JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Lajos, Patrícia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennek nem fognak örülni a rajongók! A Bridgerton-sorozat egyik oszlopos tagja váratlan bejelentést tett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bridgerton
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 15:00
NetflixBridgerton családColin BridgertonPenelope FeatheringtonLady WhistledownNicola Coughlan
Nicola Coughlan meglepő bejelentést tett. A Bridgerton-sorozat Penelope Featheringtonja háttérbe szorul és jóval kevesebbet lesz látható az új évadban.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Meglepő változás jön a Bridgerton új évadában: a produkció egyik központi szereplője jóval kevesebbet lesz látható a történetben. Nicola Coughlan, vagyis a sorozat Penelope Featheringtonja megerősítette, hogy bár visszatér az ötödik évadban, de már korántsem olyan meghatározó szerepben, mint az előző szezonokban.

A Bridgerton család egyik főszereplője háttérbe szorul az új évadban.
A Bridgerton-sorozat Penelope Featheringtonja jóval kevesebbet fog szerepelni az 5. évadban
(Fotó: Netflix/Northfoto)
  • Nicola Coughlan váratlan bejelentést tett a Bridgerton folytatásával kapcsolatban
  • A sorozat Penelope Featheringtonja bár még visszatér, de már alig lesz látható az új epizódokban
  • A Bridgerton 5. évada 2027-ben érkezik a Netflixen.

A Bridgerton-sorozat sztárja háttérbe szorul

Nicola Coughlan meglepő bejelentést tett a Bridgerton 5. évadával kapcsolatban. A színésznő továbbra is a szereplőgárda tagja marad, azonban Penelope Featherington története háttérbe szorul az új szezonban. Nicola Coughlan szerint ez egy keserédes érzés számára, hiszen hosszú és fontos időszakot töltött a produkcióban, ugyanakkor úgy érzi, hogy a sorozat egyik legnagyobb erőssége éppen az, hogy minden évadban képes új történetre és új szereplőkre helyezni a hangsúlyt.

Kicsit keserédes ez. Úgy érzem, Istenem, milyen fantasztikus időszak volt ez. Szerintem ennek a világnak az a szépsége, hogy folyamatosan megújul. Minden évad egy új történet – mindig más formát ölt.

A változás nem jelenti azt, hogy Penelope Featherington teljesen eltűnik a képernyőről. A jelenlegi információk szerint Nicola Coughlan a Bridgerton 5. évadában is feltűnik majd, ám várhatóan jóval kevesebb epizódban és jelenetben, mint korábban.

Nicola Coughlan központi szereplője eddig a sorozatnak.
Nicola Coughlan alakította Penelope Featherington és Lady Whistledown karakterét is
(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Penelope Featherington, alias Lady Whistledown

A Bridgerton Penelope Featheringtonja különösen összetett utat járt be a sorozatban. A kezdetben félénk, háttérbe húzódó fiatal nő fokozatosan egyre fontosabb szereplővé vált, miközben egy hatalmas titkot is őrzött: ő volt Lady Whistledown, a londoni arisztokrácia botrányait és titkait leleplező névtelen újság szerzője. Ez a kettős élet a sorozat egyik legfontosabb történetszála volt. A harmadik évadban aztán minden megváltozott. Penelope Featherington és Colin Bridgerton kapcsolata került előtérbe, és a történet végül házassággal zárult. A negyedik évadban pedig már csak leszámolt a Lady Whistledown-ként végzett munkájával.

A Bridgerton sorozat 3. évadában Penelope kapta a központi szerepet.
A Bridgerton sorozat 3. évadában Penelope Featherington és Colin Bridgerton szerelme volt a középpontban
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Hamarosan érkezik a Bridgerton 5. évada

A Netflix korábbi bejelentése szerint az ötödik évad forgatása már zajlik, és a történet új szerelmi szál köré épül. A Bridgerton új évada ezúttal Francesca Stirling és Michaela Stirling kapcsolatára fókuszál. Hannah Dodd és Masali Baduza karakterei kerülnek a történet középpontjába, így a sorozat ismét egy új szerelem köré építi fel a következő szezont. A Bridgerton 5. évada várhatóan 2027-ben érkezik a Netflixre. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu