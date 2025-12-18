A szeretet ereje – A szívünk mágneses tere az egész életünkre hat

Erős érzelmeink mérhető és érzékelhető hatást gyakorolnak ránk és környezetünkre egyaránt – emellett a szívünk elektromágneses hullámain múlik, hogyan reagál ránk a külvilág. A szívünk nemcsak érzelmeink szimbolikus központja, hanem egy olyan szerv, amely az emberi test legerősebb, ritmikusan mozgó elektromágneses mezejét hozza létre – valójában teremtőerőnk kulcseleme. Tudományosan is bizonyított, hogy a szív elektromos impulzusainak amplitúdója nagyságrendekkel erősebb, mint az agyé, és a szív mágneses tere olyan intenzív, hogy az egész test körül egyértelműen kimutatható – tehát a szeretet ereje az egész auránkon felismerhető.
A szívünk nemcsak érzelmeink szimbolikus központja, hanem egy olyan szerv, amely az emberi test legerősebb, ritmikusan mozgó elektromágneses mezejét hozza létre – valójában teremtőerőnk kulcseleme. Tudományosan is bizonyított, hogy a szív elektromos impulzusainak amplitúdója nagyságrendekkel erősebb, mint az agyé, és a szív mágneses tere olyan intenzív, hogy az egész test körül egyértelműen kimutatható, tehát a szeretet érzése az egész auránkon felismerhető.
A kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy a szívünk elektromos aktivitása több százszor erősebb, mint az agyunké. Ez részben annak köszönhető, hogy a valóban mély érzéseink kevésbé változékonyak, mint a gondolataink, melyek a külső-belső hatásoknak köszönhetően sokkal ingadozóbbak – ezért nem is tudnak olyan intenzív, erős és stabil frekvenciát kibocsátani.
A szív mágneses mezőjének erejét illetően pedig sok publikációban akár a többezerszeres (pl. 5000×) különbséget is említenek a szív javára. Ez valójában előnyünkre válik, mert ha minden kósza gondolatunk intenzív teremtőerővel bírna, jó nagy bajban lennénk. Így csak a valóban mély, stabil érzelmek és vágyak képeznek manifesztációs erőt.
A szív rezgésének kérdése a leggyakrabban félreértett téma: nincs ugyanis fix frekvenciája, hanem tartományokban működik az aktuális érzelmeinknek megfelelően – együttműködve az agyunkkal.
Nyugalmi állapotban a szív alapritmusa általában 1 - 1,7 Hz között mozog, ami 60–100 szívverés/percnek felel meg. Az érzelmek nem egyetlen Hertzen mérhetők, hanem az idegrendszer és a szív összetett működésének frekvenciatartományaihoz kapcsolódnak. Míg a félelem és a stressz kaotikus, alacsony frekvenciájú mintázatokkal jár, addig a mély szeretet, szerelem és a hála megélésekor szívritmusunk az elménkkel összekapcsolódva alakul: a szív mágneses erőtere ilyenkor a legerősebb.
Amikor mély szeretetet, hálát vagy erős empátiát érzünk, a szívünk koherenssé válik: ez azt jelenti, hogy a szívritmus, az idegrendszer és a hormonális folyamatok mind összehangoltan együttműködnek. Ez az állapot bizonyítottan csökkenti a stresszt, stabilizálja az érzelmi reakciókat és pozitív hatással van a testi-lelki egyensúlyunkra.
Nem véletlen, hogy egyes emberek jelenlétében azonnal megnyugszunk – míg mások mellett hirtelen feszültté válunk. A szív mágneses tere ilyenkor szó szerint „beszél”: szavak nélkül elmeséli „gazdája” érzelmi- lelki állapotát.
Tartós félelem, frusztráció vagy belső bizonytalanság esetén a szív mágneses tere beszűkülhet, kaotikussá és szabálytalanná válhat. Ilyenkor a személyes kisugárzásunk, karizmánk is gyengébb, amit a környezet – gyakran tudattalanul – mindenképpen érzékel. Ez az állapot együtt járhat érzelmi bezárkózással, kimerültséggel és azzal az érzéssel, hogy „nem halad semmi előre”- mintha megfosztottak volna bennünket a saját teremtő erőnktől.
A belső érzelmi állapotunk tehát közvetlenül hat arra, mit vonzunk be az életünkbe, és mennyire sikeresen manifesztáljuk vágyainkat.
Az erős szeretet és a mély szerelem átélése jóval több, mint egyszerű változékony érzelem. A szív mágneses erőtere révén olyan aktív formáló hatása van a mindennapjainkra, a kapcsolatainkra és a ( jövőbeni) döntéseinkre, amelyet elképzelni sem tudunk. Minél inkább szívből és érzelemvezéreltebben működünk, annál tisztább kapcsolódásokat teremtünk magunk körül és annál stabilabbá válik a belső világunk. Amikor igazán mélyen szeretünk, kisugárzásunk valódi teremtő, bevonzó erővé alakul.
A szívünk sohasem téved - és amikor átadjuk neki az irányítást, az egész életünket képes átvarázsolni a szeretet ereje.
Az alábbi videó segít, hogy elvégezz egy szívcsakra meditációt:
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.