Álmában újra és újra majdnem megfulladt – Dani sokáig nem sejtette, mi történik vele

Vajon képes a testünk álmainkon keresztül figyelmeztetni minket arra, hogy valami nincs rendben? Dani sokáig spirituális értelmet keresett a visszatérő rémálmok mögött. A megfejtésre végül akkor bukkant rá, amikor belépett az életébe Gitta, és a lány a közösen eltöltött éjszakák során olyasmit vett észre, amiről Daninak addig egyáltalán nem volt tudomása.

Ha a rémálmok mellett hangosan horkolsz, fulladozol, vagy reggelente fejfájással, fáradtan ébredsz, fordulj szakemberhez!

Fotó: DimaBerlin

A rémálmok akkor kezdődtek, amikor Dani elköltözött otthonról

Huszonéves voltam, amikor elköltöztem a szüleimtől. Anyám néha mondogatta, hogy úgy horkolok, mint egy medve, de ezen inkább csak nevettünk

– mesélte Dani. Ő maga is tudta, amit édesanyja megtapasztalt: előfordult, hogy a saját horkantására ébredt fel hirtelen, de aztán megfordult, és néhány másodperc múlva már aludt is tovább. A különköltözést követő időszakban azonban ijesztő álmok kezdték megzavarni az éjszakáit.

Az egyik visszatérő rémálomban Dani egy sötét tó mélyén találta magát. Felfelé úszott, látta maga fölött a fényt, mégsem tudta elérni a felszínt. A mellkasa majd szétfeszült, egyre kétségbeesettebben próbált levegőt venni, végül abban a pillanatban riadt fel, amikor már biztos volt benne, hogy álmában megfulladt.

Máskor egy szűk, sötét helyen feküdt bénultan, miközben valami hatalmas súly nehezedett a mellkasára. Mindig ugyanaz az érzés volt, hogy nem kapok levegőt, és mindjárt megfulladok. Rendszerint úgy ébredtem, hogy hatalmasakat lélegeztem.

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Fotó: Studio Peace

Talán előző élete emléke tér vissza?

A rémálmok hónapokon keresztül több alkalommal is visszatértek, és bár Dani egyáltalán nem pánikolós alkat, egy idő után már félt attól, mi vár rá megint éjszaka. Mivel hétköznapi magyarázatot nem talált, inkább spirituális válaszokat kezdett keresni a problémájára. Már az is megfordult a fejében, hogy talán egy előző életének utolsó pillanatai játszódnak le az álmai filmvásznán.

Mi van, ha egy másik testben tényleg vízbe fulladt? Esetleg bezárták valahová, ahol elfogyott a levegője? A választ végül nem egy korábbi életben találta meg, hanem a saját hálószobájában.

Gitta vette észre, hogy valami nincs rendben

Dani időközben megismerkedett Gittával. Amikor kapcsolatuk komolyabbra fordult, és kezdték együtt tölteni az éjszakákat, a lány hamar megtapasztalta Dani elképesztően hangos horkolását is. Egyik éjszaka azonban szinte villámütésre kinyílt Gitta szeme, és arra lett figyelmes, hogy néma csend lett -Dani nem vesz levegőt.

Hosszú másodperceket várt, és halálra rémült, amiért Dani nem lélegzik.

Aztán nagyjából fél perc elteltével a férfi egy hatalmasat horkantott, levegő után kapott, majd aludt tovább. Gitta először azt hitte, biztosan csak tévesen érzékelte a történteket félálmában, de napokkal később újra megtörtént mindez. Ezt követően elmondta Daninak, hogy több éjszaka is légzéskimaradást tapasztalt nála. A férfi először elviccelte a dolgot, Gitta azonban ragaszkodott hozzá, hogy vizsgáltassa ki magát – az internetet bújva rá is talált a lehetséges magyarázatra.