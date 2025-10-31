Igazi rajongónak tartod magad? Akkor teszteld mi mindenre emlékszel ezzel a A farm, ahol élünk kvízzel

1974-ben képernyőre került a A farm, ahol élünk első epizódja, és bár hozzánk csak jó pár évvel később érkezett meg, a siker Magyarországon sem maradt el. Hihetetlen gyorsasággal lopta be magát az Ingalls család a nézők szívébe – és a legtöbbünkében máig bérelt helyük van! Te is így vagy ezzel? Akkor teszteld a tudásodat kvízünkkel!

Csak igazi rajongóknak: A farm, ahol élünk kvíz.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Ma 89 éve született az ikonikus sorozat családfőjét alakító színésze, producere és rendezője, Michael Landon, aki Ed Friendly társproducer segítségével, a képernyőn is életre keltette a Laura Ingalls Wilder gyerekkönyve inspirálta történetet – amiben az írónő egyébként, saját gyermekkorát örökítette meg.

Volt idő, amikor egész családok várták izgalommal és lelkesedéssel a délutánokat, hogy együtt kövessék nyomon a család életének minden boldog és szomorú pillanatát egyaránt. Mindenki együtt örült, és bánkódott a családdal és barátaikkal. Épp azért volt ilyen szerethető és sikeres A farm, ahol élünk, mert egy igazi, meghitt történetet adott a tv előtt ülőknek, aminek minden szereplőjével könnyen azonosulhattak.

Ilyen volt a Michael Landon karaktere is, Charles Ingalls. A családfő, a jószívű és figyelmes férfi szerepében, aki bármi áron megvédte családját, de sosem félt kimutatni a szeretét sem.

Emlékezzünk a színészre születésnapja alkalmából, és idézzük fel A farm, ahol élünk emlékezetes pillanatait és szeretnivaló karaktereit egy kvízzel!