Rejtélyes járvány a takaró alatt: huszonéves fiatalok férfiasságát támadja a kék kór

Amikor a fantázia testet ölt, és kiélnénk a vágyainkat a hálószobában, néha porszem kerülhet a szexualitás szilajon pörgő gépezetébe. A kék kór súlyos merevedési zavarokat okozhat, aminek következtében a szex és mámor időszaka sok 20-as, 30-as éveiben járó férfinál véget ér.
A merevedési zavar tünetei jellemzően a 45 és idősebb korosztálynál jelentkeznek. A háttérben többek között
betegségek állnak, de a dohányzás, a szerhasználat és a rossz táplálkozás is képes akadályozni a merevedést. Szinte hihetetlen, de újabban arról sikoltoznak a számok, hogy milyen sok 20-as, 30-as éveiben járó férfi fordul kétségbeesetten egészségügyi szakemberhez hasonló probléma miatt.
– Egyértelműen azt látjuk, hogy az érintett korosztály egyre jobban aggódik merevedési gondok miatt – mondta a New York Postnak dr. Lane Palmer, a New Hyde Park-i Northwell Cohen Gyermekgyógyászati Központ gyermekurológiai osztályának vezetője, hozzátéve: hetente legalább kétszer kopogtat be az ajtójukon egy-egy fiatal erekciós panaszokkal. Számos vizsgálatot elvégeznek rajtuk ilyenkor, ám a diagnózis előtt értetlenül állnak a páciensek, hiszen gyógyszeres kezelésre általában nincs szükségük, makk egészségesek.
A szakemberek meglepő diagnózisa a legtöbb esetben az úgynevezett kék kór, ami a túlzott pornónézést és közösségimédia-használatot takarja. A legfrissebb tanulmányok szerint ez a kettő együtt fejt ki negatív hatást a férfiakra stressz és szorongás formájában, aminek következtében alulteljesítenek az ágyban.
Ezenkívül a chatelési és beszélgetési kultúránk is annyira átalakult, hogy képes hátrányosan befolyásolni a szexuális életünket: a különböző szexuális töltetű üzenetek szintén fokozhatják a szexuális szorongást.
Az Egyesült Államokban a 18 és 25 év közötti fiatal felnőttek 57 százaléka, míg a hasonló korú európaiak 75 százaléka legalább havi egyszer néz pornót. Egy felmérés szerint a Z generáció kétharmada már 16 éves kora előtt elkezd felnőttfilmeket fogyasztani, amelyek ideje korán rossz képet alakítanak ki bennük az egészséges szexről. Később akarva akaratlanul a látottakat próbálják érvényesíteni az ágyban.
Kutatások szerint a fiatal férfiaknál nem merül fel erekciós probléma reggel vagy maszturbálás közben, ám ha rendszeresen pornónézésben lelik az örömüket, akkor a tényleges testi örömök pillanatában a férfiasságuk nem engedelmeskedik nekik.
– A pornográfia gyakran a szexualitás eltúlzása. A mesterséges intelligenciával ki tudja, milyen képeket és üzeneteket fognak létrehozni, és ez csak még több szorongást és aggodalmat fog kelteni – hívta fel a figyelmet dr. Lane Palmer, rámutatva, hogy a legnagyobb szorongást az a kétely kelti a fiatalokban, hogy teljesíteni tudják-e azt, amit a felnőttfilmekben látnak.
Ha ideges vagy amiatt, hogy erekciód legyen, adrenalint fogsz kiválasztani, ami rontja a merevedést
– tette hozzá dr. Joel Hillelsohn urológus.
