Gomba-trip – így emeld új szintre a mentális teljesítményed

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:55
Nehezen fókuszálsz, nem tudsz koncentrálni, nyugtalan vagy és állandó fáradtság gyötör? A megoldás az úgynevezett adaptogén gombák alkalmazása lehet, amelyek az állandó digitális zaj, a feszített munkatempó és a krónikus stressz világában is hozzájárulhatnak többek között az immunrendszer védelméhez és a jólléthez.
A 21. század egyik legégetőbb problémája az úgynevezett „majomagy” jelenség: a közösségi média és a rövid videós tartalmak folyamatos fogyasztása miatt drasztikusan csökken a mély koncentrációra való képességünk. Emellett a magyar társadalom jelentős része küzd krónikus egészségügyi problémákkal, stresszel és alvászavarokkal. Az adaptogén gombák alkalmazása éppen ezekre a kihívásokra jelent természetes megoldást. Nem csupán tüneti kezelést nyújtanak, hanem rendszerszinten támogatják a testet.

Adaptogén gombák kivonatai kanalakon
Az adaptogén gombák kivonatait a reggeli kávénkba kanalazhatjuk.
Miért fokozza a mentális teljesítményt az adaptogén gombák alkalmazása?

Az adaptogén gombák olyan különleges gyógygombák, amelyek támogatják a szervezet alkalmazkodását a különböző fizikai és mentális kihívásokhoz, legyen szó stresszről, az immunrendszer gyengüléséről vagy az emésztés egyensúlyáról.

– Sokan próbálkoznak különféle vitaminokkal, azonban az új rutinok kialakítása – például a napi tablettaszedés – gyakran kudarcba fullad, mert elfelejtjük, és a készítmények a fiókok mélyén végzik. Ez a felismerés hívta életre azt a szemléletet, amely a gombák jótékony hatásait egy már meglévő rutinba integrálja, segítve ezzel a szervezet természetes alkalmazkodóképességét – magyarázta Czegle Péter, a SparkUp tulajdonosa, kiemelve, hogy a receptúrák kidolgozása során a legfőbb cél az volt, hogy tudományosan megalapozott választ adjanak a mai kor leggyakoribb panaszaira.

Élelmiszermérnök szakértő választotta ki azt a hat gombafajtát – a cordyceps, a süngomba, a pecsétviaszgomba, a shiitake, a chaga és a király trombitagomba –, amelyek együttes erővel dolgoznak a test és az agyműködés optimalizálásán.

A süngomba kulcsfontosságú a fókusz és a kognitív funkciók javításában, ami a közösségi média okozta figyelemzavaros korszakban felértékelődött. A cordyceps támogatja az oxigénellátást és az állóképességet, segítve a szervezet fizikai és mentális regenerációját. A pecsétviaszgomba, a »halhatatlanság« gombájaként” ismert összetevő a hangulatra és a belső nyugalomra van pozitív hatással. A chaga és shiitake erőteljes antioxidáns és immunerősítő hatásával védi a sejteket a káros külső behatásoktól” – sorolta Czegle Péter.

Jobb mint a koffein

Kutatások és fogyasztói visszajelzések alapján a legnagyobb akadály az egészségmegőrzésben a következetesség hiánya. Emellett sok kávéfogyasztó ismeri azt a hullámvölgyet, amikor a reggeli fekete utáni energiaszint hirtelen megemelkedik, majd visszaesik.

– A gombakivonatok használatával ez a hatás elkerülhető. Az adaptogének kiegyensúlyozottabb és hosszabb ideig tartó energiát biztosítanak, elkerülve a hagyományos kávénál tapasztalható idegességet vagy a hirtelen fáradtságot. A célunk az volt, hogy ne kelljen új szokásokat kényszeríteni az emberekre. A kávé a legtöbbünk reggeli rutinjának elengedhetetlen szereplője. A koncepciónk a gombák jótékony hatásait a már meglévő napi rituáléba, a kávézásba integrálja a különféle gombakivonatok kávéhoz adásával” – magyarázta a kereskedő. Hozzátette: az általuk alkalmazott gombakivonatok sokkal hatékonyabb és gyorsabb felszívódást tesznek lehetővé, mint a porított gombák vagy a tabletták.

Szakértőnk szerint ráadásul a gombák hatása kiegyenlíti a koffein negatívumait: nincs remegés vagy hirtelen energiazuhanás, csak tartós fókusz és éberség

– tette hozzá. A 100% organikus, adalékanyag-mentes összetétel garantálja, hogy a szervezet csak a tiszta természet erejével találkozzon. – Küldetésünk, hogy az egészségtudatos vásárlók mellett a fiatalabb generációk számára is elérhetővé tegyük a természetes teljesítményfokozást és a stresszmentes mindennapokat szintetikus anyagok és adalékok nélkül.”

