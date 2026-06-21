"Örökre lehunytad a szemed" - gyászol Orosz Barbara

Mint azt megírtuk, nemrég szívszorító bejegyzésben tudatta Orosz Barbara, hogy nagyon beteg a nagymamája és ezért el is tűnt egy időre. Sajnos most gyászhírt közölt a műsorvezető.

Orosz Barbara nagymamája súlyos beteg volt / Fotó: MW

Nagymamáját gyászolja Orosz Barbara

Drága Nagymamám, imádott Mamcsikám! Ma hajnalban örökre lehunytad a szemed. Hálásan köszönünk Neked mindent! Mindig velünk leszel! Nagyon szeretünk!

- fogalmazott megrázó bejegyzésében a műsorvezető.

Részvétem! Angyalok őrizzék álmát nagyidnak

- írta egy hozzászóló, de a kommentelők sorra fejezik ki részvétüket.



