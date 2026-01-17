Nem bízol a férfiakban? A teszt elárulja az igazságot

Nem bízol a férfiakban? A személyiségteszt kideríti az igazságot

Válaszd ki és jelöld meg minden kérdésnél azt a választ, amelyet a leginkább igaznak gondolsz.

1. Ha egy férfi kedves veled a kapcsolat elején, mire gondolsz?

A) Majd kiderül, mi és mikor romlik el.

B) Jól esik. Figyelem, mi lesz belőle.

C) Biztos van valami hátsó szándéka van, akar valamit.

2. Ha egy randi után nem ír azonnal, mi jár a fejedben?

A) Rögtön a legrosszabb forgatókönyvek jutnak eszembe.

B) Várok, nem vonok le következtetést.

C) Elkönyvelem, hogy nem komoly, valószínűleg ennyi volt.

3. Hogyan vélekedsz a hűségről?

A) Ritka kivétel.

B) Létezik, de nem minden kapcsolatban.

C) Inkább elmélet, mint gyakorlat.

4. Konfliktus esetén szerinted általában hogyan reagálnak a pasik?

A) Kibújnak a felelősség alóla.

B) Nehezen, de képesek kezelni a helyzetet.

C) Úgyis a saját érdeküket nézik.

5. Ha megnyílsz a másiknak, milyen reakcióra számítasz?

A) Később megbánom, hogy ennyire kitárulkoztam.

B) Ezzel mindig megvárom, hogy biztonságosnak érezzem a kapcsolatot.

C) Inkább nem teszem.

6. Miként írnád le a „normális férfit”?

A) Már foglalt. Ha nem, akkor valami nagy baj van vele, az tuti.

B) Létezik, csak nem mindig könnyű felismerni.

C) Inkább mese, szerintem nincs olyan.

7. Mi jut eszedbe, ha szóba kerül az elköteleződés?

A) Szkeptikus vagyok.

B) Óvatos vagyok, de reménykedek.

C) Feszültség lesz úrrá rajtam.

8. Ha egy férfi következetes és figyelmes, mire gondolsz?

A) Arra, hogy ez gyanús.

B) Megnyugtató számomra.

C) Szokatlan érzés.

9. A párkapcsolati problémákért szerinted általában ki a felelős?

A) Többnyire a férfi.

B) Mindkét fél.

C) Úgyis mindig ugyanaz a vége, valamiért kifarol a pasi, tök mindegy, ki okozza a problémát.

10. Összességében milyen a másik nembe vetett bizalmad?

A) Nem bízom a férfiakban.

B) Hullámzó. Van, akiben már az első perctől nem tudok megbízni, van, akinek adok egy esélyt.

C) Inkább óvatos vagyok.