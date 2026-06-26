"Nem létezik, hogy ezek az eredmények helyesek" – még az orvosokat is sokkolta a családanya betegsége

Egy pillanat alatt vett 180 fokos fordulatot egy kétgyermekes édesanya élete, aki mindössze egy horzsolás miatt kért orvosi segítséget. Amikor azonban kivizsgálták, kiderült: a veséje már alig működik. És sajnos még nem is ez volt a legelkeserítőbb diagnózis.

Egyetlen horzsolással kezdődött az édesanya kálváriája

Fotó: Northfoto

Horzsolásból rákkezelés

A 45 éves brit kétgyermekes anyuka, Katie Haywood eleinte maga sem hitte, hogy komolyabb baja lenne. Ugyan érzékelt különféle tüneteket, ezeket azonban mind annak tudta be, hogy igen leterhelt életet élt: nővérként dolgozott, emellett hetente kétszer jógát tanított, valamint futballozott is. A Wolverhamptonban élő nő még akkor is inkább B12-vitaminhiányra gyanakodott, amikor a karján egy horzsolás nem akart begyógyulni, sőt, arra sem igazán emlékezett, hol sérült meg. Azt hitte, foci közben könyökölt valaki bele, azonban miután nem akart múlni a folt, orvoshoz fordult. Miután megcsinálták az első vértesztet, egy órával később újabbat rendeltek el, mondván "nem létezik, hogy ezek az eredmények helyesek".

Sajnos azonban azok voltak. Az édesanya veséje szinte nem is működött már. Haza sem mehetett, ugyanis megkezdődtek a további kivizsgálások, melynek végére megszületett a sokkoló diagnózis: myeloma multiplex, mely az immunrendszer plazmasejtjeinek (ellenanyagokat termelő fehérvérsejtjeinek) rosszindulatú daganatos megbetegedése.

Sötét helyre kerülsz, amikor azt gondolod: meg fogok halni? Azt gondolod: hogy mondom el a gyermekeimnek? Megszakad a szíved értük

– magyarázta Katie a The Sun oldalának, hozzátéve: gyakorlatilag az utolsó pillanatban fordult orvoshoz.

"Azt mondták, egy hét, és összeestem volna, és akkor vészhelyzetként hoznak be. A legnehezebb az volt, hogy másnap lett volna a kislányom születésnapja."

Az édesanya azt is felfedte: amire kiderült, a szervezete már egy vagy talán két éve harcolhatott észrevétlen a vérrákkal. Szerencsére azóta a kezeléseknek hála sikerült leküzdenie a kórt, ami remisszióba került, sajnos azonban nem tűnt el nyom nélkül. "Még mindig nagyon távol vagyok bármilyen normalitástól, de már reménykedem a jövőben" – árulta el, kiemelve: a veseműködése még most is nagyon rossz, ráadásul a kezelések miatt a menopauza tünetei is megjelentek nála.