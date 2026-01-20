Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Személyiségteszt: Milyen évszak lakozik a lelkedben?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 09:45
Az érzelmi világunk néha olyan kiszámíthatatlan, mint maga az időjárás. A legújabb személyiségtesztünk segítségével megtudhatod, milyen évszak lakozik a lelkedben. Készen állsz?
  • Ahogyan minden, úgy a belső évszakod is állandóan változik.
  • A személyiségtesztből kiderül, milyen évszak lakozik épp a lelkedben.

Az alábbi személyiségteszt megmutatja, milyen évszak lakozik a lelkedben. Az eredmény segíthet megérteni az érzéseidet, érzelmeidet és reakcióidat. A lelked néha kitavaszodik, máskor mélyen befelé figyel, mint a tél végi csend. Mint mindenki más, te is hordozod magadban az érzelmi évszakokat, amelyek néha egyik napról a másikra váltakoznak, máskor hónapokig kitartanak. Derítsd ki, a te lelked éppen milyen évszakban jár!

Négy évszak képei a személyiségteszt illusztrációjaként
A személyiségteszt elárulja, milyen évszak lakozik a lelkedben
Fotó: FrentaN /  Shutterstock 

Személyiségteszt: Készen állsz kideríteni, milyen évszak lakozik a lelkedben?

Olvasd el a kérdéseket, majd írd fel egy papírra a válaszaid betűjelét, végül nézd meg, hogy a feleleteid alapján melyik évszak lakozik éppen a lelkedben!

1. Hogyan kezdesz el egy új napot?

A) Lassan, befelé figyelve. Idő kell, míg bemelegszem.
B) Új tervekkel, friss ötletekkel teli vagyok.
C) Energikusan, lelkesedéssel indulok.
D) Higgadtan, céltudatosan átgondolom a napi teendőket.

2. Hogyan reagálsz egy váratlan helyzetre? 

A) Visszahúzódom, elcsendesedek, hogy átgondoljam.
B) A lehetőséget látom benne.
C) Azonnal cselekszem, megoldom.
D) Mérlegelek, szempontokat gyűjtök, majd döntök.

3. Milyen hangulat jellemzi mostanában a napjaidat?

A) Csendben befelé fordítom a figyelmemet, és megpróbálom megérteni a saját érzéseimet, belső gondolataimat.
B) Új lendületet érzek magamban.
C) Pezsgek és lelkes vagyok minden téren.
D) Sokat elmélkedek, tervezgetem a céljaimat, rendezgetem a környezetemet.

4. Hogyan töltődsz fel?

A) Egyedül, egy könyvvel vagy zenével.
B) Kreatív tevékenységgel vagy új hobbival.
C) Barátokkal, közös programokkal.
D) Természetben sétálva, elmélyülve.

5. Milyen a viszonyod az emberekkel mostanában?

A) Kevés emberrel kapcsolódom, de azokkal mélyen.
B) Nyitott vagyok új emberekre, új kapcsolatokra.
C) Szeretek társaságban lenni, kifejezetten feltölt.
D) Megválogatom a társaságom, csak a minőségi kapcsolatokra fókuszálok.

6. Mi inspirál most a legjobban?

A) Belső gondolatok, önismereti folyamatok.
B) Újdonságok, friss impulzusok.
C) Nagy tervek, célok.
D) Bölcsesség, múlt tapasztalatainak értékelése.

7. Hogyan reagálsz a kritikákra?

A) Csendben megemésztem, elgondolkodom rajta. Kicsit bántanak.
B) Úgy fogom fel, mint fejlődési lehetőséget.
C) Gyorsan túllépek rajta, nem ragadok le.
D) Elemzem, összevetem a régi tapasztalataimmal.

8. Milyen érzések vannak benned a jövővel kapcsolatban?

A) Most erőt gyűjtök, megerősödöm, aztán elindulok.
B) Tele vagyok reménnyel, várom az új lehetőségeket.
C) Türelmetlenül várom, hogy történjen valami.
D) Megfontoltan, átgondoltan készülök rá.

9. Milyen helyen töltenéd most legszívesebben a napjaidat? 

A) Havas, csendes táj, tiszta levegővel.
B) Ahol nincs túl meleg, sem hideg, és minden tele van virágokkal. 
C) Napfényes tengerparton, ahol vibrálnak a színek.
D) Aranyló erdőben, lehulló levelek és enyhe szellő társaságában.

