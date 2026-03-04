Repülőtéri hírek: van, ahol elindult a légiforgalom, Katarban marad a légtérzár

A Budflyer információi szerint Katar 48 órával meghosszabbította a légtérzárat. A következő várható módosítási időpont péntek reggel 6 óra helyi idő szerint.

Az Egyesült Arab Emírségekben viszont korlátozott műkődési feltételekkel van forgalom.

A Qantas pedig kénytelen volt a világ egyik leghosszabbnak számító non-stop Perth-London járatát felfüggeszteni. A gépek ideiglenesen leszállnak tankolni Szingapúrba.