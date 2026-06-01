Vásárlási etikett: 9 baki, amit jobb, ha nem követünk el egy üzletben

Életünk különféle területeit szabályok keretezik, nem kivétel ez alól a vásárlás sem, ahol szintén létezik az illem, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Udvariassággal, figyelmességgel és kedvességgel, vagyis az alapvető emberi hozzáállással ugyanis nemcsak a saját, de mások napjait is jobbá tehetjük. Egyebek mellett ezért is tanácsos betartani a vásárlási etikett íratlan szabályait.
1. Ne maradjon el a köszönés
Akármennyire is elfoglalnak bennünket a gondolataink, amikor belépünk az üzlet ajtaján, ne felejtsünk el köszönni az eladóknak. Ez a gesztus többet számít, mint gondolnánk.
2. Tegyük vissza a helyére
Bármilyen üzletben is járunk, megeshet, hogy valamit mégsem akarunk megvenni. Ám illetlenség csak úgy bárhol letenni a terméket, hiszen ezzel sok plusz munkát okozunk az üzlet dolgozóinak.
3. Hajtogassunk össze mindent
Természetes, hogy egy ruhaüzletben széthajtogatunk egy-egy darabot, hogy jobban megnézzük, vagy esetleg felpróbáljuk, de ügyeljünk rá, hogy ha mégsem tetszik, akkor ne csak úgy ledobjuk az asztalra vagy a polcra.
4. Csak azt próbáljuk ki, amit szabad
Bátran kísérletezzünk a drogériákban, vagy a hipermarketek kozmetikai részlegén kitett mintadarabokkal, azonban ami a teszterek mögött a polcon van, azokat ne nyissuk ki, ne használjuk.
5. Tilos az üzletben csillapítani az éhséget
Még az élelmiszerüzletekben sem nézik jó szemmel, ha besétálunk egy itallal vagy szendviccsel a kezünkben, ruházati üzletekből pedig meglehet, hogy kizavarnak bennünket. Ugyanis ha kiömlik, és rácsöppen valami a termékekre, akár tönkre is mehet az áru.
6. Tegyük el a mobiltelefont
Ne időzítsük a hosszú telefonbeszélgetéseket a kasszánál várakozás idejére. Ha esetleg vonalban is vagyunk valakivel, legkésőbb akkor tegyük le, amikor sorra kerülünk.
7. Hagyjunk belőle másoknak is
Számos hipermarketben találkozhatunk kóstolópultokkal: egy-két finomság jól tud esni vásárlás közben, de óriási illetlenség mindent megenni, ami előttünk van.
8. Toljuk a helyére
A parkoló közepén hagyott bevásárlókocsival nemcsak az üzlet dolgozóinak okozunk kellemetlenségeket, de a többi vásárlónak is, akik szeretnének leparkolni.
9. Haladjunk, ne tartsuk fel a sort
Mindenkivel megesik, hogy akkor jut eszébe, hogy elfelejtett valamit, amikor már kipakolta a nagy bevásárlást a kasszaszalagra. Ilyenkor csak akkor szaladjunk vissza a sorok közé a termékért, ha tudjuk, hogy vissza is érünk, mire sorra kerülünk.
