BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lábfájásra panaszkodott a négygyermekes apa, de rettenetes diagnózis rejtőzött a háttérben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors apa
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 10:30
betegségrák
A család megtört. Az apa nem tudta legyőzni a betegséget.

Rémes tragédia történt az angliai Lancasterben: a 33 éves apa, Joe Till életét vesztette, miután a kezdetben isiásznak gondolt panaszai mögött valójában egy rendkívül agresszív daganatos betegség húzódott meg.

Az apa állapota egyre rosszabbá vált.
Az apa állapota egyre rosszabbá vált.
Forrás: GoFundMe/Joseph Till

Az apa négy gyermeket hagyott hátra

A négygyermekes családapa 2024-ben kezdett erős lábfájdalmakra panaszkodni. Többször is felkereste a helyi egészségügyi központokat, ahol először isiászt állapítottak meg nála. Állapota ezután is folyamatosan romlott és egy idő után már a lépcsőn sem tudott felmenni.

A további vizsgálatok végül 2024 júliusában lesújtó diagnózist hoztak: Joe-nál negyedik stádiumú diffúz nagy B-sejtes limfómát, a vérdaganat egy agresszív formáját mutatták ki. A sportos életmódot folytató, edzőterembe járó és túrázást kedvelő férfi ezt követően hónapokon át kemény kezeléseken esett át. A betegséggel vívott harca során fokozatosan elveszítette mozgásképességét a vállától lefelé.

Bár voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy a kezelések hatásosak lehetnek, a daganat később visszatért. 2026. február 9-én Joe azt a hírt kapta orvosaitól, hogy az egészségügyi rendszer már nem tud további kezelést biztosítani számára. A család ezt követően adománygyűjtést indított, hogy magánkezelésekre és a családi otthon biztosítására gyűjtsenek pénzt felesége, Emma és négy gyermekük számára. Joe azonban végül 2026. május 17-én elveszítette a harcot a betegséggel szemben.

A család az oldalon közzétett közleményben úgy fogalmazott, hogy Joe hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött egészen az utolsó pillanatig. Hozzátették, hogy a férfi azt szerette volna, ha az emberek nem gyásznapként, hanem életének ünnepléseként emlékeznek rá. Temetését május 29-én tartották. Az adománygyűjtés során már több mint 13 700 font gyűlt össze a kitűzött 30 ezer fontos célból, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu