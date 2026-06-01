Lábfájásra panaszkodott a négygyermekes apa, de rettenetes diagnózis rejtőzött a háttérben

Rémes tragédia történt az angliai Lancasterben: a 33 éves apa, Joe Till életét vesztette, miután a kezdetben isiásznak gondolt panaszai mögött valójában egy rendkívül agresszív daganatos betegség húzódott meg.

Az apa állapota egyre rosszabbá vált.

Az apa négy gyermeket hagyott hátra

A négygyermekes családapa 2024-ben kezdett erős lábfájdalmakra panaszkodni. Többször is felkereste a helyi egészségügyi központokat, ahol először isiászt állapítottak meg nála. Állapota ezután is folyamatosan romlott és egy idő után már a lépcsőn sem tudott felmenni.

A további vizsgálatok végül 2024 júliusában lesújtó diagnózist hoztak: Joe-nál negyedik stádiumú diffúz nagy B-sejtes limfómát, a vérdaganat egy agresszív formáját mutatták ki. A sportos életmódot folytató, edzőterembe járó és túrázást kedvelő férfi ezt követően hónapokon át kemény kezeléseken esett át. A betegséggel vívott harca során fokozatosan elveszítette mozgásképességét a vállától lefelé.

Bár voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy a kezelések hatásosak lehetnek, a daganat később visszatért. 2026. február 9-én Joe azt a hírt kapta orvosaitól, hogy az egészségügyi rendszer már nem tud további kezelést biztosítani számára. A család ezt követően adománygyűjtést indított, hogy magánkezelésekre és a családi otthon biztosítására gyűjtsenek pénzt felesége, Emma és négy gyermekük számára. Joe azonban végül 2026. május 17-én elveszítette a harcot a betegséggel szemben.

A család az oldalon közzétett közleményben úgy fogalmazott, hogy Joe hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött egészen az utolsó pillanatig. Hozzátették, hogy a férfi azt szerette volna, ha az emberek nem gyásznapként, hanem életének ünnepléseként emlékeznek rá. Temetését május 29-én tartották. Az adománygyűjtés során már több mint 13 700 font gyűlt össze a kitűzött 30 ezer fontos célból, írja a Mirror.