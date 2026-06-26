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„A nagymamám temetésén, a koporsója felett kértem meg a barátnőm kezét, egyszerűen tökéletes volt”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nagymama
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 26. 14:00
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A gyászolók nem hittek a szemüknek, amikor az unoka megkérte a barátnője kezét a nagymamája temetésén – sokan azonban dicsérték érte.
N.T.
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Lánykérés a temetésen: egy férfit megdicsértek azért, mert a nagymamája temetésén kérte meg hosszú távú barátnője kezét, ugyanakkor ezzel több családtagját is teljesen ledöbbentett. A történetet az interneten megosztó egyik gyászoló elmondta, hogy az idős asszony évekig ellenezte unokája kapcsolatát, mert a párja más rasszhoz tartozott, és még azzal is fenyegetőzött, hogy kizárja őt a végrendeletéből, ha összeházasodnak.

Lánykérés a nagymama koporsója felett: elszabadultak az indulatok
Lánykérés a nagymama koporsója felett: elszabadultak az indulatok 
Fotó: PeopleImages /   shutterstock

Lánykérés a nagymama koporsója felett: elszabadultak az indulatok 

Az unoka azonban elszánta magát, hogy egyértelmű üzenetet küldjön: így akarta bizonyítani elkötelezettségét és szerelmét a barátnője iránt, és egyben utoljára állást foglalni néhai nagymamája kifogásaival szemben. A gyászoló beszámolója szerint az unoka felállt, hogy megköszönje mindenkinek a részvételt, majd váratlanul féltérdre ereszkedett a ravatalozóban, és azt mondta:

Nagymama azt mondta, hogy csak a holttestén keresztül fogunk összeházasodni.”

A gyászoló eközben hozzátette:

„Nagymama nagyon nyíltan rasszista volt, bár ő ezt biztosan vitatta volna. Az unokája már egy ideje kapcsolatban élt valakivel, aki más rasszhoz tartozott, és a nagymama azt mondta, hogy kitagadja őt a végrendeletéből, ha összeházasodnak.

Az évek során a nagyi a nyílt gyűlölettől eljutott a megtűrésig, majd odáig, hogy úgy tűnt, szinte baráti viszonyba került a leendő menyasszonnyal, de továbbra is akadályozta a házasságot. Ennek ellenére nem gondoltam volna, hogy ez a ravatalozóban fog megtörténni.”

A szokatlan helyszín ellenére az interneten sokan támogatták a lánykérést, dicsérték érte.

A Reddit-bejegyzéshez hozzászólva az egyik felhasználó ezt írta: „Ez rohadt vicces.” Egy másik hozzátette: „Ez gyönyörű.” Egy harmadik pedig azt mondta: „Először megdöbbentem, aztán őszintén boldog lettem. Ez tökéletes.”

Az is kiderült, hogy nem ő az egyetlen, aki temetésen kérte meg a párja kezét.

Egy 25 éves férfi felidézte, hogy a barátnője édesanyjának temetésén kérte meg a lány kezét, miután az élmény rádöbbentette arra, hogy „az élet túl rövid ahhoz, hogy várjunk”.

Elmondása szerint a barátnője édesanyja nem helyeselte a kapcsolatukat a köztük lévő ötéves korkülönbség miatt. Ennek ellenére két évig együtt jártak, mielőtt úgy döntött volna, hogy a gyászoló családtagok és barátok körében teszi fel a nagy kérdést.

A történetét megosztva így fogalmazott:

„Már jó ideje terveztem, hogy megkérem a kezét, de sosem tudtam igazán eldönteni, mikor lenne erre a megfelelő időpont. Nyilvánvaló volt, hogy az édesanyja nem kedvelt engem a köztünk lévő, viszonylag csekély korkülönbség miatt, és ezt a nemtetszését soha nem is titkolta, így semmi esély nem volt rá, hogy valaha is helyeselné a házasságunkat.”

Az édesanyjánál sajnálatos módon negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, és élete utolsó heteit a családja körében töltötte.

Hozzátette:

„Miközben a barátnőmmel a koporsója mellett álltam, ő pedig a karomba kapaszkodott, lenéztem az édesanyjára, és azt gondoltam magamban: »Ez az, ma fogom megkérni a kezét.«

- írja a Mirror

 

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