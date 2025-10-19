Sokszor vagy beteg, fáradt és levert? Ez történik a testeddel, ha megérintesz egy fát

A fák érintése és ölelése mérhetően jó hatással van a testedre, ezt már több kutatás is bizonyította. A fáknak és azok gyökereinek elektromos mezői és a talajból származó negatív ionok közvetlenül hatnak az emberi sejtek működésére. Ha mindezt mezítláb teszed, a hatás még erőteljesebb: az úgynevezett földelés segít semlegesíteni a testben felgyülemlett elektromos feszültséget. Nem csoda, hogy a „faölelés-terápia” egyre több országban elismert stresszkezelő gyakorlat. A természet és az ember közötti kapcsolat nem csupán szimbolikus — biológiai szinten is valódi gyógyító hatása van. És ami a legjobb: semmi más nem kell hozzá, csak te, egy kis idő, és egy fa, amely befogadja az érintésed.

A fák érintése gyógyítja a testedet és a lelkedet

Fotó: Romolo Tavani

A fák érintése így hat a testedre

1. Javítja a vérkeringésed és a szívritmusodat

Amikor fát érintesz, a tested lelassul, a pulzusszám csökken, és a vérkeringés egyenletesebbé válik. Ennek oka, hogy a természetes környezet hatására aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer — a test nyugalmi üzemmódja. Ez a folyamat segíti a vérnyomás szabályozását, csökkenti a szívterhelést, és támogatja a szív-érrendszeri regenerációt.

2. Erősíti az immunrendszert

Japán kutatások a „forest bathing” vagyis erdőfürdő-programok kapcsán kimutatták, hogy az erdőben töltött idő, különösen a fák közvetlen érintése, fokozza az NK-sejtek, vagyis azoknak a sejteknek a működését, amelyek kulcsszerepet játszanak a vírusok és rákos sejtek elleni védekezésben. A fák által kibocsátott fitoncidok – növényi vegyületek – belégzése és a bőrön keresztüli kapcsolódás is serkenti az immunválaszt.

3. Csökkenti a gyulladást és a feszültséget

A földdel való közvetlen kontaktus során, amikor mezítláb vagy a szabadban és közben megérinted egy fa kérgét, negatív töltésű elektronok áramlanak a testedbe. Ez a „földelés” semlegesíti a szabad gyökök egy részét, és segíthet a gyulladásos folyamatok csökkentésében. Ez különösen előnyös lehet krónikus fájdalmak, ízületi problémák vagy autoimmun folyamatok esetén.

4. Segít, hogy jobban aludj és a hormonjaid egyensúlyba kerüljenek

A természet közelsége — különösen naplemente körül — segíti a melatonin vagyis az alváshormon termelődését. A fa érintésekor tapasztalt nyugalmi állapot elősegíti a cirkadián ritmus rendeződését, ezáltal a pihentetőbb alvást és a stresszhormonok csökkenését.