10. Melyik tevékenység áll hozzád a legközelebb most?

A) Pihenés, bekuckózás.
B) Tervezés, növekedés, új dolgok kipróbálása.
C) Aktív sport, közösségi élmények.
D) Rendezgetés – akár a gondolatoké, akár a fizikai környezeté.

Most kiderül, melyik évszak lakozik a lelkedben

Ha a legtöbb válaszod „A”: Tél – Az introvertált, befelé figyelő időszak

A tél csendje lakozik benned, ami nem rossz jel: a lelked most töltekezik, gyógyul. Ez az időszak a mély felismerések, az elengedések és a lassú erősödés ideje.

Jellemzőid most:

  • kevesebb társaság, több belső párbeszéd;
  • visszahúzódás, önismereti folyamatok;
  • alacsonyabb energiaszint, de mélyebb gondolkodás.

Mit tehetsz most magadért?

  1. Adj időt a pihenésre.
  2. Írj naplót, figyeld a gondolataidat.
  3. Sétálj nagyokat, ez segíti a lelki tisztulást.
Egy nő élvezi a téli friss levegőt
A lelkedben most tél van, ez kiváló időszak a gondolkodásra, önismeretre
Fotó: Boryana Manzurova /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod „B”: Tavasz – Az újrakezdés, remény időszaka

Ha ez lett a leggyakoribb válaszod, akkor a lelked most éppen kivirágzik. Megjelent benned a remény, tombol benned a friss energia. Ez a lelki időszak kiváló új célok kitűzésére.

Jellemzőid most:

  • lelkesedés, könnyedség, kíváncsiság;
  • vágy az új élményekre;
  • érzelmi nyitottság és rugalmasság.

Mit tehetsz most magadért?

  1. Bátran próbálj ki új dolgokat, bármit, amihez éppen kedved van.
  2. Vigyél színeket a napjaidba: új ruhadarab, új illat, új hely.
  3. Engedd szabadjára a kreativitásodat – a tavasz az alkotás évszaka.
Fiatal lány fekszik a fűben tavaszi virágok között
Ha tavasz lakozik a lelkedben, akkor ez kiváló időszak arra, hogy kipróbálj új dolgokat
Fotó: RESTOCK images /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod „C”: Nyár – Az energikus, élettel teli időszak

Te most ragyogsz. A belső nyarad tombol, tele tűzzel, lendülettel, társas energiával. A nyári csúcspont ritka és gyönyörű – élvezd, de tartalékold is az erődet.

Jellemzőid most:

  • intenzív aktivitás, életkedv;
  • kapcsolódási vágy, nagy igény a társasági életre;
  • erős önbizalom és kreatív pezsgés.

Mit tehetsz most magadért?

  1. Használd ki a lendületet, de ne égj ki: pihenj is időnként.
  2. Vállalj új projekteket, örömteli feladatokat.
  3. Mozdulj ki sokszor, hagyd, hogy a tested is megélje az energiát.
Vidám fiatal lány élvezi a nyarat egy homokos tengerparton fekve
Most megélheted a lelki nyarat, bátran kimozdulhatsz, szikrázhatsz, pezseghetsz
Fotó: Rohappy /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod „D”: Ősz – A visszatükröző, elmélkedő időszak

A belső ősz azt jelenti, hogy a lelked most értékel, átgondol, finomhangol. Nem zárkózott, mint a tél, és nem is túl aktív, mint a nyár – ez a bölcsesség, a lelki stabilitás időszaka.

Jellemzőid most:

Mit tehetsz most magadért?

  1. Tarts „mentális nagytakarítást”.
  2. Sétálj a természetben, ölelj meg egy fát, hogy összhangban rezegj a belső évszakoddal.
  3. Tervezz hosszabb távra, mert most tisztán látsz.
Az őszi falevelek között vidáman ücsörgő fiatal nő
 Ha ősz lakozik a lelkedben, akkor ez a legjobb időszak, hogy kapcsolódj a természettel, érintsd meg a fákat, érezd az energiáikat
Fotó: Max4e Photo /  Shutterstock 

Tudtad?

Az érzelmi évszakokat a hormonok, a szociális kapcsolatok, a stressz-szint és az alvásminőség is befolyásolja. Ezért van az, hogy egyetlen nagy felismerés vagy váratlan jó hír egyik napról a másikra akár télből tavaszba repítheti a lelked.

Az erdő türközi leginkább az évszakok váltakozásának gyönyörűségét. Nézd meg az alábbi videót, hogy te is részese lehess ennek a csodának:

