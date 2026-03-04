Repülőtéri hírek: van, ahol elindult a légiforgalom, Katarban marad a légtérzár

A Budflyer információi szerint Katar 48 órával meghosszabbította a légtérzárat. A következő várható módosítási időpont péntek reggel 6 óra helyi idő szerint.
Az Egyesült Arab Emírségekben viszont korlátozott műkődési feltételekkel van forgalom.
A Qantas pedig kénytelen volt a világ egyik leghosszabbnak számító non-stop Perth-London járatát felfüggeszteni. A gépek ideiglenesen leszállnak tankolni Szingapúrba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.