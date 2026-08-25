Eltűnt személyként keresi a rendőrség Buzsáky Ákost

Buzsáky Ákos augusztus 18-án eltűnt személyként került fel a rendőrségi nyilvántartásba, az egykori magyar válogatott focistát azóta nem látták. A rendőrség hivatalos oldalán tett közzé egy felhívást, amelyből kiderült, hogy a 44 éves egykori sportoló egy héttel ezelőtt tűnt el, és most nagy erőkkel keresik.

Buzsáky Ákost eltűnt személyként tartotta nyilván a rendőrség Fotó: Tumbász Hédi

Buzsáky Ákos az MTK-ban nevelkedett, majd 2002-ben a Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA-kupát nyert. Később Angliában a Plymouth Argyle és a Queens Park Rangers csapatainál szerepelt, végül a Ferencvárosból vonult vissza 2015-ben. Visszavonulása után edzőként és televíziós szakértőként is tevékenykedett.

Buzsáky Ákos szenvedélybetegséggel küzdött

Az egykori labdarúgó pályafutása befejezése után egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy szenvedélybetegséggel küzdött. A Neked könnyű! podcastban elmondta, hogy a profi játékosok élete nagyon fegyelmezett, és amikor ez megszűnik, az ember hajlamos olyan dolgokat kipróbálni, megélni, amelyekre korábban nem volt lehetősége.

Olyan örömforrást találtam az életben, amitől függővé váltam. Milyen függőségek vannak: szerencsejáték, alkohol, drog. Az egyikbe beleestem, amire nem vagyok büszke. Ez része az életemnek, ha tagadnám, vagy meg nem történtté nyilvánítanám azt az időszakot, magamat csapnám be

– mondta korábban a Neked könnyű! podcastban Buzsáky Ákos.