Kovács Gyopár megtanulta kizárni a támadásokat: „A szorongást már egészséges szinten kezelem”

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 10:15
Kovács Gyopár
Színészként lehetetlen elkerülni mások ítéletét. A legnagyobb feladat mégis az Kovács Gyopár számára, hogy az ember megtanulja nem magára venni a sértő kritikát.

A nézői elvárások természetesen hatással vannak a gyönyörű színésznőre is. Kovács Gyopár tudja jól: egyetlen alakítás alapján örök nyomot hagyhat az emberekben.

Legénybúcsú c. film díszbemutatója - a film szereplői és alkotói Kovács Gyopár
Színészként két és fél órám van bebizonyítani a nézőnek, hogy tehetséges vagyok. Nagy felelősség és éppen ezért komoly feszültségforrás, hogy a közönség rövid idő alatt alkot rólad egy képet, amelyet aztán örökre magával visz

 – vallotta be őszintén a hot! magazinnak Gyopár.

Nagyot mennek a Kovács Gyopár filmek

Idővel azonban sikerült megtalálnia a belső egyensúlyát, és ennek köszönhetően azóta új nézőpontból tekint ezekre a helyzetekre.

„A szorongást ma már egészséges szinten kezelem. Ez annak is köszönhető, hogy rájöttem: ha adnak a szavamra, akkor nem az elvárásokkal kell foglalkoznom, hanem ezt a figyelmet arra kell használnom, hogy értékes üzeneteket adjak át az embereknek. Az önértékelésem szempontjából néha én is összezavarodom”

- tette hozzá a színésznő, aki ugyanakkor nem titkolja, hogy a mindennapokban nem mindig könnyű tisztán látnia magát, bizony vannak pillanatok, amikor meginog az önképe.

Kovács Gyopár Instagramján is megoszt apró szösszeneteket szerepeiből
Kovács Gyopár szerepeiben más nőt alakít, mint amilyen valójában

Az önértékelésem szempontjából néha én is összezavarodom. Nap mint nap kiállok az emberek elé tökéletes sminkben, rendezett frizurával, gyönyörű ruhákban, de amikor otthon lemosom magamról a festéket, és belenézek a tükörbe, más arc néz vissza rám

mondta ennek okáról a színésznő, aki azonban tudatosan tesz azért, hogy a nehéz pillanatokban lelkileg egyensúlyban maradjon, és próbál időt szánni magára a rohanó hétköznapokban is: „Ilyenkor meditálok, és megfogadtam azt is, hogy mindennap elolvasok legalább tíz oldalt egy könyvből. Szükségem van ezekre a kis megnyugvásokra, amikor tíz percig csak befelé figyelek.”

Kovács Gyopár párja a 3 testőr musicalben Ember Márk
„Megtanultam értékelni a makacsságomat is”

Bár a pályája tele van kihívásokkal, a színháznak köszönheti azt is, hogy ráébredt a fő erősségeire:

A hivatásom ébresztett rá például arra, hogy milyen komoly kitartás lakozik bennem. Megtanultam értékelni a makacsságomat is: bár korábban is tisztában voltam vele, hogy ilyen vagyok, ma már azt is tudom, hogy ebben a szakmában ez a tulajdonság nélkülözhetetlen az előrelépéshez.

Az ismertséggel óhatatlanul együtt járó kéretlen tanácsok és rosszindulatú kritikák ma már egyáltalán nem képesek őt leverni a lábáról.

„Nem keresem azokat a felületeket, ahol rólam írnak, de ha szembejön velem egy elgondolkodtató vélemény, azt építő kritikaként fogom fel. A bántó hozzászólásokat élből elutasítom, ma már ritkábban zaklatnak fel, de még tanulom teljesen kizárni őket – zárta határozottan

 

