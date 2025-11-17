Kitálalt a pszichopata: így látja ő a világot és az embereket

Loic de Marie nyíltan beszélt arról egy műsorban, hogy pszichopatának diagnosztizálták. Elárulta, miképpen változtatta meg az életét a pszichopata lét, és annak tünetei.

Elárulta a pszichopata, milyen szűrőn keresztül látja ő a világot Fotó: YouTube

Loic diagnosztizált pszichopata

Fiatalabb korában Loic de Marie elvégzett egy PCL-R tesztet, amely azt mutatja ki, hogy valaki melyik pszichopata spektrumban helyezkedik el. Minél magasabb a pontszám, annál súlyosabb az adott ember esete. Míg a pszichopata kifejezés általában a nem megfelelő vagy önző módon viselkedő személyekre utal, ez a teszt egy jóval klinikaibb megközelítés, és azokat a tulajdonságokat jelöli, amik valakit ,,pszichopatává" tesznek.

Aki nagyon magas pontszámot ér el a teszten, lehet, hogy teljesen mentes mindenféle érzelemtől, és nem aggódik tettei másokra gyakorolt hatása miatt, akkor sem, ha az a hatás szélsőségesen rossz.

Cinikus véleménnyel rendelkezhet a hozzá közelállókról, azt gondolhatja, hogy nagyon buták vagy könnyen manipulálhatóak. A People Are Deep nevezetű podcast műsorban a belga származású Loic de Marie elmagyarázott pár dolgot, amely megkülönbözteti őt azoktól, akik sokkal alacsonyabb pontot értek elegy ilyen teszten.

Bármit is tettem, soha nem bántam meg semmit. Egyszer élek, és azt magamért fogom megtenni. Nincs semmi, amit megbánnék

- idézi szavait a Unilad.

A pszichopata lét egyik ismérve, hogy sosem törődik a következményekkel Forrás: YouTube

Elárulta, hogy ennek a múltban nagyon is valós következményei voltak a számára, mivel már volt, hogy letartóztatták és bevitték a rendőrségre. Hozzátette: semmit nem bánt meg, és egyáltalán nem gondol viselkedései következményeire.

Ezt egy valós példával demonstrálta, amikor elvitte az édesanyját egy haldokló barátjához, de csak amiatt, hogy megpróbálhassa elcsábítani a lányát.

„Ha az illetőnek meg kellett halnia, az nem az én dolgom” - tette hozzá közönyösen.

Elmondta: másként tekint az emberekre, mint mások.

Ha pszichopata vagy, hajlamos vagy azt hinni, hogy az emberek nem okosak. Ezért kihasználod őket. Az embereket tárgyaknak tekinted. Azt gondolod, hogy buták.

Szerinte ha szüksége van valamire az emberektől, manipulálhatja őket, és megszeretheti, amit akar. De ő ezt csak elméleti szinten teszi. A manipulációval kapcsolatos tudását egy olyan forgatókönyvvé alakította, melyben nem ő az, aki manipulál.