Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
36°C Székesfehérvár

János, Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Másnaposan forgattunk!" – Titkos részleteket tudtunk meg Frey Timi szülinapjáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors luxusvilla
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 26. 16:00
L.L. Juniorszülinapozásbuli
A nyár bulija! Hajnalig tartó ünneplés és videóklip forgatás – Frey Timi 22. születésnapja nem akárhogy zárult. Timi most elárulta lapunknak a részleteket.
Bors
A szerző cikkei

Frey Timi idén igazán emlékezetesre sikerült születésnapot szervezett magának. A népszerű influenszer már korábban is megmutatta követőinek a fényűző ünneplés legjobb pillanatait, most azonban azt is elárulta, milyen hangulat uralkodott valójában a zárt körű partin.

Már nem Frey Timi párja L.L. Junior? A pletykák szerint szakíthatott a sztárpár, eltűntek a közös fotók
Már nem Frey Timi párja L.L. Junior? A pletykák szerint szakíthatott a sztárpár, eltűntek a közös fotók. Tény: Timi lánytársaságban ünnepelt (Fotó: Markovics Gábor)

Frey Timi exkluzív születésnapjáról mesélt

A bulihelyszín önmagában is lenyűgöző volt, amit a meghívottak személye csak tetőzött.

Nagyon jó volt a születésnap, egy villában tartottuk. Csomó új barátnőm van: Sofi, Cedes, Zsigmond Angi, és mindegyikőjük ott volt. Fiúk nem is voltak, ez inkább olyan buli volt, hogy csak csajok ünnepeltünk engem

– mesélte Timi. Természetesen a közösségi oldalakat elárasztották a bikinis fotók, a közös videók és a gondtalan nyári hangulatot megörökítő felvételek. Az egyik legemlékezetesebb pillanatot kétségkívül Sofi szolgáltatta, aki gondolt egyet, nekifutott, majd ruhástól hatalmas csobbanással vetette magát a medencébe. A történetnek azonban itt még korántsem volt vége.

Sofi ruhástól ugrott a medencébe.
Sofi egy csobbanással nyitotta meg a bulit (Fotó: Instagram)

Miközben a legtöbben egy ilyen éjszaka után valószínűleg egész nap pihennének, Timiéknek erre esélyük sem volt. Másnap ugyanis már egy újabb fontos program várta őket.

Sofiék este a vízparton forgatták a legújabb videóklipet.
Sofi legújabb videóklipjének forgatását Frey Timi születésnapjával kötötték össze (Fotó: Instagram)

Másnap volt Sofi klipjének a forgatása, és így indul az ő dala, hogy a buli után fekszünk. Az a címe, hogy Tequila. Szóval, konkrétan másnaposan forgattunk

 – árulta el Frey Timi nevetve. Úgy tűnik, a lányok között az utóbbi időben valódi barátság alakult ki. Timi szerint már annyira összetartó a csapat, hogy szinte minden fontos eseményen együtt vesznek részt.

Így, hogy jóban vagyunk, meg amúgy is együtt megyünk mindenfelé, ezt ki is használjuk a csajokkal és segítjük egymás karrierjét. Szóval, mindenki szerepel szinte mindenhol. Meg az az igazság, hogy nagyon összeszoktunk!

Ezt pedig saját szemünkkel láthatjuk, hiszen az elmúlt hónapokban valóban egyre többször látható együtt ez a társaság a közösségi média felületeken. Legyen szó utazásról, forgatásról vagy éppen egy spontán kikapcsolódásról, szinte mindig együtt jelenik meg a dream team!

@borsonline

Szakított LL.Junior és Frey Timi? A rapper és a táncos kapcsolata kezdetben eléggé viharos volt, de pár hónapja rendeződött a viszony. Vagyis úgy tűnt. Szerelmes posztok, forró csókok, összeköltözés, volt itt minden. Na de a háttérben úgy tűnik mégis csak gyűltek a viharfelhők. #bors #lljunior #freytimi #szakitas #balhe

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu