Az ismert író durván odaszólt Gallusz Niki szerelmének: „Nagyon ijesztően néz ki, konkrétan rosszat álmodtam tőle”

Gallusz Niki és a nála 23 évvel fiatalabb hiphop-előadó, Pazicski Tibor (Tony) kapcsolata nagy visszhangot keltett a médiában. Bár a hazai házasságok csupán 10-15 százalékában idősebb a nő a partnerénél, a pár fittyet hányt a konvenciókra, és elárulták, hogy a közös értékrend és a különleges lelki kapocs sokkal fontosabb a statisztikánál. Tony extrém megjelenése azonban olaj a tűzre, ami újra és újra témát szolgáltat a kritikusoknak, megmondóembereknek. A Bulvárbölcsészek legújabb adásában dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert vették górcső alá az első látásra szokatlan kapcsolatot és szaladtak bele abba a bizonyos erdőbe...
„Azért ítélik meg rosszabbul a kapcsolatukat, mert itt nyilvánvalóan – az életkorukból adódóan – Gallusz Nikinek stabilabb az egzisztenciája, biztosan van saját ingatlana, nyaralója. A pasi meg egy… nem tudom, de nem is érdekel. Láttam, hogy szinte nincs is arca, mert össze van tetoválva. Nagyon ijesztően néz ki, konkrétan rosszat álmodtam tőle”– fakadt ki dr. Spira Eszter Mirjam. Az elemzés során a tradicionális szerepek és az anyagi különbségek témakörét is érintették.
Ha a nő keres többet, ha ő áll feljebb a társadalmi ranglétrán, az rossz színben tünteti fel a férfiakat, amit nem viselnek jól. Ebben a patriarchális társadalomban alapelvárás, hogy a férfi a családfenntartó. Ő teremti meg a feltételeket, a nő pedig szül, szoptat, főz, mos, takarít... A folyamat végén pedig pont a női egyenjogúságért kivívott jogok sérülnek
– állapította meg az írónő.
A megszólalás heves reakciókat váltott ki a nézőkből. A videó alatti komment szekcióban sokan túlzónak és személyeskedőnek minősítették az elhangzottakat. „Egy Dr. titulussal rendelkező szakértő valóban ezen a szinten ítélkezik nyilvánosan mások felett?” – tette fel a kérdést az egyik hozzászóló, míg mások a kritika stílusát kérdőjelezték meg.
A tanulság elég egyértelmű: ha egy nő idősebb vagy sikeresebb a párjánál, a közvélemény még mindig azonnal lecsap rájuk. Bár a szakértő elvileg pont a régi beidegződések káros hatásairól beszélt, a túlságosan nyers fogalmazással végül maga is ugyanazokat a skatulyákat nyitotta ki, amiket elemzőként száműznie kellett volna...
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