"Többet érdemelt volna" - Gyászol Sárközi Ákos, feketébe borult a sztárséf közösségi oldala

Szomorú hírt jelentett be a minap Sárközi Ákos. A sztárséf és felesége, Sárközi Éva köztudottan rajonganak a kutyákért, gyakran vesznek részt kutyás programokon és képzéseken is. Nemrég azonban feketébe borult Sárközi Ákos közösségi oldala, miután egy súlyos vesebetegség következtében elpusztult a kiskutyájuk.

Elenára valódi családtagként tekintettek, éppen ezért is viselte meg a séfet és a festőművészt, hogy most el kellett búcsúzniuk a kedvencüktől. Ákos néhány fotóval és fekete szíves emojikkal, míg Éva egy fájó vallomással jelentkezett a közösségi médiában, a tragédiát követően - vette észre a Blikk.

Elena: 2021.03.04. – 2026.05.30. A szívünk megszakad, hogy ilyen hirtelen kellett elengednünk Téged.

Még mindig felfoghatatlan, hogy nem vagy velünk. Te voltál a világ legkedvesebb lelkű kutyusa. Öt rövid év jutott nekünk Veled, de minden egyes nap ajándék volt. Köszönjük a szeretetet, az örömöt, amit adtál nekünk. Mindig a családunk része maradsz. Mindig velünk leszel. Hiányzol kimondhatatlanul. Szeretünk örökké. A fájdalom mellett egy mérhetetlen dühöt is érzek! Mert Elenánál egy genetikai eredetű, súlyos vesebetegség állt a háttérben. Ez a betegség hosszú ideig teljesen tünetmentes, ezért semmi nem utal arra, hogy baj van. Mire az első tünetek megjelentek, a vesék működése már súlyosan károsodtak. Elena többet érdemelt volna

- írta a festőművész.