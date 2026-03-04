Hihetetlen! - 24 óra alatt kétszer rabolták ki ugyanazt a dohányboltot Csepelen

Nem mindennapi eset történt Csepelen. Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, kedd reggel - március 3-án - két férfi kirabolta a Szent István út és Szebeni utca kereszteződésében lévő dohányboltot egy fegyvernek látszó tárggyal. A tettest nagy erőkkel keresi a rendőrség, ám eközben jött a hír: ma reggel, március 4-én ismét rablás történt ugyanebben a dohányboltban.

Rablás történt egy csepeli dohányboltban, 24 órán belül már másodszor

Fotó: Máté Krisztián / bors

A Bors megkérdezte a rendőrséget a nem mindennapi ügyről. A következő választ kaptuk a BRFK Kommunikációs Osztályától:

"Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy 2026. március 3-án hajnali 5 óra körül az Ön által említett helyszínen egy dohányboltba két ezidáig ismeretlen személy bement, az eladót fegyvernek látszó tárggyal megfenyegették, és a bevételt követelték. Tájékoztatjuk továbbá, hogy március 4-én hajnali fél 6 körül ugyanarra a helyre egy ezidáig ismeretlen személy bement, az eladót fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette, és a bevételt követelte. Az esettekkel összefüggésben senki nem sérült meg, a Budapesti Rendőr-főkapitányság fegyveresen elkövetett rablás bűntett gyanúja miatt indított eljárást; a rendőrök mindkét esetben szemlét tartottak, az elsődleges nyomozati cselekmények és az elkövetők felkutatása folyamatban vannak."

Rablás: ugyanabban a dohányboltban történt

Munkatársaink még kedden a helyszínre mentek, de addigra a rendőrség már elvonult. A dohánybolt dolgozóját megpróbáltuk szóra bírni, de ő csak szűkszavúan válaszolt.

Igen, kirabolták a dohányboltot, sikerült elvinni dolgokat

- mondta a nevét nem vállalva a nő.

A helyiek szerint a környéken nem jellemző ilyesmi, így ők is megdöbbentek, hogy mindez megtörténhetett.

Mi is már csak a rendőröket láttuk a dohányboltnál. Utána értesültünk, hogy rablás történt, ami elég furcsa, mert elég jó környéken van az üzlet, viszont elég népszerű is, ami miatt azt hitette a rabló, hogy sok pénzt tud majd elvinni

- mondta lapunknak egy helyi férfi.