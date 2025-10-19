Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sokszor vagy beteg, fáradt és levert? Ez történik a testeddel, ha megérintesz egy fát

Sokszor vagy beteg, fáradt és levert? Ez történik a testeddel, ha megérintesz egy fát

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 10:45
gyulladáscsökkentő hatásimmunrendszer erősítésvérnyomás
A természet közelsége nemcsak lelkileg tölt fel, hanem a fizikai egészségedre is mérhető hatásokat vált ki. A fák érintése vagy ölelése képes csökkenteni a stresszt, javítani a szív- és immunrendszer működését, sőt, még az alvás minőségét is.
Bata Kata
A szerző cikkei

A fák érintése és ölelése mérhetően jó hatással van a testedre, ezt már több kutatás is bizonyította. A fáknak és azok gyökereinek elektromos mezői és a talajból származó negatív ionok közvetlenül hatnak az emberi sejtek működésére. Ha mindezt mezítláb teszed, a hatás még erőteljesebb: az úgynevezett földelés segít semlegesíteni a testben felgyülemlett elektromos feszültséget. Nem csoda, hogy a „faölelés-terápia” egyre több országban elismert stresszkezelő gyakorlat. A természet és az ember közötti kapcsolat nem csupán szimbolikus — biológiai szinten is valódi gyógyító hatása van. És ami a legjobb: semmi más nem kell hozzá, csak te, egy kis idő, és egy fa, amely befogadja az érintésed.

A fák érintése jó hatással van rád
A fák érintése gyógyítja a testedet és a lelkedet
Fotó: Romolo Tavani

A fák érintése így hat a testedre

1. Javítja a vérkeringésed és a szívritmusodat

Amikor fát érintesz, a tested lelassul, a pulzusszám csökken, és a vérkeringés egyenletesebbé válik. Ennek oka, hogy a természetes környezet hatására aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer — a test nyugalmi üzemmódja. Ez a folyamat segíti a vérnyomás szabályozását, csökkenti a szívterhelést, és támogatja a szív-érrendszeri regenerációt.

2. Erősíti az immunrendszert

Japán kutatások a „forest bathing” vagyis erdőfürdő-programok kapcsán kimutatták, hogy az erdőben töltött idő, különösen a fák közvetlen érintése, fokozza az NK-sejtek, vagyis azoknak a sejteknek a működését, amelyek kulcsszerepet játszanak a vírusok és rákos sejtek elleni védekezésben. A fák által kibocsátott fitoncidok – növényi vegyületek – belégzése és a bőrön keresztüli kapcsolódás is serkenti az immunválaszt.

3. Csökkenti a gyulladást és a feszültséget

A földdel való közvetlen kontaktus során, amikor mezítláb vagy a szabadban és közben megérinted egy fa kérgét, negatív töltésű elektronok áramlanak a testedbe. Ez a „földelés” semlegesíti a szabad gyökök egy részét, és segíthet a gyulladásos folyamatok csökkentésében. Ez különösen előnyös lehet krónikus fájdalmak, ízületi problémák vagy autoimmun folyamatok esetén.

4. Segít, hogy jobban aludj és a hormonjaid egyensúlyba kerüljenek 

A természet közelsége — különösen naplemente körül — segíti a melatonin vagyis az alváshormon termelődését. A fa érintésekor tapasztalt nyugalmi állapot elősegíti a cirkadián ritmus rendeződését, ezáltal a pihentetőbb alvást és a stresszhormonok csökkenését.

Így hat a mentális és lelki egészségedre

A fák érintése csökkenti a stresszt
A fák érintése segít csökkenteni a stresszt
Fotó: LightField Studios

1. Stresszcsökkentés és idegrendszeri regeneráció

Amikor megérintesz egy fát, az agy alfa-hullámai felerősödnek – ezek a relaxációhoz, belső békéhez kapcsolódó agyhullámok. A kutatások szerint a természetes textúrák, mint a fa kérgének érintése aktiválja az agy megnyugtató idegpályáit, így szó szerint lenyugtatja az idegrendszeredet. Már néhány percnyi fa ölelgetés is mérhetően csökkenti a kortizolszintet, a stresszhormon mennyiségét a vérben.

2. Fokozza az önreflexiót és a belső harmóniát

A fa szimbolikusan és energetikailag is stabilitást sugároz. Ha lehunyod a szemed, és a törzséhez érve „egybeolvadsz” vele, segíthet újra összekapcsolódni önmagaddal. A természet ritmusa, a levelek mozgása és a természet illata, mind az „itt és most”-ba csalogat, és ez a tudatos jelenlét egyik legegyszerűbb formája.

3. Oldja a magányt és az elszigeteltséget

A fák élőlények, reagálnak a környezetükre – kutatások kimutatták, hogy kommunikálnak egymással a gyökérhálózatukon keresztül. Ha a természetben vagy, és kicsit befelé figyelsz, akkor te is érezheted, ahogy a természet visszafogad. A faölelés során tapasztalt melegség és biztonságérzet oxitocin-termelést válthat ki, ugyanazt a hormont, amely a kötődésért és szeretetért felelős.

4. Mély relaxáció és energiatöltés

Te is érezheted, hogy néhány perc fa érintése vagy ölelése közben enyhe bizsergést vagy energiaáramlást tapasztalsz. Ez a bioelektromos kiegyenlítődés érzékelhető formája lehet. A természetes energiamezőkkel való kapcsolódás fokozza az életerőt – vagy ahogy a keleti bölcsek nevezik, a „pránát” vagy „chi-t”.

Miért erőteljesebb mezítláb?

A mezítlábas faérintés vagy faölelés során a tested közvetlenül kapcsolódik a Föld elektromos mezejéhez. A talaj negatív töltésű elektronjai ilyenkor könnyebben áramlanak a bőrön keresztül, semlegesítve a mesterséges elektromágneses hatásokat – például elektromos eszközök okozta feszültséget. Ez a földelés hatékonyabban nyugtatja az idegrendszert, mint ha cipőben vagy betonon állnál.

Fák érintése mezítláb
A fák érintése erőteljesebben hat rád, ha mezítláb vagy
Fotó: MalikNalik

Meddig érdemes ezt tenned?

Ha még sosem próbáltad, akkor éppen elég, ha egy kirándulás alkalmával megállsz egy fa mellett, ráteszed a tenyered, néhány percre becsukod a szemed, és csak hagyod, hogy a fa ösztönösen gyógyítsa a tested és a lelked. Amint megérzed, hogy ez tényleg feltölt energiával, egyszerűen vágyni fogsz rá, hogy újra és újra megtedd, akár hosszabb ideig is. A legjobb hatás 20–30 perc körül jelentkezik, ekkor már a pulzus, a kortizol és az idegi feszültség szintje is mérhetően csökken. Ha ezt heti rendszerességgel megteszed, az hosszú távon is erősítheti az immunrendszeredet és a mentális egyensúlyodat. Ez nem varázslat vagy népi hiedelem, hanem valós, mérhető, tapasztalható hatás. Keress egy fát, dobd le a cipőd és próbáld ki. Mit veszíthetsz?

Ha szeretnél többet megtudni a fa érintéséről, öleléséről, akkor nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu