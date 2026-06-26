"Másnaposan forgattunk!" – Titkos részleteket tudtunk meg Frey Timi szülinapjáról

Frey Timi idén igazán emlékezetesre sikerült születésnapot szervezett magának. A népszerű influenszer már korábban is megmutatta követőinek a fényűző ünneplés legjobb pillanatait, most azonban azt is elárulta, milyen hangulat uralkodott valójában a zárt körű partin.

Már nem Frey Timi párja L.L. Junior? A pletykák szerint szakíthatott a sztárpár, eltűntek a közös fotók. Tény: Timi lánytársaságban ünnepelt (Fotó: Markovics Gábor)

Frey Timi exkluzív születésnapjáról mesélt

A bulihelyszín önmagában is lenyűgöző volt, amit a meghívottak személye csak tetőzött.

Nagyon jó volt a születésnap, egy villában tartottuk. Csomó új barátnőm van: Sofi, Cedes, Zsigmond Angi, és mindegyikőjük ott volt. Fiúk nem is voltak, ez inkább olyan buli volt, hogy csak csajok ünnepeltünk engem

– mesélte Timi. Természetesen a közösségi oldalakat elárasztották a bikinis fotók, a közös videók és a gondtalan nyári hangulatot megörökítő felvételek. Az egyik legemlékezetesebb pillanatot kétségkívül Sofi szolgáltatta, aki gondolt egyet, nekifutott, majd ruhástól hatalmas csobbanással vetette magát a medencébe. A történetnek azonban itt még korántsem volt vége.

Sofi egy csobbanással nyitotta meg a bulit (Fotó: Instagram)

Miközben a legtöbben egy ilyen éjszaka után valószínűleg egész nap pihennének, Timiéknek erre esélyük sem volt. Másnap ugyanis már egy újabb fontos program várta őket.

Sofi legújabb videóklipjének forgatását Frey Timi születésnapjával kötötték össze (Fotó: Instagram)

Másnap volt Sofi klipjének a forgatása, és így indul az ő dala, hogy a buli után fekszünk. Az a címe, hogy Tequila. Szóval, konkrétan másnaposan forgattunk

– árulta el Frey Timi nevetve. Úgy tűnik, a lányok között az utóbbi időben valódi barátság alakult ki. Timi szerint már annyira összetartó a csapat, hogy szinte minden fontos eseményen együtt vesznek részt.

Így, hogy jóban vagyunk, meg amúgy is együtt megyünk mindenfelé, ezt ki is használjuk a csajokkal és segítjük egymás karrierjét. Szóval, mindenki szerepel szinte mindenhol. Meg az az igazság, hogy nagyon összeszoktunk!

Ezt pedig saját szemünkkel láthatjuk, hiszen az elmúlt hónapokban valóban egyre többször látható együtt ez a társaság a közösségi média felületeken. Legyen szó utazásról, forgatásról vagy éppen egy spontán kikapcsolódásról, szinte mindig együtt jelenik meg a dream team!