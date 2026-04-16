Gomba-trip – így emeld új szintre a mentális teljesítményed

A 21. század egyik legégetőbb problémája az úgynevezett „majomagy” jelenség: a közösségi média és a rövid videós tartalmak folyamatos fogyasztása miatt drasztikusan csökken a mély koncentrációra való képességünk. Emellett a magyar társadalom jelentős része küzd krónikus egészségügyi problémákkal, stresszel és alvászavarokkal. Az adaptogén gombák alkalmazása éppen ezekre a kihívásokra jelent természetes megoldást. Nem csupán tüneti kezelést nyújtanak, hanem rendszerszinten támogatják a testet.

Az adaptogén gombák kivonatait a reggeli kávénkba kanalazhatjuk.

Fotó: 123RF

Miért fokozza a mentális teljesítményt az adaptogén gombák alkalmazása?

Az adaptogén gombák olyan különleges gyógygombák, amelyek támogatják a szervezet alkalmazkodását a különböző fizikai és mentális kihívásokhoz, legyen szó stresszről, az immunrendszer gyengüléséről vagy az emésztés egyensúlyáról.

– Sokan próbálkoznak különféle vitaminokkal, azonban az új rutinok kialakítása – például a napi tablettaszedés – gyakran kudarcba fullad, mert elfelejtjük, és a készítmények a fiókok mélyén végzik. Ez a felismerés hívta életre azt a szemléletet, amely a gombák jótékony hatásait egy már meglévő rutinba integrálja, segítve ezzel a szervezet természetes alkalmazkodóképességét – magyarázta Czegle Péter, a SparkUp tulajdonosa, kiemelve, hogy a receptúrák kidolgozása során a legfőbb cél az volt, hogy tudományosan megalapozott választ adjanak a mai kor leggyakoribb panaszaira.

Élelmiszermérnök szakértő választotta ki azt a hat gombafajtát – a cordyceps, a süngomba, a pecsétviaszgomba, a shiitake, a chaga és a király trombitagomba –, amelyek együttes erővel dolgoznak a test és az agyműködés optimalizálásán.

A süngomba kulcsfontosságú a fókusz és a kognitív funkciók javításában, ami a közösségi média okozta figyelemzavaros korszakban felértékelődött. A cordyceps támogatja az oxigénellátást és az állóképességet, segítve a szervezet fizikai és mentális regenerációját. A pecsétviaszgomba, a »halhatatlanság« gombájaként” ismert összetevő a hangulatra és a belső nyugalomra van pozitív hatással. A chaga és shiitake erőteljes antioxidáns és immunerősítő hatásával védi a sejteket a káros külső behatásoktól” – sorolta Czegle Péter.