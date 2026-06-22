Ez a 3 csillagjegy a legborzalmasabb meny a horoszkóp szerint – Próbára teszi az anyósa türelmét

Állandó feszültség, összetűzések és egy szúrós szempár, amiről tudod, hogy egy kanál vízben is képes lenne megfojtani. A horoszkóp szerint ezzel a három csillagjeggyel járnak a legrosszabbul az anyósok. Velük a konfliktus borítékolható. Vajon a te gyermeked szíve választottja köztük van?

Ebből a 3 csillagjegyből lesz a legborzalmasabb meny a horoszkóp szerint.

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Egyik anyós-meny kapcsolat sem egyszerű.

3 csillagjegy azonban versenyt űz a családi feszültségkeltésből.

Nehéz természetük van.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb meny

Oroszlán csillagjegy

Egy Oroszlán számára a családi fészek rendkívül fontos. Az ő királysága, területe, amit mindenáron védelmez a betolakodóktól. Ha bárkinél úgy érzi, megpróbálja átvenni az irányítást, a csillagjegyben azonnal felmegy a pumpa. Nagyon rosszul viseli, ha az anyósa bármilyen jó tanáccsal szeretne szolgálni, ezért inkább úgy tesz, mintha pontosan tudná az elhangzott információkat. Vagy épp ellenkezőleg: teljes badarságnak gondolja őket.

Az Oroszlán ráadásul nem felejti el, ha valaha valaki egy kritikus megjegyzést mert tenni rá, a viselkedésére vagy bármire, amihez köze van. Ő sem szeretne mindenáron családi konfliktusokat, de rendkívül érzékeny arra, ha valaki átlépi a határait.

Szűz csillagjegy

A Szűz jegyű meny nem egyszerű eset. Állandóan belső szemei előtt csekkolgat egy ellenőrző listát. Vagy inkább tízet. Pontos elvárásai és igényei vannak anyósa felé is, amiknek nem egyszerű megfelelni. Legalábbis egy halandó ember számára. Ráadásul, ha valaki nem felel meg az egyik pontjának, azt nem is akarja magában tartani.

Az anyósoknak egy Szűzzel nem valószínű, hogy nagy csetepatéik lesznek, de a véget nem érő szócsatákkal mindenképp érdemes számolni. A Szűz menyek menüjén a:

ki csinálja jobban a krumplifőzeléket,

hogyan kell helyesen kitakarítani a sütőt,

kinél szerveződjön a családi karácsony,

és a klasszikus: ki ért jobban a gyerekneveléshez

fogások mind megtalálhatóak lesznek. Hogy az anyós kér-e belőlük repetát? Az nem döntés kérdése.

Kos csillagjegy

A Kos nem az udvariasság iskolapéldája. Ha az anyósa megsérti, ő nem fogja lenyelni, ami benne van. Ha a csillagjegynek valami nem a szája íze szerint történik, ő azonnal, kíméletlen őszinteséggel közölni fogja elégedetlenségét. Ezért a Kossal kialakulhatnak az egész estés családi filmekből ismerős drámai, kiabálással és csapkodással megbolondított veszekedések.