Melyik holdfázis tükrözi az egyéniséged? A személyiségteszt elárulja neked

A személyiségteszt megmutatja a kapcsolatot a holdfázisok és a személyiséged között.

A kérdések hétköznapi helyzeteken keresztül segítenek felismerni, melyik holdállás rezonál leginkább veled, valamint megmutatja, mi a te valódi erősséged.

A különböző holdfázisok kedveznek a terveid megvalósításához, ezeket érdemesfigyelembe venni.

Az alábbi személyiségteszt rávilágít, hogy ahogy változik a Hold fázisa, úgy váltakoznak benned is a vágyak, a lendület, a küzdés és az elengedés igénye. Lehet, hogy te az újrakezdésekben vagy kiemelkedő, vagy éppen a beteljesülés ragyogja be a személyiséged. A teszt eredménye megmutatja számodra, mi a jelenlegi utad, amelyen jársz. Neked nem kell mást tenned, csak hagyni, hogy az ösztöneid és a megérzéseid irányítsák minden lépésedet.

A személyiségteszt megmutatja, melyi holdfázis tükrözi leginkább a lelkivilágod / Fotó: Nakaya / Shutterstock

Személyiségteszt: Melyik holdfázis passzol hozzád igazán?

A holdfázisok szimbolikusan leírják, hogyan viszonyulunk a változásokhoz, a céljainkhoz és az érzelmeinkhez. Ez a teszt segít felismerni, melyik holdállás rezonál leginkább a személyiségeddel. Nincsen jó vagy rossz válasz. Engedd, hogy az intuíciód vezessen, ne gondolkodj túl sokat. Olvasd el a kérdéseket, és írd fel egy papírra annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Hogyan viszonyulsz egy új lehetőséghez?

A) Lelkesít, azonnal belevágnék.

B) Megtervezem lépésről lépésre.

C) Már látom a sikert magam előtt.

D) Előbb megnézem, mit kellene elengednem ahhoz, hogy utat engedjek az újnak.

2. Egy nehéz időszak után inkább…

A) Tiszta lappal indulnék.

B) Apró változtatásokat vezetek be.

C) Erőt érzek, hogy nagyot fordítsak az életemen.

D) Lezárom azt a szakaszát az életemnek és vissza se nézek.

3. Mi motivál leginkább?

A) Az új élmények.

B) A fejlődés folyamata.

C) Az eredmények és visszajelzések.

D) A megkönnyebbülés érzése.

4. Hogyan kezeled az érzelmeidet?

A) Frissen, spontán.

B) Tudatosan építve.

C) Intenzíven, szenvedéllyel.

D) Csendesen, befelé figyelve.

5. Hogyan próbálod elérni a célodat?

A) Gyorsan váltok, ha új ötlet jön, és hagyom a régit.

B) Kitartóan haladok, míg el nem érem.

C) Mindent beleadok, mással nem foglalkozom, hogy megvalósuljon.

D) Csak azt a célt tartom meg, ami igazán fontos és elérhető.