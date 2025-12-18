A szeretet ereje – A szívünk mágneses tere az egész életünkre hat

Erős érzelmeink mérhető és érzékelhető hatást gyakorolnak ránk és környezetünkre egyaránt – emellett a szívünk elektromágneses hullámain múlik, hogyan reagál ránk a külvilág. A szívünk nemcsak érzelmeink szimbolikus központja, hanem egy olyan szerv, amely az emberi test legerősebb, ritmikusan mozgó elektromágneses mezejét hozza létre – valójában teremtőerőnk kulcseleme. Tudományosan is bizonyított, hogy a szív elektromos impulzusainak amplitúdója nagyságrendekkel erősebb, mint az agyé, és a szív mágneses tere olyan intenzív, hogy az egész test körül egyértelműen kimutatható – tehát a szeretet ereje az egész auránkon felismerhető.

A szeretet ereje az auránkon és a kisugárzásunkon is látszik, sőt mérhető is / Fotó: OLaLa Merkel / Shutterstock

A szív és az agy elektromos impulzusai közötti különbség.

Ennyi Hertzen ver a szívünk.

A szeretet, mint teremtő erő.

Mi történik a szívünkkel, auránkkal negatív érzelmek esetén?

A szív mágneses ereje, mint teremtő energia.

A szeretet ereje és a szív üzenete százszor erősebb, mint az agyé – A szeretet a bennünk élő csoda!

A szívünk nemcsak érzelmeink szimbolikus központja, hanem egy olyan szerv, amely az emberi test legerősebb, ritmikusan mozgó elektromágneses mezejét hozza létre – valójában teremtőerőnk kulcseleme. Tudományosan is bizonyított, hogy a szív elektromos impulzusainak amplitúdója nagyságrendekkel erősebb, mint az agyé, és a szív mágneses tere olyan intenzív, hogy az egész test körül egyértelműen kimutatható, tehát a szeretet érzése az egész auránkon felismerhető.

A kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy a szívünk elektromos aktivitása több százszor erősebb, mint az agyunké. Ez részben annak köszönhető, hogy a valóban mély érzéseink kevésbé változékonyak, mint a gondolataink, melyek a külső-belső hatásoknak köszönhetően sokkal ingadozóbbak – ezért nem is tudnak olyan intenzív, erős és stabil frekvenciát kibocsátani.

A szív mágneses mezőjének erejét illetően pedig sok publikációban akár a többezerszeres (pl. 5000×) különbséget is említenek a szív javára. Ez valójában előnyünkre válik, mert ha minden kósza gondolatunk intenzív teremtőerővel bírna, jó nagy bajban lennénk. Így csak a valóban mély, stabil érzelmek és vágyak képeznek manifesztációs erőt.