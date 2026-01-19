Vajon milyen az önképed és honnan nézed magad? A személyiségtesztből kiderül

A személyiségteszt kendőzetlenül rávilágít arra, hogy milyen szögből látod önmagadat.

Kiderül, miért nem látod magad objektíven.

Kipróbálhatsz egy egyszerű módszert, melynek segítségével finomíthatsz az önképeden.

A személyiségteszt óriási segítséget nyújt abban, hogy felismerd: reálisan látod-e magadat. Lehet, hogy kívülről úgy tűnhet, teljesen rendben vagy, belül mégis állandóan kritizálod önmagadat. A Fanny magazin tesztje nem arra ad választ, hogy helyes-e az önképed, hanem arra, hogy honnan szemléled magad, amikor tükörbe nézel: alulról, felülről, vagy végre szemmagasságból. Ha már észreveszed a szöget, ahonnan látsz, el is indultál a változás útján.

A személyiségteszt lerántja a leplet a valóságról, kiderül, hogy mit látsz, ha tükörbe nézel.

Fotó: New Africa / Shutterstock

A személyiségteszt szerepe: Miért ennyire meghatározó az önkép?

Az önkép az a belső történet, amit magadról mesél, gyakran automatikusan, megkérdőjelezés nélkül.

– Befolyásolja, hogyan beszélsz magadról, mit engedsz meg magadnak, milyen kapcsolatokat választasz és mennyire mersz láthatóvá válni. Az önképedet sok minden formálja az életed során: a gyerekkorodban kapott visszajelzések és azok stílusa, a testedhez és teljesítményedhez kötött élmények, kudarcok, sikerek, elhagyások, a közösségi média és a folyamatos összehasonlítás másokkal vagy az, hogy mennyire tanultad meg együttérzéssel szemlélni magadat. A jó hír az, hogy az önképed nincs kőbe vésve. Alakítható, finomítható, és sokszor már az is változást hoz, ha észreveszed, mikor nézed magadat túl szigorúan – vagy épp túl távolról – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Készen állsz a kendőzetlen valóságra?

Válaszd ki minden kérdésnél azt a válaszlehetőséget, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Ha hibázol, mi az első belső gondolatod?

A) Persze, mint mindig, megint elrontottam

B) Oké, ez nem sikerült, majd legközelebb máshogy csinálom

C) Tudom, hogy más is szokott hibázni, de ez azért bosszant

2. Dicséretet kapsz. Mit érzel?

A) Kényelmetlenséget, mintha nem érdemelném meg

B) Jólesik, el tudom fogadni

C) Jólesik, de rögtön keresem, milyen hátsó szándék lehet mögötte

3. Tükörbe nézel egy fáradt napon. Mit látsz?

A) Csak a hibákat látom

B) Látom a fáradtságot, de nem ítélkezem

C) Inkább elfordulok, nem akarok vele foglalkozni