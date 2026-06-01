"Álmodj szépeket, apa!" - Lánya jelentette be a szomorú hírt, elhunyt az egykori gyereksztár

Nemrég jelentették be a szomorú hírt, hogy az egykori gyereksztár, Foster Sylvers 64 éves korában elhunyt. A zenész az 1970-es években vált híressé családtagjaival, a The Sylvers nevű együttesükkel.

Testvére, Leon Sylvers III is megerősítette, hogy Foster hospice ellátásban hunyta le örökre a szemét, miután 4. stádiumú hasnyálmirigyrákkal küzdött. Halála után a lánya, Erin egy, a Facebookra feltöltött fotóval és az alábbi üzenettel búcsúzott:

Álmodj szépeket, apa! Nagyon szeretlek.

Foster a családi zenekar basszusgitárosa volt, akinek olyan slágerek köszönhetők, mint a Boogie Fever, a Fool's Paradise és a Hot Line. Az együttesként töltött idejük alatt a testvérek 10 albumot készítettek, amelyek mindegyike az 1970-es években jelent meg, és gyakran hasonlították őket a Jackson családhoz. A debütáló album, amelyen Foster is szerepelt, egy szólólemez volt, amit a testvérével, Leonnal készített, és 1973-ban jelent meg, amikor még csak tízéves volt. Hírnevének köszönhetően a zenész később olyan amerikai televíziós műsorokban szerepelt, mint az American Bandstand és a Soul Train.

Foster két évvel később csatlakozott a családi zenekarhoz, és fivérével, Edmunddal együtt énekelt az 1976-os, listavezető Boogie Fever című lemezükön. Az 1980-as évekre a banda úgy döntött, új irányt vesz, hogy lépést tartson az évtized zenei átalakulásával, így Foster vállalta el az énekesi pozíciót az 1981-es sikerlemezükön, a Come Back Lover, Come Back-en. A zenekar négy évvel később hivatalosan is feloszlott, majd ezt követően Foster 1989-ben elindította saját zenekarát, a Hy-Tech-et: a legsikeresebb daluk az 1975 novemberében megjelent Boogie Fever volt.

A zenész halála mélyen megrázta a rajongókat, csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások a közösségi médiában.

Nyugodj békében, hatalmas tehetség voltál a testvéreiddel együtt, soha nem fogunk elfelejteni!

- írta az egyikük, a Daily Star beszámolója szerint.








