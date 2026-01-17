Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nem bízol a férfiakban? A teszt elárulja az igazságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 21:25
Hogy indítasz alapból egy kapcsolatot? Nem bízol a férfiakban, mert már korábban megégetted magad? A bizalom teszt megmutatja, hogy tényleg a pasikkal van a gond, vagy a lelki biztonságod sérült meg útközben.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A bizalom teszt rávilágít, hogy a belső biztonságérzet mit jelet számodra, és ha ezen változtatni szeretnél, mit kell tenned
  • Ha nem bízol a pasikban, annak oka van. Most megtudod, mi lehet az
  • Kiderül, mi áll az általánosítás hátterében

Ha nem bízol a férfiakban, annak több oka is lehet. Még az is lehet, hogy a jelenlegi kapcsolatodban vagy bimbózó szerelmi életedben igazad is van, és az adott férfi tényleg egy hóhányó. Ám az is lehet, hogy nincs vele semmi gond, csupán a te bizalmad veszett a múltban valahol. A csalódás könnyen általánosítássá válik, főleg, ha újra és újra hasonló történetekbe futsz bele. A párválasztás ritkán véletlenszerű, inkább ismerős minták újra játszása. A bizalom nemcsak a másikról szól, hanem rólad is. Arról, mennyire hiszed el, hogy ezúttal lehet másképp. Ez a bizalom teszt azt vizsgálja, milyen szemüvegen keresztül nézed a férfiakat.

Bizalom teszt: Bizalmi problémákkal küzdő nő ül a kanapén a párjával.
Nem bízol a férfiakban? A bizalom teszt segít felfedni a saját érzéseidet, gondolataidat, berögzüléseidet
Fotó: DimaBerlin /  Shutterstock 

Bizalom teszt: Hogyan befolyásolja a múltad a párkapcsolati döntéseidet?

A párkapcsolati döntések hátterében ritkán áll racionális lista. Sokkal inkább érzelmi emlékek, beidegződések és tanult minták irányítják az embert, gyakran tudattalanul. Az egyik legerősebb hatás a szülői minta. Ha gyerekként azt láttad, hogy az egyik szülő megbízhatatlan, elérhetetlen vagy bántó, könnyen kialakulhat benned a hit: ilyen valójában egy kapcsolat. Ez a gondolat akkor is tovább él benned, amikor felnőttként pontosan tudod, hogy nem szeretnéd megismételni azokat a hibákat, amelyeket a szüleid elkövettek a szerelmi életükben. Ugyanilyen erős hatással vannak a korábbi párkapcsolati tapasztalatok. Egy megcsalás, érzelmi elhanyagolás vagy hirtelen eltűnés után az idegrendszer nem felejt: védekezni kezd. A bizalmatlanság ilyenkor nem hiba, hanem túlélési stratégia. Befolyásolja a bizalmat az is, mennyire érzed magad értékesnek. Amennyiben belül bizonytalan vagy, gyakrabban választasz elérhetetlen vagy következetlen partnert, mert ez ismerős. Ha viszont dolgoztál az önértékeléseden, könnyebben felismered, mi fér bele, és mi nem. Fontos tényező még a környezetből nyert tapasztalat: barátnők történetei, közösségi média, kollektív mondatok, mint „a jók már foglaltak”. Ezek lassan, de biztosan színezik a világról alkotott képedet, és vele együtt a férfiakról szóló hiedelmeidet is – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Nem bízol a férfiakban? A személyiségteszt kideríti az igazságot

Válaszd ki és jelöld meg minden kérdésnél azt a választ, amelyet a leginkább igaznak gondolsz.

1. Ha egy férfi kedves veled a kapcsolat elején, mire gondolsz?

A) Majd kiderül, mi és mikor romlik el.
B) Jól esik. Figyelem, mi lesz belőle.
C) Biztos van valami hátsó szándéka van, akar valamit.

2. Ha egy randi után nem ír azonnal, mi jár a fejedben?

A) Rögtön a legrosszabb forgatókönyvek jutnak eszembe.
B) Várok, nem vonok le következtetést.
C) Elkönyvelem, hogy nem komoly, valószínűleg ennyi volt.

3. Hogyan vélekedsz a hűségről?

A) Ritka kivétel.
B) Létezik, de nem minden kapcsolatban.
C) Inkább elmélet, mint gyakorlat.

4. Konfliktus esetén szerinted általában hogyan reagálnak a pasik?

A) Kibújnak a felelősség alóla.
B) Nehezen, de képesek kezelni a helyzetet.
C) Úgyis a saját érdeküket nézik.

5. Ha megnyílsz a másiknak, milyen reakcióra számítasz?

A) Később megbánom, hogy ennyire kitárulkoztam.
B) Ezzel mindig megvárom, hogy biztonságosnak érezzem a kapcsolatot.
C) Inkább nem teszem.

6. Miként írnád le a „normális férfit”?

A) Már foglalt. Ha nem, akkor valami nagy baj van vele, az tuti.
B) Létezik, csak nem mindig könnyű felismerni.
C) Inkább mese, szerintem nincs olyan.

7. Mi jut eszedbe, ha szóba kerül az elköteleződés?

A) Szkeptikus vagyok.
B) Óvatos vagyok, de reménykedek.
C) Feszültség lesz úrrá rajtam.

8. Ha egy férfi következetes és figyelmes, mire gondolsz?

A) Arra, hogy ez gyanús.
B) Megnyugtató számomra.
C) Szokatlan érzés.

9. A párkapcsolati problémákért szerinted általában ki a felelős?

A) Többnyire a férfi.
B) Mindkét fél.
C) Úgyis mindig ugyanaz a vége, valamiért kifarol a pasi, tök mindegy, ki okozza a problémát.

10. Összességében milyen a másik nembe vetett bizalmad?

A) Nem bízom a férfiakban.
B) Hullámzó. Van, akiben már az első perctől nem tudok megbízni, van, akinek adok egy esélyt.
C) Inkább óvatos vagyok.

Készen állsz rá, hogy megtudd az igazságot? A teszt eredménye most lerántja a leplet

Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében „A” válaszokat adtál

A férfiakkal kapcsolatos bizalmad erősen sérült. Valószínűleg több csalódás ért, amit még nem volt időd vagy tered feldolgozni. A gyanakvás esetedben nem cinizmus, hanem védekezés. Fontos lenne különválasztani a múlt szereplőit a jelen lehetőségeitől. A gyógyulás nem új kapcsolattal, hanem belső biztonságérzettel kezdődik.

Többségében „B” válaszokat adtál

Reális, de kissé árnyalt képed van a férfiakról. Tudod, hogy vannak nehézségek, de nem mondtál le a kapcsolódásról. Képes vagy figyelni, határokat tartani és közben nyitott maradni. Ez a hozzáállás jó alap egy egészséges párkapcsolathoz. Fontos, hogy ne engedd, hogy mások keserűsége elbizonytalanítson.

Többségében „C” válaszokat adtál

Lehetséges, hogy érzelmileg bezártál. Nem feltétlen haragszol, inkább belefáradtál. Ez az állapot gyakran a túl sok „összeszorított foggal” túlélt helyzet után jön. A bizalom visszaépítése itt nem a férfiakról szól, hanem arról, hogy újra kapcsolatba kerülj a saját vágyaiddal. Nem kell sietni – de fontos, hogy ne végleg zárd be az ajtót. Lehet, hogy egy szakember segítsége megkönnyítené a továbblépést, újrakezdést.

Miért általánosítasz?

Az emberi agy szereti az egyszerűsítést. Egy fájdalmas élmény után gyors következtetéseket von le: „ha akkor fájt, most is fájni fog”. Ez az oka annak, hogy egy-két rossz tapasztalatból könnyen lesz kollektív ítélet. Nem azért, mert igaz, hanem mert biztonságosnak tűnik. A probléma ott kezdődik, amikor az általánosítás észrevétlenül irányítja a választásodat. Ugyanazokat a típusokat vonzod be, miközben megerősíted a régi hiedelmedet: „ő is ilyen lett”. A bizalom nem vak hit, hanem fokozatos döntés. Nem arról szól, hogy mindent elhiszel – hanem arról, hogy adsz esélyt a különbségtételre.

Ha szeretnéd tudni, hogyan tudod felépíteni a bizalmat, nézd meg a videót!

