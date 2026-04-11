Rejtélyes járvány a takaró alatt: huszonéves fiatalok férfiasságát támadja a kék kór

Erekciós problémákkal küzd egy több 20 és 30 év közötti férfi.

Csak az Egyesült Államokban praxisonként legalább két fiatal keres fel urológust minden héten, mert nem tud teljesíteni az ágyban.

Egy rejtélyesnek tűnő, úgynevezett kék kór áll a háttérben: a közösségi média és a pornó.

Amikor a fantázia testet ölt, és kiélnénk a vágyainkat a hálószobában, néha porszem kerülhet a szexualitás szilajon pörgő gépezetébe. A kék kór súlyos merevedési zavarokat okozhat, aminek következtében a szex és mámor időszaka sok 20-as, 30-as éveiben járó férfinál véget ér.

A fiatalok népkórja: a merevedési zavar

A merevedési zavar tünetei jellemzően a 45 és idősebb korosztálynál jelentkeznek. A háttérben többek között

cukorbetegség,

elhízás,

magas vérnyomás,

szív- és érrendszeri

betegségek állnak, de a dohányzás, a szerhasználat és a rossz táplálkozás is képes akadályozni a merevedést. Szinte hihetetlen, de újabban arról sikoltoznak a számok, hogy milyen sok 20-as, 30-as éveiben járó férfi fordul kétségbeesetten egészségügyi szakemberhez hasonló probléma miatt.

– Egyértelműen azt látjuk, hogy az érintett korosztály egyre jobban aggódik merevedési gondok miatt – mondta a New York Postnak dr. Lane Palmer, a New Hyde Park-i Northwell Cohen Gyermekgyógyászati ​​Központ gyermekurológiai osztályának vezetője, hozzátéve: hetente legalább kétszer kopogtat be az ajtójukon egy-egy fiatal erekciós panaszokkal. Számos vizsgálatot elvégeznek rajtuk ilyenkor, ám a diagnózis előtt értetlenül állnak a páciensek, hiszen gyógyszeres kezelésre általában nincs szükségük, makk egészségesek.

A kék kór a merevedési zavar oka

A szakemberek meglepő diagnózisa a legtöbb esetben az úgynevezett kék kór, ami a túlzott pornónézést és közösségimédia-használatot takarja. A legfrissebb tanulmányok szerint ez a kettő együtt fejt ki negatív hatást a férfiakra stressz és szorongás formájában, aminek következtében alulteljesítenek az ágyban.

Ezenkívül a chatelési és beszélgetési kultúránk is annyira átalakult, hogy képes hátrányosan befolyásolni a szexuális életünket: a különböző szexuális töltetű üzenetek szintén fokozhatják a szexuális szorongást.

Az Egyesült Államokban a 18 és 25 év közötti fiatal felnőttek 57 százaléka, míg a hasonló korú európaiak 75 százaléka legalább havi egyszer néz pornót. Egy felmérés szerint a Z generáció kétharmada már 16 éves kora előtt elkezd felnőttfilmeket fogyasztani, amelyek ideje korán rossz képet alakítanak ki bennük az egészséges szexről. Később akarva akaratlanul a látottakat próbálják érvényesíteni az ágyban.

Kutatások szerint a fiatal férfiaknál nem merül fel erekciós probléma reggel vagy maszturbálás közben, ám ha rendszeresen pornónézésben lelik az örömüket, akkor a tényleges testi örömök pillanatában a férfiasságuk nem engedelmeskedik nekik.

– A pornográfia gyakran a szexualitás eltúlzása. A mesterséges intelligenciával ki tudja, milyen képeket és üzeneteket fognak létrehozni, és ez csak még több szorongást és aggodalmat fog kelteni – hívta fel a figyelmet dr. Lane Palmer, rámutatva, hogy a legnagyobb szorongást az a kétely kelti a fiatalokban, hogy teljesíteni tudják-e azt, amit a felnőttfilmekben látnak.

Ha ideges vagy amiatt, hogy erekciód legyen, adrenalint fogsz kiválasztani, ami rontja a merevedést

– tette hozzá dr. Joel Hillelsohn urológus.