Celine Dion stiff-person szindrómájáról vallott: 17 évig nem tudta, mi a baja

A My heart will go on énekesnője csak évekkel később kapott választ azokra a tünetekre, amelyek hosszú időn át fokozatosan nehezítették meg az életét. Celine Dion a stiff-person szindróma jeleit már 17 évvel a hivatalos diagnózis előtt tapasztalta, miközben egyre komolyabb fájdalmakkal és izomgörcsökkel kellett együtt élnie. Volt, hogy már járni is alig tudott és Valiumra volt szüksége ahhoz, hogy a mindennapi dolgait el tudja végezni.
Celine Dion a Harper's BAZAARnak adott legutóbbi interjújában őszintén vallott a stiff-person szindrómájáról. Állítása szerint a tünetei nem néhány hónappal vagy közvetlenül a diagnózis előtt jelentkeztek, hanem már körülbelül 17 évvel korábban. Hosszú időn keresztül nem tudta, pontosan mi okozza a panaszait. A betegséget ugyanis rendkívül nehéz felismerni és a tünetek más egészségügyi problémákra is hasonlíthatnak. Az énekesnőnél idővel súlyos izommerevség, fájdalom és görcsök jelentkeztek. Ezek pedig olykor annyira erősek voltak, hogy a mozgását is jelentősen korlátozták. Volt olyan, amikor már a járás is komoly nehézséget okozott számára és nagy adag Valiumot kellett szednie ahhoz, hogy a mindennapi dolgait elvégezhesse.
A stiff-person szindróma végül a karrierjére is súlyos hatással volt. Celine Dion kénytelen volt lemondani koncertjeit, majd a Courage World Tour európai szakaszát is felfüggesztette. A rajongók hosszú éveken át csak ritkán láthatták színpadon, miközben az énekesnő elsősorban a kezelésre és a rehabilitációra koncentrált. A 2024-ben bemutatott I Am: Celine Dion című dokumentumfilmében azonban őszintén megnyílt a küzdelmeiről. Idén pedig végre visszatér egy párizsi koncertsorozattal, ami 2027-ben ér majd véget.
Celine Dion 2022 decemberében hozta nyilvánosságra, hogy stiff-person szindrómával, vagyis merev ember szindrómával diagnosztizálták. A diagnózis ugyanakkor nem jelentette azt, hogy egyszerűen megoldódott volna minden probléma. A kórnak jelenleg nincs végleges gyógymódja, a kezelés elsősorban a tünetek enyhítésére és az életminőség javítására irányul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.