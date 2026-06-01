Felrobbansz a munkahelyi stressztől? Ez a 2 feszültségoldó rituálé kisöpri a rossz gondolatokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 09:45
Különös dolgot művelnek világszerte az emberek a melójukban. Habár a munkahelyi stressz sokunkat képes padlóra küldeni, egyre többen alkalmazzák a stresszoldás két forradalmi módszerét. Mutatjuk, melyek ezek!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A stressz tünetei közé tartozik az izzadt tenyér, a magas vérnyomás és a légszomj.
  • A munkában akár pánikhelyzet is felléphet, ami hiperfókusszal, jegyzeteléssel csökkenthető.
  • A másik módszer egy rituális mozdulatsor, amelyet háromszor kell egymás után alkalmazni.

Nem babona, még csak nem is spirituális őrület az a két stresszoldó technika, amelyet már ezrek alkalmaznak, amióta egy harvardi professzor és egy kutatócsoport is megosztotta a megfigyeléseit. Nem véletlen, hogy ekkora az érdeklődés a módszerek iránt, hiszen a mentális egészségünket nagyban kikezdheti a munkahelyi stressz. Ezt megelőzendő mi is elhoztuk a stresszoldás két forradalmi lehetőségét, amelyeket te is könnyedén elsajátíthatsz.

Stresszoldás egy új módszerét alkalmazó ideges férfi a számítógépe előtt görnyedve
A stresszoldás két forradalmi módszeréről rántották le a leplet. Illusztráció: Unsplash

Mit tehetünk a stressz ellen?

Van, aki szorongás elleni gyógyszerekre esküszik, más egy jó terapeuta mellett teszi le a voksát, de olyan is akad, aki a lehető legrosszabbat teszi: magába zárja a gondjait, otthon és a munkahelyén is csak nyel és nyel, mosolyog, majd robban a bomba, és a stressz fizikai tüneteket okoz nála:

  • izzad a tenyere, 
  • szaporán ver a szíve, 
  • és légszomjjal küzd.

Ebből a helyzetből nehéz kikerülni, azonban Michael Norton, a világhírű Harvard Business School professzora, valamint egy kutatás szerint két módszer is létezik arra, hogy gyorsan és hatékonyan csökkentsük a stresszt.

Ha eddig téged is pánik és önbizalomhiány gyötört, gyógyszeres kezelések felé kacsintottál, végső kétségbeesésedben pedig a metamorf masszázs is felmerült benned, akkor most állj meg egy pillanatra és figyel jól: Norton professzor szerint egyetlen „sötét” rituálé is segíthet legyőzni a munkahelyi stresszt, és fegyver lehet az otthoni, magány okozta szorongás ellen is.

Stresszoldás rituáléval

A professzor a saját stresszoldó gyakorlatát osztotta meg nemrég a nagyérdeművel. Mint kiderült, évtizedek óta alkalmazza a számára bevált önnyugtató módszert az előadásai előtt, hogy ne izguljon, amikor kiáll a piedesztálra.

A technika lényege, hogy az előadás előtti fél órában magára zárja az ajtót és fel-alá járkál egy ideig a sötétben, majd szigorúan sárga papírra, egy 25 éves fekete mappában vázolja fel terveit. 

Stresszes és kiszámíthatatlan helyzetekben az emberi agy kapaszkodót keres. Ami ilyenkor sokat segíthet, hogy rendezed a gondolataidat egy papíron, és csak arra fókuszálsz

– magyarázta a szakértő.

Nyugtató mozdulat

A másik módszer még ennél is egyszerűbb. Kutatók elképesztő kísérletet végeztek: arra kértek meg embereket, hogy egy héten át mindennap végezzenek el egy egyszerű mozdulatsort. Ez a következő:

  1. Szorítsd az ökleid a mellkasodhoz.
  2. Lassan emeld azokat a fejed fölé, közben vegyél mély levegőt.
  3. Ereszd le a kezeid és fújd ki a levegőt a szádon.
  4. Ismételd meg ezt háromszor.

A kutatásban részt vevőket ezután tesztelték: hihetetlenül nehéz feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek esetében borítékolható volt a hiba. Az agyi aktivitást vizsgálva kiderült: azok, akik a mozdulatsort elvégezték, sokkal kevésbé élték meg kudarcként az elhibázott feladatokat. Az agyuknak az a központja, amely a hibák utáni pánikért felelős, egyszerűen elcsendesedett.

(Pscichology Today)

