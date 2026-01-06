Melyik holdfázis tükrözi az egyéniséged? A személyiségteszt elárulja neked

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 12:15
A Hold nemcsak az éjszakai égbolt csodája, hanem tökéletes tükörképe a belső világodnak. Legújabb személyiségtesztünkből megtudhatod, melyik holdfázis az, amelyik leinkább összhangban van az egyéniségeddel.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A személyiségteszt megmutatja a kapcsolatot a holdfázisok és a személyiséged között. 
  • A kérdések hétköznapi helyzeteken keresztül segítenek felismerni, melyik holdállás rezonál leginkább veled, valamint megmutatja, mi a te valódi erősséged.
  • A különböző holdfázisok kedveznek a terveid megvalósításához, ezeket érdemesfigyelembe venni.

Az alábbi személyiségteszt rávilágít, hogy ahogy változik a Hold fázisa, úgy váltakoznak benned is a vágyak, a lendület, a küzdés és az elengedés igénye. Lehet, hogy te az újrakezdésekben vagy kiemelkedő, vagy éppen a beteljesülés ragyogja be a személyiséged. A teszt eredménye megmutatja számodra, mi a jelenlegi utad, amelyen jársz. Neked nem kell mást tenned, csak hagyni, hogy az ösztöneid és a megérzéseid irányítsák minden lépésedet.

Személyiségtesztben szereplő kép egy holdfázisokat illusztráló makettről
A személyiségteszt megmutatja, melyi holdfázis tükrözi leginkább a lelkivilágod / Fotó: Nakaya /  Shutterstock 

Személyiségteszt: Melyik holdfázis passzol hozzád igazán?

A holdfázisok szimbolikusan leírják, hogyan viszonyulunk a változásokhoz, a céljainkhoz és az érzelmeinkhez. Ez a teszt segít felismerni, melyik holdállás rezonál leginkább a személyiségeddel. Nincsen jó vagy rossz válasz. Engedd, hogy az intuíciód vezessen, ne gondolkodj túl sokat. Olvasd el a kérdéseket, és írd fel egy papírra annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Hogyan viszonyulsz egy új lehetőséghez?

A) Lelkesít, azonnal belevágnék.
B) Megtervezem lépésről lépésre.
C) Már látom a sikert magam előtt.
D) Előbb megnézem, mit kellene elengednem ahhoz, hogy utat engedjek az újnak.

2. Egy nehéz időszak után inkább…

A) Tiszta lappal indulnék.
B) Apró változtatásokat vezetek be.
C) Erőt érzek, hogy nagyot fordítsak az életemen.
D) Lezárom azt a szakaszát az életemnek és vissza se nézek.

3. Mi motivál leginkább?

A) Az új élmények.
B) A fejlődés folyamata.
C) Az eredmények és visszajelzések.
D) A megkönnyebbülés érzése.

4. Hogyan kezeled az érzelmeidet?

A) Frissen, spontán.
B) Tudatosan építve.
C) Intenzíven, szenvedéllyel.
D) Csendesen, befelé figyelve.

5. Hogyan próbálod elérni a célodat?

A) Gyorsan váltok, ha új ötlet jön, és hagyom a régit.
B) Kitartóan haladok, míg el nem érem.
C) Mindent beleadok, mással nem foglalkozom, hogy megvalósuljon.
D) Csak azt a célt tartom meg, ami igazán fontos és elérhető.

6. Melyik mondat áll hozzád a közelebb?

A) „Mindig újra lehet kezdeni.”
B) „Lassan, de biztosan.”
C) „Megérdemlem, hogy lássanak.”
D) „A kevesebb néha több.”

7. Mit teszel konfliktushelyzetben?

A) Új megoldást keresek.
B) Kivárom a megfelelő pillanatot, hogy tisztázzam a helyzetet.
C) Azonnal kimondom, ami bennem van.
D) Elengedem a felesleges harcot.

8. Hogyan tekintesz a múltra?

A) Tanulság, de nem köt.
B) Alap, amire építhetek.
C) Erőforrás és emlék.
D) Elmúlt, lezárt fejezet.

9. Melyik energia vonz leginkább?

A) Kezdet
B) Növekedés
C) Kiteljesedés
D) Lezárás

10. Mivel töltöd szívesen az estédet?

A) Új tervek szövögetése.
B) Rendszerezés, tervezés.
C) Ünneplés vagy társasági élet.
D) Elcsendesedés, elengedés.

Egy nő arca és a félhold montázsa
Engedd, hogy az intuícióid szabadon szárnyalhassanak / Fotó: Max4e Photo /  Shutterstock 

Készen állsz rá, hogy megtudd, melyik holdfázis tükrözi a személyiséged?

Számold össze, melyik betűjelből választottad a legtöbbet, és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Ha a legtöbb válaszod „A” – Újhold

Te igazi újrakezdő vagy, az újhold megtestesítője. Erős benned a megújulás vágya, ösztönösen érzed, mikor jött el az ideje a változtatásnak. Nem ragaszkodsz görcsösen a múlthoz, inkább lehetőségként tekintesz a bizonytalanságra. Akkor vagy elemedben, amikor új irányt, új identitást vagy új célokat formálhatsz.

Ha a legtöbb válaszod „B” – Növekvő hold

Építkező személyiség vagy, aki türelemmel és következetesen halad előre. Tudatos személyiség vagy, hiszel a fokozatos fejlődés erejében, éppúgy, mint a növekvő Hold. Nem a gyors siker motivál, hanem az, hogy napról napra egyre stabilabb alapokat teremts. Számodra a folyamat legalább olyan fontos, mint maga az eredmény.

Ha a legtöbb válaszod „C” – Telihold

Manifesztáló típus vagy, nagy érzelmi energiával. Erős jelenléted van, éppúgy, mint a teliholdnak. Amikor igazán hiszel valamiben, képes vagy mozgósítani a környezetedet is. Az érzelmeid intenzívek, és nem félsz láthatóvá válni – sőt gyakran akkor érzed magad élőnek, amikor reflektorfénybe kerülsz. Fontos számodra, hogy amit belül érzel, az kívül is formát öltsön.

Ha a legtöbb válaszod „D” – Fogyó hold

Az elengedés mestere vagy, aki tudja, mikor kell valamit lezárni és továbblépni. Bölcsen felismered, mikor járt le valaminek az ideje, legyen szó egy kapcsolatról, valamilyen szokásról vagy gondolatról. Nem menekülsz a lezárások elől, inkább felszabadulásként éled meg azokat, mint a fogyó Hold. A belső rend és a lelki könnyedség számodra alapvető érték.

Bors tipp

Figyeld meg, melyik holdfázis idején érzed magad a leginkább önazonosnak! Ha tudatosan ehhez igazítod a döntéseidet – újrakezdést újholdkor, lezárást fogyó holdnál –, meglepően harmonikusabbá válhatnak a mindennapjaid.

Ha szeretnél többet megtudni a holdfázisok hatásairól, nézd meg az alábbi videót:

