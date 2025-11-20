Személyiségteszt: most kiderül, hányszor születtél le a Földre és mennyire ősi a lelked

Hoztunk egy személyiségtesztet, amiből kiderül, hogy körülbelül hányszor születtél már le a Földre. Kíváncsi vagy hányadik életedet éled? Görgess tovább!

Személyiségtesztünkből most kiderül hány éves a lelked! / Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Személyiségteszt: most kiderül hány éves a lelked

Válaszolj a kérdésekre, számold össze hány betűből volt a legtöbb, majd olvasd el a személyiségteszt eredményét.

1 Általában milyen hangulatban indítod a napot?

A, Kávé nélkül ne szólj hozzám

B, Nyugodt reggel, egy kis zene, semmi rohanás

C, Felkelek és sodródok, majd kialakul

2 Mivel töltöd a szabadidőd?

A, Sorozatot nézek

B, Barátokkal találkozom

C, Kertészkedem, barkácsolok

3 Hogyan kezeled a nehézségeket, problémákat az életben?

A, Először pánikba esem, majd leküzdöm, aztán megoldom valahogy

B, Megbeszélem a legjobb barátnőmmel, majd lépek

C, Ráér, majd holnap foglalkozom vele

4 Hogy fogadod az újdonságokat?

A, Izgalommal

B, Kis tartással

C, Nem szeretem a változásokat

5 Milyen számodra az ideális hétvége?

A, Bulizás, spontán kalandok

B, Kirándulás, városnézés

C, Pihenés otthon, könyvvel és sorozatokkal

6 Melyik leírás illik rád a leginkább?

A, Kíváncsi és játékos

B, Nyugodt és bölcs

C, Megfontolt és érett

Lássuk az eredményeket

Ha többségében A válaszokat adtál: 0 – 50 élet – Fiatal, ébredező lélek

Még a lelekvándorlás elején tartasz, a lelked fiatal, még sokszor fogsz újjászületni. Még sok tapasztalatot kell gyűjtened, hogy megtapasztald a nyugodt énedet. Ne is várd el magadtól, hogy mindent megoldj. Türelmet és fegyelmezettséget kell tanulnod, hogy boldogulj az életben.

Ha többségében B válaszokat adtál: 51 – 300 élet – Tapasztalt, fejlődő lélek

Sok korszakon, sok seben és boldog pillanaton vagy már túl az előző életeidben megtapasztaltaknak köszönhetően. Megtanultad már a helyzetek mélyebb összefüggéseit, vonz a spiritualitás, érteni akarod önmagad és a világot. Felismerted az elekadásaidat, rossz beidegződéseidet, ezt próbálod most leküzdeni. A lelked már nem kezdő, tisztában vagy vele, hogy minden feladat egy újabb lépcsőfok, és a tanulásnak sosincs vége. Jó úton jársz, ne add fel!

Ha többségében C válaszokat adtál: 301 – 1000 élet – Ősi, bölcs lélek

Te már sebesen haladsz a Nirvána felé, a reinkarnáció már a véredben van. Sok százszor születtél már újra, a lelked már nem háborog, feleslegesen nem húzod fel magad, az egyensúlyodból nehéz kibillenteni.