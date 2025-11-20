Személyiségteszt: most kiderül, hányszor születtél le a Földre és mennyire ősi a lelked

Hoztunk egy személyiségtesztet, amiből kiderül, hogy körülbelül hányszor születtél már le a Földre. Kíváncsi vagy hányadik életedet éled? Görgess tovább!
Válaszolj a kérdésekre, számold össze hány betűből volt a legtöbb, majd olvasd el a személyiségteszt eredményét.
A, Kávé nélkül ne szólj hozzám
B, Nyugodt reggel, egy kis zene, semmi rohanás
C, Felkelek és sodródok, majd kialakul
A, Sorozatot nézek
B, Barátokkal találkozom
C, Kertészkedem, barkácsolok
A, Először pánikba esem, majd leküzdöm, aztán megoldom valahogy
B, Megbeszélem a legjobb barátnőmmel, majd lépek
C, Ráér, majd holnap foglalkozom vele
A, Izgalommal
B, Kis tartással
C, Nem szeretem a változásokat
A, Bulizás, spontán kalandok
B, Kirándulás, városnézés
C, Pihenés otthon, könyvvel és sorozatokkal
A, Kíváncsi és játékos
B, Nyugodt és bölcs
C, Megfontolt és érett
Még a lelekvándorlás elején tartasz, a lelked fiatal, még sokszor fogsz újjászületni. Még sok tapasztalatot kell gyűjtened, hogy megtapasztald a nyugodt énedet. Ne is várd el magadtól, hogy mindent megoldj. Türelmet és fegyelmezettséget kell tanulnod, hogy boldogulj az életben.
Sok korszakon, sok seben és boldog pillanaton vagy már túl az előző életeidben megtapasztaltaknak köszönhetően. Megtanultad már a helyzetek mélyebb összefüggéseit, vonz a spiritualitás, érteni akarod önmagad és a világot. Felismerted az elekadásaidat, rossz beidegződéseidet, ezt próbálod most leküzdeni. A lelked már nem kezdő, tisztában vagy vele, hogy minden feladat egy újabb lépcsőfok, és a tanulásnak sosincs vége. Jó úton jársz, ne add fel!
Te már sebesen haladsz a Nirvána felé, a reinkarnáció már a véredben van. Sok százszor születtél már újra, a lelked már nem háborog, feleslegesen nem húzod fel magad, az egyensúlyodból nehéz kibillenteni.
