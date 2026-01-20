Személyiségteszt: Milyen évszak lakozik a lelkedben?

Az alábbi személyiségteszt megmutatja, milyen évszak lakozik a lelkedben. Az eredmény segíthet megérteni az érzéseidet, érzelmeidet és reakcióidat. A lelked néha kitavaszodik, máskor mélyen befelé figyel, mint a tél végi csend. Mint mindenki más, te is hordozod magadban az érzelmi évszakokat, amelyek néha egyik napról a másikra váltakoznak, máskor hónapokig kitartanak. Derítsd ki, a te lelked éppen milyen évszakban jár!
Olvasd el a kérdéseket, majd írd fel egy papírra a válaszaid betűjelét, végül nézd meg, hogy a feleleteid alapján melyik évszak lakozik éppen a lelkedben!
A) Lassan, befelé figyelve. Idő kell, míg bemelegszem.
B) Új tervekkel, friss ötletekkel teli vagyok.
C) Energikusan, lelkesedéssel indulok.
D) Higgadtan, céltudatosan átgondolom a napi teendőket.
A) Visszahúzódom, elcsendesedek, hogy átgondoljam.
B) A lehetőséget látom benne.
C) Azonnal cselekszem, megoldom.
D) Mérlegelek, szempontokat gyűjtök, majd döntök.
A) Csendben befelé fordítom a figyelmemet, és megpróbálom megérteni a saját érzéseimet, belső gondolataimat.
B) Új lendületet érzek magamban.
C) Pezsgek és lelkes vagyok minden téren.
D) Sokat elmélkedek, tervezgetem a céljaimat, rendezgetem a környezetemet.
A) Egyedül, egy könyvvel vagy zenével.
B) Kreatív tevékenységgel vagy új hobbival.
C) Barátokkal, közös programokkal.
D) Természetben sétálva, elmélyülve.
A) Kevés emberrel kapcsolódom, de azokkal mélyen.
B) Nyitott vagyok új emberekre, új kapcsolatokra.
C) Szeretek társaságban lenni, kifejezetten feltölt.
D) Megválogatom a társaságom, csak a minőségi kapcsolatokra fókuszálok.
A) Belső gondolatok, önismereti folyamatok.
B) Újdonságok, friss impulzusok.
C) Nagy tervek, célok.
D) Bölcsesség, múlt tapasztalatainak értékelése.
A) Csendben megemésztem, elgondolkodom rajta. Kicsit bántanak.
B) Úgy fogom fel, mint fejlődési lehetőséget.
C) Gyorsan túllépek rajta, nem ragadok le.
D) Elemzem, összevetem a régi tapasztalataimmal.
A) Most erőt gyűjtök, megerősödöm, aztán elindulok.
B) Tele vagyok reménnyel, várom az új lehetőségeket.
C) Türelmetlenül várom, hogy történjen valami.
D) Megfontoltan, átgondoltan készülök rá.
A) Havas, csendes táj, tiszta levegővel.
B) Ahol nincs túl meleg, sem hideg, és minden tele van virágokkal.
C) Napfényes tengerparton, ahol vibrálnak a színek.
D) Aranyló erdőben, lehulló levelek és enyhe szellő társaságában.
A) Pihenés, bekuckózás.
B) Tervezés, növekedés, új dolgok kipróbálása.
C) Aktív sport, közösségi élmények.
D) Rendezgetés – akár a gondolatoké, akár a fizikai környezeté.
A tél csendje lakozik benned, ami nem rossz jel: a lelked most töltekezik, gyógyul. Ez az időszak a mély felismerések, az elengedések és a lassú erősödés ideje.
Ha ez lett a leggyakoribb válaszod, akkor a lelked most éppen kivirágzik. Megjelent benned a remény, tombol benned a friss energia. Ez a lelki időszak kiváló új célok kitűzésére.
Te most ragyogsz. A belső nyarad tombol, tele tűzzel, lendülettel, társas energiával. A nyári csúcspont ritka és gyönyörű – élvezd, de tartalékold is az erődet.
A belső ősz azt jelenti, hogy a lelked most értékel, átgondol, finomhangol. Nem zárkózott, mint a tél, és nem is túl aktív, mint a nyár – ez a bölcsesség, a lelki stabilitás időszaka.
Jellemzőid most:
Mit tehetsz most magadért?
Az érzelmi évszakokat a hormonok, a szociális kapcsolatok, a stressz-szint és az alvásminőség is befolyásolja. Ezért van az, hogy egyetlen nagy felismerés vagy váratlan jó hír egyik napról a másikra akár télből tavaszba repítheti a lelked.
Az erdő türközi leginkább az évszakok váltakozásának gyönyörűségét. Nézd meg az alábbi videót, hogy te is részese lehess ennek a csodának:
