akkor, ha van benne kreatív szabadság

3. Mi az első reakciód konfliktushelyzetben?

A) Higgadtan elemzem a helyzetet
B) Közvetítek a felek között
C) Inkább elterelem róla a figyelmet, új irányt adok a csapatnak

4. A kollégáid szerint te milyen vagy?

A) Aki mindig tudja, mi a következő lépés
B) Az, aki nyugalmat, jó hangulatot teremt
C) Akinek mindig van egy meglepő ötlete

5. Hogyan viselkedsz a megbeszéléseken?

A) Jegyzetelek és rendszerezek, hogy minden azonnal átlátható és egyértelmű legyen
B) Figyelem a többiek reakcióit
C) Bedobok egy merőben más és új nézőpontot

6. Mit teszel, ha hibázol?

A) Elemzem, hogy legközelebb elkerüljem
B) Megbeszélem másokkal
C) Gyorsan továbblépek és improvizálok

7. Számodra milyen egy ideális munkanap?

A) Strukturált és kiszámítható
B) Kapcsolódásokkal, csapatmunkával teli
C) Változatos és pörgős

8. Ha fel kellene címkézni magad, melyiknek örülnél?

A) Megbízható szakértő
B) Összetartó csapattag
C) Inspiráló újító

9. Amikor elfáradsz, mi tölt fel igazán?

A) Rendbe teszem a teendőimet
B) Beszélgetek valakivel
C) Valami teljesen mással foglalkozom

10. Mit jelent számodra a siker? 

A) Ha minden a helyére került
B) Ha jól tudtunk csapatban együtt gondolkodni, dolgozni
C) Amikor sikerült valami innovációt létrehoznom

Szuperhős munkaerők együtt.
Most kiderül, miben vagy jobb másoknál.
Fotó: F8 studio / Shutterstock 

Készen állsz, hogy megtudd, mi a legnagyobb erősséged a munkádban?

Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében A válaszok – A STRATÉGA

A te szupererőd a rendszerszemlélet és a megbízhatóság. Képes vagy átlátni a folyamatokat, döntést hozni és akkor is nyugodt maradsz, amikor mások elvesznek a részletekben. Maximalista vagy, stabilitást adsz a környezetednek, ami hosszú távon felbecsülhetetlen érték. Nélküled sok projekt szétesne.

Többségében B válaszok – A LÉLEKMOTOR

Az emberi dinamika az igazi tereped. Érzed a hangulatokat, bizalmat építesz, és hidat építesz emberek között. Azokkal is jól kijössz, akik mások szerint a legidegesítőbb kollégák. A szupererőd az empátia és az együttműködés. A csapat lelke vagy, aki nélkül a közös munka sokkal nehezebb lenne. 

Többségében C válaszok – AZ ÚJÍTÓ

Te vagy az, aki friss levegőt hoz a rendszerbe. Gyorsan reagálsz, kreatívan gondolkodsz, és nem félsz a változástól. Inspirálsz másokat, még akkor is, ha néha káoszt hagysz magad után. A szupererőd a lendület és az ötletgazdagság, ha megtalálod azt a munkahelyet, ami igaszán neked való.  

Tudtad?

A kutatások szerint a legsikeresebb csapatokban nem az azonos személyiségek működnek jól együtt, hanem a különböző „szupererők” egyensúlya. Egy stratéga, egy lélekmotor és egy újító együtt sokkal többre képes, mint három ugyanolyan típus.

Ha szeretnél egy vicces összefoglalót a munkatárs típusokról, nézd meg a videót!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu