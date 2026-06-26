„A nagymamám temetésén, a koporsója felett kértem meg a barátnőm kezét, egyszerűen tökéletes volt”

Lánykérés a temetésen: egy férfit megdicsértek azért, mert a nagymamája temetésén kérte meg hosszú távú barátnője kezét, ugyanakkor ezzel több családtagját is teljesen ledöbbentett. A történetet az interneten megosztó egyik gyászoló elmondta, hogy az idős asszony évekig ellenezte unokája kapcsolatát, mert a párja más rasszhoz tartozott, és még azzal is fenyegetőzött, hogy kizárja őt a végrendeletéből, ha összeházasodnak.

Lánykérés a nagymama koporsója felett: elszabadultak az indulatok

Fotó: PeopleImages / shutterstock

Lánykérés a nagymama koporsója felett: elszabadultak az indulatok

Az unoka azonban elszánta magát, hogy egyértelmű üzenetet küldjön: így akarta bizonyítani elkötelezettségét és szerelmét a barátnője iránt, és egyben utoljára állást foglalni néhai nagymamája kifogásaival szemben. A gyászoló beszámolója szerint az unoka felállt, hogy megköszönje mindenkinek a részvételt, majd váratlanul féltérdre ereszkedett a ravatalozóban, és azt mondta:

„Nagymama azt mondta, hogy csak a holttestén keresztül fogunk összeházasodni.”

A gyászoló eközben hozzátette:

„Nagymama nagyon nyíltan rasszista volt, bár ő ezt biztosan vitatta volna. Az unokája már egy ideje kapcsolatban élt valakivel, aki más rasszhoz tartozott, és a nagymama azt mondta, hogy kitagadja őt a végrendeletéből, ha összeházasodnak. Az évek során a nagyi a nyílt gyűlölettől eljutott a megtűrésig, majd odáig, hogy úgy tűnt, szinte baráti viszonyba került a leendő menyasszonnyal, de továbbra is akadályozta a házasságot. Ennek ellenére nem gondoltam volna, hogy ez a ravatalozóban fog megtörténni.”

A szokatlan helyszín ellenére az interneten sokan támogatták a lánykérést, dicsérték érte.

A Reddit-bejegyzéshez hozzászólva az egyik felhasználó ezt írta: „Ez rohadt vicces.” Egy másik hozzátette: „Ez gyönyörű.” Egy harmadik pedig azt mondta: „Először megdöbbentem, aztán őszintén boldog lettem. Ez tökéletes.”

Az is kiderült, hogy nem ő az egyetlen, aki temetésen kérte meg a párja kezét.

Egy 25 éves férfi felidézte, hogy a barátnője édesanyjának temetésén kérte meg a lány kezét, miután az élmény rádöbbentette arra, hogy „az élet túl rövid ahhoz, hogy várjunk”.