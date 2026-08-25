Ennek nem fognak örülni a rajongók! A Bridgerton-sorozat egyik oszlopos tagja váratlan bejelentést tett

Meglepő változás jön a Bridgerton új évadában: a produkció egyik központi szereplője jóval kevesebbet lesz látható a történetben. Nicola Coughlan, vagyis a sorozat Penelope Featheringtonja megerősítette, hogy bár visszatér az ötödik évadban, de már korántsem olyan meghatározó szerepben, mint az előző szezonokban.
Nicola Coughlan meglepő bejelentést tett a Bridgerton 5. évadával kapcsolatban. A színésznő továbbra is a szereplőgárda tagja marad, azonban Penelope Featherington története háttérbe szorul az új szezonban. Nicola Coughlan szerint ez egy keserédes érzés számára, hiszen hosszú és fontos időszakot töltött a produkcióban, ugyanakkor úgy érzi, hogy a sorozat egyik legnagyobb erőssége éppen az, hogy minden évadban képes új történetre és új szereplőkre helyezni a hangsúlyt.
Kicsit keserédes ez. Úgy érzem, Istenem, milyen fantasztikus időszak volt ez. Szerintem ennek a világnak az a szépsége, hogy folyamatosan megújul. Minden évad egy új történet – mindig más formát ölt.
A változás nem jelenti azt, hogy Penelope Featherington teljesen eltűnik a képernyőről. A jelenlegi információk szerint Nicola Coughlan a Bridgerton 5. évadában is feltűnik majd, ám várhatóan jóval kevesebb epizódban és jelenetben, mint korábban.
A Bridgerton Penelope Featheringtonja különösen összetett utat járt be a sorozatban. A kezdetben félénk, háttérbe húzódó fiatal nő fokozatosan egyre fontosabb szereplővé vált, miközben egy hatalmas titkot is őrzött: ő volt Lady Whistledown, a londoni arisztokrácia botrányait és titkait leleplező névtelen újság szerzője. Ez a kettős élet a sorozat egyik legfontosabb történetszála volt. A harmadik évadban aztán minden megváltozott. Penelope Featherington és Colin Bridgerton kapcsolata került előtérbe, és a történet végül házassággal zárult. A negyedik évadban pedig már csak leszámolt a Lady Whistledown-ként végzett munkájával.
A Netflix korábbi bejelentése szerint az ötödik évad forgatása már zajlik, és a történet új szerelmi szál köré épül. A Bridgerton új évada ezúttal Francesca Stirling és Michaela Stirling kapcsolatára fókuszál. Hannah Dodd és Masali Baduza karakterei kerülnek a történet középpontjába, így a sorozat ismét egy új szerelem köré építi fel a következő szezont. A Bridgerton 5. évada várhatóan 2027-ben érkezik a Netflixre.
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