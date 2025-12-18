Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A szeretet ereje – A szívünk mágneses tere az egész életünkre hat

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 10:45
A racionálisabban gondolkodók egy része úgy véli, hogy a szeretet csupán egy változékony, képlékeny érzés, amely először a gondolataink szintjén születik meg. A tudományos kutatások is bebizonyították azt, amit mélyen legbelül szentül hiszünk: a szív mágneses tere jóval messzebbre sugárzik, mint a mentális energiáink. Lássuk, valóban létezik-e a szeretet ereje?
Erős érzelmeink mérhető és érzékelhető hatást gyakorolnak ránk és környezetünkre egyaránt – emellett a szívünk elektromágneses hullámain múlik, hogyan reagál ránk a külvilág. A szívünk nemcsak érzelmeink szimbolikus központja, hanem egy olyan szerv, amely az emberi test legerősebb, ritmikusan mozgó elektromágneses mezejét hozza létre – valójában teremtőerőnk kulcseleme. Tudományosan is bizonyított, hogy a szív elektromos impulzusainak amplitúdója nagyságrendekkel erősebb, mint az agyé, és a szív mágneses tere olyan intenzív, hogy az egész test körül egyértelműen kimutatható – tehát a szeretet ereje az egész auránkon felismerhető. 

A szeretet ereje az auránkon is látszik és érezhető.
A szeretet ereje az auránkon és a kisugárzásunkon is látszik, sőt mérhető is / Fotó: OLaLa Merkel /  Shutterstock 
  • A szív és az agy elektromos impulzusai közötti különbség.
  • Ennyi Hertzen ver a szívünk.
  • A szeretet, mint teremtő erő.
  • Mi történik a szívünkkel, auránkkal negatív érzelmek esetén?
  • A szív mágneses ereje, mint teremtő energia.

A szeretet ereje és a szív üzenete százszor erősebb, mint az agyé – A szeretet a bennünk élő csoda! 

A szívünk nemcsak érzelmeink szimbolikus központja, hanem egy olyan szerv, amely az emberi test legerősebb, ritmikusan mozgó elektromágneses mezejét hozza létre – valójában teremtőerőnk kulcseleme. Tudományosan is bizonyított, hogy a szív elektromos impulzusainak amplitúdója nagyságrendekkel erősebb, mint az agyé, és a szív mágneses tere olyan intenzív, hogy az egész test körül egyértelműen kimutatható, tehát a szeretet érzése az egész auránkon felismerhető. 

A kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy a szívünk elektromos aktivitása több százszor erősebb, mint az agyunké. Ez részben annak köszönhető, hogy a valóban mély érzéseink kevésbé változékonyak, mint a gondolataink, melyek a külső-belső hatásoknak köszönhetően sokkal ingadozóbbak – ezért nem is tudnak olyan intenzív, erős és stabil frekvenciát kibocsátani. 

A szív mágneses mezőjének erejét illetően pedig sok publikációban akár a többezerszeres (pl. 5000×) különbséget is említenek a szív javára. Ez valójában előnyünkre válik, mert ha minden kósza gondolatunk intenzív teremtőerővel bírna, jó nagy bajban lennénk. Így csak a valóban mély, stabil érzelmek és vágyak képeznek manifesztációs erőt. 

Hány Hertzen „rezeg” a szívünk? 

A szív rezgésének kérdése a leggyakrabban félreértett téma: nincs ugyanis fix frekvenciája, hanem tartományokban működik az aktuális érzelmeinknek megfelelően – együttműködve az agyunkkal. 

Nyugalmi állapotban a szív alapritmusa általában 1 - 1,7 Hz között mozog, ami 60–100 szívverés/percnek felel meg. Az érzelmek nem egyetlen Hertzen mérhetők, hanem az idegrendszer és a szív összetett működésének frekvenciatartományaihoz kapcsolódnak. Míg a félelem és a stressz kaotikus, alacsony frekvenciájú mintázatokkal jár, addig a mély szeretet, szerelem és a hála megélésekor szívritmusunk az elménkkel összekapcsolódva alakul: a szív mágneses erőtere ilyenkor a legerősebb.

A szeretet mint rendező, teremtő erő

Amikor mély szeretetet, hálát vagy erős empátiát érzünk, a szívünk koherenssé válik: ez azt jelenti, hogy a szívritmus, az idegrendszer és a hormonális folyamatok mind összehangoltan együttműködnek. Ez az állapot bizonyítottan csökkenti a stresszt, stabilizálja az érzelmi reakciókat és pozitív hatással van a testi-lelki egyensúlyunkra

Nem véletlen, hogy egyes emberek jelenlétében azonnal megnyugszunk – míg mások mellett hirtelen feszültté válunk. A szív mágneses tere ilyenkor szó szerint „beszél”: szavak nélkül elmeséli „gazdája” érzelmi- lelki állapotát. 

Mi történik negatív érzelmek esetén? 

Tartós félelem, frusztráció vagy belső bizonytalanság esetén a szív mágneses tere beszűkülhet, kaotikussá és szabálytalanná válhat. Ilyenkor a személyes kisugárzásunk, karizmánk is gyengébb, amit a környezet – gyakran tudattalanul – mindenképpen érzékel. Ez az állapot együtt járhat érzelmi bezárkózással, kimerültséggel és azzal az érzéssel, hogy „nem halad semmi előre”- mintha megfosztottak volna bennünket a saját teremtő erőnktől. 

A belső érzelmi állapotunk tehát közvetlenül hat arra, mit vonzunk be az életünkbe, és mennyire sikeresen manifesztáljuk vágyainkat. 

A szív mágneses ereje valódi teremtő energia

Az erős szeretet és a mély szerelem átélése jóval több, mint egyszerű változékony érzelem. A szív mágneses erőtere révén olyan aktív formáló hatása van a mindennapjainkra, a kapcsolatainkra és a ( jövőbeni) döntéseinkre, amelyet elképzelni sem tudunk. Minél inkább szívből és érzelemvezéreltebben működünk, annál tisztább kapcsolódásokat teremtünk magunk körül és annál stabilabbá válik a belső világunk. Amikor igazán mélyen szeretünk, kisugárzásunk valódi teremtő, bevonzó erővé alakul. 

A szívünk sohasem téved - és amikor átadjuk neki az irányítást, az egész életünket képes átvarázsolni a szeretet ereje

Az alábbi videó segít, hogy elvégezz egy szívcsakra meditációt:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:


 



 

 

