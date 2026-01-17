Így alkalmazd helyesen a vonzás törvényét és gazdag lehetsz

A pénzhez, a sikerhez és a jóléthez való viszonyunk általában nem ott kezdődik és alakul ki, mikor felnőttként meghozzuk a döntéseinket - hanem ennél lényegesen korábban. A bőségtudat vagy éppen annak hiánya a gyerekkori mintákból, családi hitrendszerekből és kollektív beidegződésekből épül fel. Amíg ezeket a háttérben működő mechanizmusokat nem ismerjük fel, addig az anyagi bőség bevonzása sokszor csak vágy marad, nem pedig elérhető valóság és a vonzás törvénye sem úgy működik, ahogy szeretnénk.

Fel kell ismernünk a tudatosan vagy tudat alatt működő pénzhez kapcsolódó mechanizmusainkat.

Ezt jelenti valójában a szegénységtudat és innen gyökerezik.

A bőségtudat alapja, hogy szeretetenergiát bocsássunk ki, ami nélkül nem működik a vonzás törvénye.

Így indulj el a bőség útján.

A helyesen alkalmazott vonzás törvénye meghozza a bőséget

Fotó: 123RF

A bőségtudat hiánya – mit jelent a szegénységtudat valójában?

A szegénységtudat fogalmával kapcsolatban igen sok a tévhit , hiszen nem feltétlenül akkor áll fent, mikor valaki anyagi gondokkal küzd. Sokkal inkább egy belső programról van szó, amely a hiányra fókuszál: „nincs elég”, „ezt nem engedhetem meg magamnak”, „a pénzért meg kell szenvedni” vagy „ ez számomra nem elérhető” – hogy csak néhány negatív meggyőződést említsünk. Lehet, hogy racionális szempontból az aktuális helyzetünkben, jelen időben bizonyos szempontból helytállóak ezek a kifejezések, ugyanakkor ha ezek a gondolatok és érzések berögzülnek, tudattalanul irányíthatják a döntéseinket, és hosszú távon ellehetetlenítik a bőségtudat kialakulását.

Honnan fakad a szegénységtudat?

A legtöbb esetben gyerekkorban alakul ki, hallott mondatok, megélt élethelyzetek és családi minták hatására. Nagyszüleink, dédszüleink – akik háborús időket éltek át, és a létbizonytalanság szervesen rögzült bennük – , még a mai napig is hordozzák a szegénységtudatot. Az olyan gyermekkorban hallott kijelentések, mint az „erre sosem lesz pénzünk” vagy „ne vágyjunk többre, mint amink van” mélyen beépülnek a tudatalattinkba.

Az állandó spórolás, a pénz miatti viták vagy a lemondás normalizálása – melyet sokan megéltünk gyermekkorunkban – intenzíven beivódnak mintaként. Ezekhez gyakran társul félelem, bizonytalanság és szégyenérzet, amelyek felnőttként is aktiválódnak az anyagiakkal kapcsolatban még akkor is, ha tudatosan már változtatni szeretnénk hozzáállásunkon.